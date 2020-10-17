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Локомотив - Уфа
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Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив против Уфа

Локомотив Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) 1:0 Логотип футбольный клуб Уфа Уфа
Локомотив
Уфа
1 : 0
завершен
17 октября 2020, 16:30
суббота
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 11 тур
Стадион РЖД Арена (Москва)
Телетрансляция: Матч! Футбол 1
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    Голы
    Крыховяк Гжегож
    ассистент Зе Луиш     		1:0 68’
    Наказания
    Жемалетдинов Рифат 32’
    90’ Табидзе Джемал
    Живоглядов Дмитрий 90+4’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Рыбчинский Дмитрий Жемалетдинов Рифат 65’
    Зе Луиш Эдер 65’
    77’ Сысуев Дмитрий Камилов Владислав
    Камано Франсуа Смолов Федор 85’
    Лисакович Виталий Миранчук Антон 90’
    90+4’ Фольмер Кирилл Кротов Вячеслав
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 2
    		5 Удары в створ 0
    		9 Фолы 20
    		7 Угловые 5
    		1 Офсайды 3
    		60% Владение мячом 40%
    		0 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    амурец
    амурец
    18 октября в 01:33
    Локо с победой
    sashasokol
    sashasokol
    17 октября в 23:05
    Если Николич сможет зацепить очки в ЛЧ, то можно сказать, что он уникальный тренер. К примеру, в РПЛ игры нет, а результат есть. Я как болельщик Локо, очень надеюсь, что у Локо все будет хорошо.
    kinderpingui
    kinderpingui ответ VV V (раскрыть)
    17 октября в 19:53
      VV V
      VV V
      17 октября в 19:13
      Гаже государственного Локомотива, может быть только государственный Зенит !
      sashasokol
      sashasokol
      17 октября в 19:06, ред.
      Хорошо что победили, но сама игра ужас. У Локо вообще ничего не получается в атаке, если бы не Антон, то вообще нечего вспомнить. Зе конечно хорош, уже в первой игре показал, что он лучше Эдера. Также не понимаю Николича по поводу Лисаковича, ведь последний хороший футболист: есть дриблинг, поставлен удар, хорошо принимает мячи и может придержать мяч. Конечно, я не такой великий эксперт, но мне кажется, что Лисакович выше Жемалетдинова и Камано, но почему-то Николича их постоянно выпускает?
      протон1
      протон1
      17 октября в 19:03
      жаль что уфа упустила шанс обыграть клуб смородской. Сёмина уважаю. зря вы так с ним
      zooveterinar
      zooveterinar
      17 октября в 18:53
      Уфа подарила победу!!
      andrefino13
      andrefino13
      17 октября в 18:44
      Матч смотрел...Юрий Палыч держись,мне тоже тяжко смотреть,что Локомотив превращается в команду времен Смородской....Как можно испытывать радость от таких побед как сегодня....Вчера играли на равных ,от обороны понятно,с Юве,будь Семин ,играли бы на равных от атаки,но....Единая Россия,Газпром.
      Sosna69
      Sosna69
      17 октября в 18:39
      Хорош Зе Луиш!!!Одно из лучших приобретение Локо!Но а Эдера в металлолом наверно.
      NYJ
      NYJ
      17 октября в 18:38
      Содержанием игры Локомотива я очень не доволен. Нет содержания, очень блекло и тускло. Зе Луиш молодец.
      VV V
      VV V
      17 октября в 18:37, ред.
      Родился и почти 60 лет живу в Москве, но не встречал в повседневной жизни болельщика государственного Локомотива ??? Может это всё блеф или миф ????
      P.S. хотя был на Черкизовской пару раз, но мне казалось, что на стадионе сидят переодетые проводники и проводницы с кондукторами. Лучше бы Собянин опять рынок сделал бы, как был Черкизон, хоть будет оправдывать затраты московских налогоплательщиков.
      Faustello
      Faustello
      17 октября в 18:37
      Ого, Луиска уже отбивает вложения?!)))
      VAN ARM
      VAN ARM
      17 октября в 18:35
      очень слабо но очки взяли. с победой))
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      17 октября в 18:34
      С победой, Паровозы!
      Вырубка деревьев в атаке принесла результат. Зе Луиш 👏👏👏!!!
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      17 октября в 18:29
      Поздравляю болельщиков Локомотива с победой
      iri13
      iri13
      17 октября в 18:28
      Неплохо Беленов сдал матч.
      Gahi
      Gahi
      17 октября в 18:24
      Выход на 65 минуте Зе Луиша на поле в составе Локомотива перевернул ход матча. Его активные действия с первых минут заставили ошибиться опытного вратаря Александра Беленова которым воспользовался Зе, переправил мяч на Крыховяка и он на 68 минуте открыл счёт. Вот для чего нужен был Локомотиву Зе Луиш, который может изменить ход матча. Уфа достойно смотрелась в этой игре но одна нелепая ошибка привела к поражению. Ну а Локомотив с победой. Удачи
      112910415
      112910415
      17 октября в 18:22
      без красавца Зе Луиша не управились бы !
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      17 октября в 18:17
      90% Зе Луиш, 10% Гжегош. Про Беленова ничего не скажу. С кем не бывает!)
      DEIVID
      DEIVID
      17 октября в 17:59
      Думаю, Эдер больше не выйдет в старте.
      neukomm
      neukomm
      17 октября в 17:57
      Уфа и так тонет, а тут еще и один из лучших ее игроков дальше топит команду
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      17 октября в 17:55
      Зе сделал всех!
      112910415
      112910415
      17 октября в 17:34
      только Зе зарешает, больше никак !
      Фата лист
      Фата лист
      17 октября в 17:17
      Зе Луиш вряд ли на целый тайм готов, потому лучше Лисаковича в перерыве выпустить вместо Эдера, который сегодня не попал в игру.
      Фата лист
      Фата лист
      17 октября в 17:16
      В Краснодаре счет уже открыт, а тут даже первый тайм полностью не доиграли, судья до 45-ой минуты свистнул.
      David Young
      David Young
      17 октября в 17:09
      1X.
      Фата лист
      Фата лист
      17 октября в 17:03
      Что-то у Локо два форварда и оба не впопад двигаются...
      cska vperiod
      cska vperiod
      17 октября в 16:57
      Во втором тайме негр Зе выйдет и зафиксирует счёт на табло.
      Faustello
      Faustello
      17 октября в 16:52
      Бен Эдер опять феерит в нападении?))
      Фата лист
      Фата лист
      17 октября в 16:52
      Какой Гильерме нервный стал, буквально каждая подача в штрафную заканчивается пожаром.
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