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1 : 0
завершен
сегодня, 16:30
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Стадион Ак Барс Арена, зрителей: 7611
Телетрансляция: Матч Премьер
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Деспотович Джордже
ассистент Шатов Олег
|1:0
|59’
|Макаров Денис
|13’
|Йевтич Дарко
|48’
|Зотов Георгий
|50’
|Деспотович Джордже
|59’
|Самошников Илья
|62’
|80’
|Дивеев Игорь
|85’
|Марадишвили Константин
|87’
|Тренеру Ганчаренко Виктор
|Шатов Олег
|90+1’
|Климов Кирилл
|90+1’
|Бегич Сильвие
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Деспотович Джордже
|Игнатьев Иван
|56’
|Хван Ин Бом
|Йевтич Дарко
|56’
|Зуев Александр
|Бакаев Солтмурад
|56’
|58’
|Сигурдссон Арнор
|Ахметов Ильзат
|69’
|Гайч Адольфо
|Эджуке Чидера
|69’
|Бистрович Кристиян
|Чалов Фёдор
|Климов Кирилл
|Деспотович Джордже
|81’
|84’
|Тикнизян Наир
|Щенников Георгий
|84’
|Шкурин Илья
|Обляков Иван
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|14
|Удары по воротам
|20
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|6
|Удары в створ
|2
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|16
|Фолы
|16
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|5
|Угловые
|6
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|2
|Cэйвы
|5
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|8
|Предупреждения
|2
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