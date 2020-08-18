В 35 Джанаев Сослан Голов пропущено: 2 Фолов заработано: 1 Выносы: 2 Спасений: 5 Пасы: 15 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

П 34 Маргасов Тимофей Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 6 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 3 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 90

З 23 Мевля Миха Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 3 Перехваты: 5 Выносы: 3 Пасы: 15 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

П 3 Набиуллин Эльмир Всего навесов: 3 Выносы: 2 Пасы: 12 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 72

З 25 Новосельцев Иван Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 90

З 13 Терехов Сергей Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 22 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 90

П 18 Бурмистров Никита Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 6 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 83

П 16 Нобоа Кристиан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

П 15 Цаллагов Ибрагим Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 83

П 22 Жоаозиньо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 72

Н 7 Полоз Дмитрий Фолов совершено: 1 Минут сыграно: 40

Запасные игроки

В 12 Заболотный Николай

З 21 Бахтияров Акмаль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 12

З 26 Калугин Никита

З 24 Маммана Эмануэль Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 12

З 45 Миладинович Иван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 18

П 8 Колдунов Никита

Н 58 Боковой Андрей

Н 9 Заболотный Антон Выносы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 50