В 22 Дюпин Юрий Голов пропущено: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Выносы: 3 Спасений: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 4 Бегич Сильвие Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 29 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 77 Самошников Илья Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

З 2 Старфельт Карл Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 31 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

З 5 Уремович Филип Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

П 28 Абильдгор Оливер Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

Н 87 Бакаев Солтмурад Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 67

П 8 Йевтич Дарко Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 68

Н 21 Кварацхелия Хвича Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 89

П 6 Хван Ин Бом Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

Н 9 Деспотович Джордже Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Медведев Никита

З 31 Зотов Георгий

З 3 Меркулов Михаил

П 12 Зуев Александр

П 10 Коновалов Игорь

П 25 Макаров Денис Всего навесов: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 23

П 18 Могилевец Павел

П 15 Тарасов Дмитрий

П 20 Шатов Олег Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

Н 19 Игнатьев Иван