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Протокол матча Сочи против Рубин

Сочи Логотип футбольный клуб Сочи 3:2 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) Рубин
Сочи
3 : 2
завершен
18 августа 2020, 18:00
вторник
Рубин
НичьяВыигрышВыигрышВыигрышВыигрышПроигрышПроигрышВыигрышПроигрышНичья
НичьяВыигрышВыигрышПроигрышВыигрышВыигрышВыигрышПроигрышВыигрышВыигрыш
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 3 тур
Стадион Фишт (Сочи), зрителей: 4271
Телетрансляция: «Матч Премьер»
Лого Сочи
Лого Рубин
Замена
 
40' Полоз Дмитрий (7) уходит с поля, Заболотный Антон (9) вышел на поле
Гол
 
44' (1:0) Мевля Миха (23) (Жоаозиньо (22))
Замена
 
2
Замена72' Жоаозиньо (22) уходит с поля, Руденко Александр (79) вышел на поле
Замена72' Набиуллин Эльмир (3) уходит с поля, Миладинович Иван (45) вышел на поле
Замена
 
2
Замена83' Бурмистров Никита (18) уходит с поля, Бахтияров Акмаль (21) вышел на поле
Замена83' Цаллагов Ибрагим (15) уходит с поля, Маммана Эмануэль (24) вышел на поле
Гол
 
85' (2:2) Нобоа Кристиан (16)
Желтая карточка
 
3
Желтая карточка90+2' Бахтияров Акмаль (21)
Гол90+2' (3:2) Миладинович Иван (45) (Нобоа Кристиан (16))
Желтая карточка90+4' Маммана Эмануэль (24)
 
Желтая карточка
12' Бегич Сильвие (4)
 
Желтая карточка
42' Самошников Илья (77)
 
Замена
58' Давиташвили Зурико (11) уходит с поля, Деспотович Джордже (9) вышел на поле
 
67' (1:1) Игнатьев Иван (19)
 
Замена
73' Бакаев Солтмурад (87) уходит с поля, Макаров Денис (25) вышел на поле
 
Гол
76' (1:2) Макаров Денис (25) (Кварацхелия Хвича (21))
 
Замена
2
Замена83' Бегич Сильвие (4) уходит с поля, Тарасов Дмитрий (15) вышел на поле
Замена83' Игнатьев Иван (19) уходит с поля, Коновалов Игорь (10) вышел на поле
 
