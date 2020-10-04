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1 : 1
завершен
04 октября 2020, 16:30
воскресенье
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Стадион Ак Барс Арена
Телетрансляция: «Матч ТВ»
|Кварацхелия Хвича
|1:0
|53’
|80’
|1:1(П)
|Мелкадзе Георгий
|9’
|Ненахов Максим
|47’
|Мелкадзе Георгий
|Самошников Илья
|61’
|Йевтич Дарко
|64’
|Йевтич Дарко
|68’
|76’
|Быстров Марат
|89’
|Тимофеев Артем
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|63’
|Садулаев Лечи
|Харин Евгений
|Макаров Денис
|Бакаев Солтмурад
|67’
|78’
|Понсе Андрес
|Быстров Марат
|Шатов Олег
|Кварацхелия Хвича
|90’
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|10
|Удары по воротам
|8
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|5
|Удары в створ
|2
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|15
|Фолы
|14
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|3
|Угловые
|8
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|1
|Офсайды
|5
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|51%
|Владение мячом
|49%
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|1
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|4
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|1
|Удаления
|0
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Хвича-крассава! Какой же он молодец! Тащер!!! Все делает на высоких оборотах. Уух!!! Не сломали бы парня..
Слуц-артист). Все таки по-моему он больше играет на публику, на камеру). Шоумен!!!).
С боевой ничьей.
Хвича-крассава! Какой же он молодец! Тащер!!! Все делает на высоких оборотах. Уух!!! Не сломали бы парня..
Слуц-артист). Все таки по-моему он больше играет на публику, на камеру). Шоумен!!!).
С боевой ничьей.
Удачи Тереку в дальнейшем!
Удачи Тереку в дальнейшем!
Живой значит ещё.
Давно не видел его.
Живой значит ещё.
Давно не видел его.
Ах, как я скучаю по тому Тереку!!!
Ах, как я скучаю по тому Тереку!!!