ГлавнаяВсе матчи
Матчи Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2019/2020
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2020
Колумбия. Примера А 2020
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2020
2020-11-29
2020-08-08
2020-08-09
2020-08-10
2020-08-11
2020-08-14
2020-08-15
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-29
2020-08-30
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-18
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-28
2020-11-29
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-18
2021-02-28
2021-03-07
2021-03-14
2021-03-21
2021-04-04
2021-04-11
2021-04-18
2021-04-25
2021-05-02
2021-05-09
2021-05-16
Рубин - ЦСКА
Урал - Сочи
Уфа - Тамбов
Спартак - Ротор

Текстовая онлайн трансляция матча Рубин против ЦСКА

Рубин Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) 1:0 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) ЦСКА
Рубин
ЦСКА
1 : 0
завершен
сегодня, 16:30
Смотреть трансляцию
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 16 тур
Стадион Ак Барс Арена, зрителей: 7611
Телетрансляция: Матч Премьер
Ставки на футбольные матчи
BetCity
    Еще
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Голы
    Деспотович Джордже
    ассистент Шатов Олег     		1:0 59’
    Наказания
    Макаров Денис 13’
    Йевтич Дарко 48’
    Зотов Георгий 50’
    Деспотович Джордже 59’
    Самошников Илья 62’
    80’ Дивеев Игорь
    85’ Марадишвили Константин
    87’ Тренеру Ганчаренко Виктор
    Шатов Олег 90+1’
    Климов Кирилл 90+1’
    Бегич Сильвие 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Деспотович Джордже Игнатьев Иван 56’
    Хван Ин Бом Йевтич Дарко 56’
    Зуев Александр Бакаев Солтмурад 56’
    58’ Сигурдссон Арнор Ахметов Ильзат
    69’ Гайч Адольфо Эджуке Чидера
    69’ Бистрович Кристиян Чалов Фёдор
    Климов Кирилл Деспотович Джордже 81’
    84’ Тикнизян Наир Щенников Георгий
    84’ Шкурин Илья Обляков Иван
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 20
    		6 Удары в створ 2
    		16 Фолы 16
    		5 Угловые 6
    		41% Владение мячом 59%
    		2 Cэйвы 5
    		8 Предупреждения 2
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Борг
    Борг
    сегодня в 22:11
    С победой Рубин!
    cska1948
    cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
    сегодня в 21:52
    Появление Ахметова в основе меня тоже удивило. Вообще-то соперники уже давненько приноровились к игре Влашича, встречают на подступах к штрафной вдвоём или даже втроём, бдительно сопровождают его проходы вдоль линии штрафной и в большинстве моментов блокируют его удары. Придумать что-то новенькое не у самого Влашича, ни у тренеров фантазии не хватает. Ну и Чалов в своём репертуаре. Не может быть классным ОДНОНОГИЙ центрнап! Как он запорол прекрасный пас Эджуке, пытаясь коряво пробить правой, когда мяч явно шёл под левую. Да и сам Эджуке видимо до сих пор не понял, что футбол это не только фигурное катание мяча.
    Mi6
    Mi6
    сегодня в 21:29
    Рубин - 1, Гончаренко - 0 (нулище)
    протон1
    протон1
    сегодня в 21:23
    ха. где находится краснодар. ваще ноль. с мурадом 8 игр без побед. чего от него ждет?
    протон1
    протон1
    сегодня в 21:22
    не удивлен. слуцкий хорошо знал соперника
    Bon Scott
    Bon Scott
    сегодня в 21:04
    Картофельный начинает напрягать всё больше и больше
    ошалевший
    ошалевший ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 21:04
      fczpkossidspb
      fczpkossidspb
      сегодня в 21:02
      Виктрч, благодарность!))
      alexamit
      alexamit
      сегодня в 20:51
      С какого бодуна в РФС считают,что команда,имеющая меньше побед.должна находится выше той,у которой побед больше?Во все времена на первом месте было количество побед,а уже потом забитые мячи.
      CSKA2012
      CSKA2012
      сегодня в 20:34
      Дайте Гаичу шанс поиграть в основе , если бы он был на месте Чалова счет был уже в первом тайме 0:1 в пользу ЦСКА. Зачем менять Эджуке? Надо было Чалова убрать оставить нигерийца и они бы забили мяч. А тут явно тренерская ошибка Ганчаренко.