Желтая карточка
90' Уремович Филип (5)
Голы
Мевля Миха
ассистент Жоаозиньо 		1:0 44’
67’ 1:1(П) Игнатьев Иван
76’ 1:2 Макаров Денис
ассистент Кварацхелия Хвича
Нобоа Кристиан 2:2 85’
Миладинович Иван
ассистент Нобоа Кристиан 		3:2 90+2’
Наказания
12’ Желтая карточка Бегич Сильвие
42’ Желтая карточка Самошников Илья
90’ Желтая карточка Уремович Филип
Бахтияров Акмаль Желтая карточка 90+2’
Маммана Эмануэль Желтая карточка 90+4’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Заболотный Антон Полоз Дмитрий 40’
58’ Деспотович Джордже Давиташвили Зурико
Руденко Александр Жоаозиньо 72’
Миладинович Иван Набиуллин Эльмир 72’
73’ Макаров Денис Бакаев Солтмурад
Бахтияров Акмаль Бурмистров Никита 83’
Маммана Эмануэль Цаллагов Ибрагим 83’
83’ Тарасов Дмитрий Бегич Сильвие
83’ Коновалов Игорь Игнатьев Иван
Статистика
 11 Удары по воротам 18
6 Удары в створ 7
11 Фолы 12
10 Угловые 5
2 Офсайды 0
44% Владение мячом 56%
5 Cэйвы 3
2 Предупреждения 3
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Все комментарии
pomor 445
pomor 445 ответ ПерекатиПоле (комментарий удален) (раскрыть)
19 августа 2020 в 14:42
На самом деле "беспредел" распределяется достаточно равномерно по всей РПЛ, что позволяет говорить о недостаточной квалификации судей. Это подтверждается и тем фактом, что наших ребят не бывает на финальных стадиях ЧМ и ЧЕ.
pomor 445
pomor 445 ответ Ярославъ Ивановъ (комментарий удален) (раскрыть)
19 августа 2020 в 14:38
Сначала в Сочи на проверку, а то из рубиновских приживается не более трети.
pomor 445
pomor 445 ответ Хиромант (раскрыть)
19 августа 2020 в 14:33
Это и есть главная цель Газпрома. Должны быть два клуба, которые бы постоянно участвовали в ЕК и могли обмениваться игроками. В противном случае нам никогда не быть конкурентоспособными с богатыми клубами Европы. Поэтому нужно не порицать, а приветствовать такую политику, если её будут проводить другие крупные финансовые структуры. Другого пути отхода от регионального бюджетного финансирования я не вижу. Хорошо бы более активно подключаться частникам, но таких, как Ред Булл, шейхи, американские компании у нас, к сожалению, ещё долго не будет и пока придётся ориентироваться на корпоративное финансирование. В идеале не должно быть и корпоративного (с госучастием) - только частное.
pomor 445
pomor 445 ответ Рожден в СССР (комментарий удален) (раскрыть)
19 августа 2020 в 14:19
Я и сам архангелогородец. Сейчас живу в Питере, но остаюсь помором и подделываться под питерского на намерен.
pomor 445
pomor 445 ответ Альфи (раскрыть)
19 августа 2020 в 12:59
Лжёшь. На черноморском побережье все за Сочи: и ФК, и ХК.
Хиромант
Хиромант
19 августа 2020 в 11:28
Для команды, которая лишь недавно появилась на свет, Сочи выглядит очень даже неплохо. Дайте тренеру годик-два и он создаст вполне боеспособную команду, которая не только создаст проблемы нашим "флагманам", но и в Европе выступит достойно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
18 августа 2020 в 23:50
Понравилось, как забивал Макаров. Игрок Рубина уводит двоих сочинцев, освобождая пространство для Макара, пас от Хвичи и дело сделано. Красиво. По всем правилам футбольного искусства. Пенки по-моему не было на грузи не.
Ну и Кристиан большой мастер. Ничего не могут сделать вратари после его ударов. Забивали игроки Бекиевича прошедшие сквозь огонь и воду, медные трубы.
Впереди у Рубина пять непростых соперников. Не возьмут в них очки, это будет финиш, за которым отмазы Слуца, плач и причитания, обвинения игроков, опухшее лицо и т.д и т.п.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 августа 2020 в 22:53
Бедный Лёня,во что он ввязался!?
Альфи
Альфи
18 августа 2020 в 22:20
Жаль что выиграли... Вот я живу у моря в принципе недалеко от Сочи, общаемся тут с болельщиками, и у всех ничего кроме призрения нет к этой команде, как говорится по поступкам и отношение....
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Альфи (раскрыть)
18 августа 2020 в 21:46
    Аpбитр
    Аpбитр ответ Hesus_4erez_us (комментарий удален) (раскрыть)
    18 августа 2020 в 21:26
    https://www.soccer.ru/news/1197877/sluckiy-leonid
    112910415
    112910415
    18 августа 2020 в 21:16
    плохо дело
    Caniggia
    Caniggia
    18 августа 2020 в 21:02
    КАк и ожидалось, покатился Лёнька по наклонной, прямо в пердив!
    makkie
    makkie
    18 августа 2020 в 20:43
    Даа, такими темпами Слуцкий надолго в Казани не задержится. Уж если Сочи проигрывать в концовке...
    VAN ARM
    VAN ARM ответ LOpp (раскрыть)
    18 августа 2020 в 20:43
    ну конечно))) а заменят на шалимова))))))))))))))))
    нечитайло
    нечитайло
    18 августа 2020 в 20:40
    Ну как же так
    pomor 445
    pomor 445 ответ LOpp (раскрыть)
    18 августа 2020 в 20:34
    Так он туда пристроился в ожидании свободного места в конюшне.
    наиль каримов
    наиль каримов
    18 августа 2020 в 20:33
    Рубин смотрелся неплохо...Подберезкин и Коновалов медленные...От Коновалова надо избавляться,укрепить полузащиту и будет Рубину счастье...
    pomor 445
    pomor 445 ответ Фата лист (раскрыть)
    18 августа 2020 в 20:32
    Надо Ротенбергу купить его вместо Кокорина.
    pomor 445
    pomor 445 ответ Фата лист (раскрыть)
    18 августа 2020 в 20:30
    Не тебе их определять и задавать. Кому следует зададут - кому следует ответят.
    АлексАлекс
    АлексАлекс
    18 августа 2020 в 20:27
    Что там Слуцкий говорит? Снова оправдывает плохую игру судейством? После первого тура еще говорил, что Рубин никакой
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    18 августа 2020 в 20:25
    Приличная игра
    Сп62
    Сп62
    18 августа 2020 в 20:16
    Рубин сам игру прокакал. Дурацкие замены после 2:1 и потеря нитей игры.
    bacek15
    bacek15
    18 августа 2020 в 20:11
    Сочи с победой! С Полозом что-то надо решать.
    mustafinrim
    mustafinrim
    18 августа 2020 в 20:09
    Как сказал де Брюйне "Деньги правят футболом ". Ждем , когда сборная Израиля станет чемпионом мира.
    DXTK
    DXTK
    18 августа 2020 в 20:09
    космонавт запускает новый спутник под названием Рубин на орбиту........ физруку даже пенка не помогла отскочить)))))))
    LOpp
    LOpp
    18 августа 2020 в 20:07
    Похоже Слуцкий не долго в Рубине продержится
    Levadia
    Levadia
    18 августа 2020 в 20:04
    Нормальный матч получился.
    Интересно было наблюдать.
    За адекватность
    За адекватность
    18 августа 2020 в 20:04
    Вполне себе бодренькое начало тура с лихо закрученным сюжетом. Несмотря на поражение, игра "Рубина" понравилась. Ну и "Сочи" неплохо смотрелись, да и Нобоа как будто не стареет и мастерство исполнения стандартов при нем.
    протон
    протон
    18 августа 2020 в 20:03
    мдя . позор
    Гость
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