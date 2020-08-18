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Ну и Кристиан большой мастер. Ничего не могут сделать вратари после его ударов. Забивали игроки Бекиевича прошедшие сквозь огонь и воду, медные трубы.
Впереди у Рубина пять непростых соперников. Не возьмут в них очки, это будет финиш, за которым отмазы Слуца, плач и причитания, обвинения игроков, опухшее лицо и т.д и т.п.
Ну и Кристиан большой мастер. Ничего не могут сделать вратари после его ударов. Забивали игроки Бекиевича прошедшие сквозь огонь и воду, медные трубы.
Впереди у Рубина пять непростых соперников. Не возьмут в них очки, это будет финиш, за которым отмазы Слуца, плач и причитания, обвинения игроков, опухшее лицо и т.д и т.п.
Интересно было наблюдать.
Интересно было наблюдать.