      Mi6
      Mi6
      сегодня в 20:21
      Гинер/Гончаренко давайдосвидания
      Футбольный обозреватель
      Футбольный обозреватель
      сегодня в 20:15
      Зенит идет на третье подряд чемпионство! Ура!
      Костик Смирнов
      Костик Смирнов
      сегодня в 20:13
      Зенит ЧЕМПИОН
      РУКА_уБОГого_и_и-го-го
      РУКА_уБОГого_и_и-го-го
      сегодня в 20:10
      Лёня дважды покарал этот, свой бывший клуб, что на иподроме, что в Татарии - легко! Молодец! Спасибо!
      rusl78
      rusl78 ответ Т34 (раскрыть)
      сегодня в 19:56
      Не тренер, а недоразумение
      Двух слов связать не может
      Такая и «игра»
      rubinovyi2
      rubinovyi2
      сегодня в 19:38
      Неожиданно ошибся...))
      Правда я не рассчитывал,что Деспотович выйдет.Хитрый Левонид приберег забивалу,для встречи со своей бывшей командой!
      С победой,Рубиновые!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Т34 (раскрыть)
      сегодня в 19:33
      Не то, что зелёный и тощий кузнечик, скачущий вдоль поля. Так и хочется сачком прихлопнуть, чтобы не мучился.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
      сегодня в 19:26
        Димон Булыкин
        Димон Булыкин
        сегодня в 19:11
        Вот так, редко выигрывая, с убогим Дзюбой и физруком у руля Зенит выходит на первое место) Даже страшно подумать насколько убоги остальные клубы РПЛ...
        Александр Нeвский
        Александр Нeвский
        сегодня в 19:11
        Золотой Чалов умничка!
        Юрниекс1
        Юрниекс1
        сегодня в 19:11
        А я и не сомневался в результате.Пока во главе команды стоит человек,непонимающий что можно изменить,чтоб команда заиграла,шансов нет.Витя.спасибо за две игры с Реалом,но тебе пора на выход. Ты себя исчерпал..
        PITER_1
        PITER_1
        сегодня в 19:09
        слуцкер гинера чпокнул
        Oplot
        Oplot ответ Petr Makovenko (раскрыть)
        сегодня в 19:08, ред.
        Очень подходит,есть еще шанс его перетянуть!!!
        Пепс
        Пепс
        сегодня в 19:08
        Рубиновые с победооооой!!!! Тяжёлая игра, но Чалов помог... С 3х метров пробить выше это надо ооооочень постараться. У нас есть свое полено - безударный Игнатьев. Деспоту альтернативы нет никакой - вышел, забил, чуть не забил второй, ушёл. Жаль.
        Petr Makovenko
        Petr Makovenko ответ Oplot (раскрыть)
        сегодня в 19:07, ред.
        Деспота мы не стали брать!!!!???? Кто решал это???
        Не время харчами перебирать
        tims
        tims
        сегодня в 19:06
        Кто-нибудь еще сомневается в профнепригодности Ганчаренко?.. И я имею в виду даже не результат сегодняшнего матча, а игру армейцев. Совершенно очевидно, что команда деградирует. Это касается почти всех игроков, включая Влашича. Это заметно, прежде всего, по игре Зайнутдинова, Марадишвили, Ахметова и Облякова. Ну Чалов это давний и, боюсь, постоянный деградант... А то, что сегодня в очередной раз проиграли, может, и к лучшему. Не заслуживает пока ЦСКА никаких медалей, чтобы потом не позориться в еврокубках с далеко не сильными участниками...
        Petr Makovenko
        Petr Makovenko
        сегодня в 19:06
        пока не возьмём Лава или Мусу делов не будет
        а все разговоры просто пустое!!!
        Oplot
        Oplot
        сегодня в 19:00, ред.
        Деспотович лучший,все голы забивает на вкус,и через себя помню забивал!Железный игрок основы топ клуба.Зенит с ЦСКА поборются за него!!Кстати его можно и натурализовать еще!Черчесову нужно присмотреться!
        ildar_3871
        ildar_3871 ответ dimarik_86 (раскрыть)
        сегодня в 19:00, ред.
        Леня от этого удовольствие получает , он Химкам проиграет , но цска никогда )))
        Союзник противников
        Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
        сегодня в 18:58
        А мне с выходом на поле Ахметова и любимой жены Иванны.Эта пара-ключ к очагу Буратины.Ну и до смерти перепуганный Витёк.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100