В 1 Гильерме Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

З 2 Живоглядов Дмитрий Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

З 4 Лысцов Виталий Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 60 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

З 27 Мурило Серкейра Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 66 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

З 31 Рыбус Мацей Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 63 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

П 7 Крыховяк Гжегож Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

П 69 Куликов Даниил Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 11 Миранчук Антон Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 89

П 17 Жемалетдинов Рифат Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 65

Н 9 Смолов Федор Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 85

Н 19 Эдер Фолов совершено: 3 Пасы: 12 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 65

Запасные игроки

В 77 Коченков Антон

В 35 Сухорученко Илья

З 45 Силянов Александр

З 74 Черный Артур

П 68 Иосифов Никита

П 76 Мухин Максим

П 94 Рыбчинский Дмитрий Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 25

П 38 Титков Николай

Н 29 Зе Луиш Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 25

Н 25 Камано Франсуа Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 10