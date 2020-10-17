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1 : 0
завершен
17 октября 2020, 16:30
суббота
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Стадион РЖД Арена (Москва)
Телетрансляция: Матч! Футбол 1
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Крыховяк Гжегож
ассистент Зе Луиш
|1:0
|68’
|Жемалетдинов Рифат
|32’
|90’
|Табидзе Джемал
|Живоглядов Дмитрий
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Рыбчинский Дмитрий
|Жемалетдинов Рифат
|65’
|Зе Луиш
|Эдер
|65’
|77’
|Сысуев Дмитрий
|Камилов Владислав
|Камано Франсуа
|Смолов Федор
|85’
|Лисакович Виталий
|Миранчук Антон
|90’
|90+4’
|Фольмер Кирилл
|Кротов Вячеслав
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|12
|Удары по воротам
|2
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|5
|Удары в створ
|0
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|9
|Фолы
|20
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|7
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|3
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|60%
|Владение мячом
|40%
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|0
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|1
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