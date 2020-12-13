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ЦСКА - Урал
Тамбов - Рубин
Краснодар - Локомотив
Ахмат - Ростов

Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА против Урал

ЦСКА Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) 2:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) Урал
ЦСКА
Урал
2 : 2
завершен
сегодня, 19:00
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 18 тур
Стадион ВЭБ-Арена (Москва), зрителей: 4315
Телетрансляция: Матч ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.325.2710.27
BetCity 1.34 5.30 10.00
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Мелбет 1.35 5.13 10.40
Лига ставок 1.39 5.20 9.00
    Еще
     
    5' Зайнутдинов Бактиёр (19)
     
    12' (1:0) Шкурин Илья (99) (Зайнутдинов Бактиёр (19))
     
    60' (2:1) Влашич Никола (8)
     
    63' Зайнутдинов Бактиёр (19) уходит с поля, Чалов Фёдор (9) вышел на поле
     
    76' Фернандес Марио (2)
     
    78' Дзагоев Алан (10)
     
    2
    79' Дзагоев Алан (10) уходит с поля, Бистрович Кристиян (25) вышел на поле
    79' Эджуке Чидера (11) уходит с поля, Тикнизян Наир (71) вышел на поле
     
    88' Бистрович Кристиян (25)
     
    2
    90+1' Обляков Иван (98)
    90+3' Шкурин Илья (99)
     
    16' Егорычев Андрей (5)
     
    22' Калинин Игорь (13)
     
    31' (1:1) Егорычев Андрей (5) (Йовичич Бранко (18))
     
    47' Погребняк Павел (9)
     
    48' Погребняк Павел (9)
     
    83' Ефремов Дмитрий (11) уходит с поля, Евсеев Алексей (30) вышел на поле
     
    87' Егорычев Андрей (5) уходит с поля, Артем Шаболин (69) вышел на поле
     
    89' (2:2) Калинин Игорь (13) (Кулаков Денис (15))
     
    90+5' Евсеев Алексей (30) уходит с поля, Татаринов Евгений (99) вышел на поле
    Голы
    Шкурин Илья
    ассистент Зайнутдинов Бактиёр     		1:0 12’
    31’ 1:1 Егорычев Андрей
    ассистент Йовичич Бранко
    Влашич Никола 2:1(П) 60’
    89’ 2:2 Калинин Игорь
    ассистент Кулаков Денис
    Наказания
    Зайнутдинов Бактиёр 5’
    16’ Егорычев Андрей
    22’ Калинин Игорь
    47’ Погребняк Павел
    48’ Погребняк Павел
    Фернандес Марио 76’
    Дзагоев Алан 78’
    Бистрович Кристиян 88’
    Обляков Иван 90+1’
    Шкурин Илья 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Чалов Фёдор Зайнутдинов Бактиёр 63’
    Бистрович Кристиян Дзагоев Алан 79’
    Тикнизян Наир Эджуке Чидера 79’
    83’ Евсеев Алексей Ефремов Дмитрий
    87’ Артем Шаболин Егорычев Андрей
    90+5’ Татаринов Евгений Евсеев Алексей
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 10
    		6 Удары в створ 3
    		16 Фолы 14
    		5 Угловые 6
    		4 Офсайды 0
    		60% Владение мячом 40%
    		1 Cэйвы 4
    		5 Предупреждения 4
    		1 Удаления 1
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    Все комментарии
    Vic2016
    Vic2016
    сегодня в 23:55
    18 тур РПЛ заМКАД - МКАД Игр 4 Выигрыш 3 Ничья 1 Поражения 0 Р/М 11 - 3
    Valentinych
    Valentinych
    сегодня в 23:44
    Акинфеев уже не торт.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 23:22
    Ничего себе
    lexatver
    lexatver
    сегодня в 23:15
    Сухой сделал всё для победы ЦСКА, но не получилось)
    Честный Зритель
    Честный Зритель ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 23:13
    Вот тут как раз и ошибка ну на счет прошлого это понятно смешно все всегда с чего то начинают...а на счет гос поддержки это полное фиаско братан...все сильнейшие клубы в мире как раз без всякой гос поддержки...именно поэтому и нет будущего не у спартачей не у зенита ...ибо государство в той же европе поддерживает только детско-юнешеский футбол...и тут же уже в ближайшем будущем включится финансовый файр плей ...олигархам вроде миллера или федуна станут не выгодны их проэкты ..так как просто нельзя будет влить в них бабло(которое частично государственное)...а тот же Галицкий еще умудряется сохранять сальдо в плюс минус десять лямов ....так что с гос поддержкой это ОГРОМНАЯ ОШИБКА да чо там говорить даже в Украине нету клубов на господдержке такой нонсенс сущствует ...пока ...только у нас...честь имею
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Честный Зритель (раскрыть)
    сегодня в 23:03
    Чтобы было будущее, нужно прошлое или господдержка.
    Результат в ЛЧ у быков отличный, но сама игра мне не понравилась, скамейки нет.
    Химки куда более народная команда сейчас
    VERSTECK
    VERSTECK
    сегодня в 23:02
    Даже левые пенка и удаление не помогли гинеровцам)))
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 23:01
    Сухой замочил Урал. Тянул коней за уши изо всех сил, но сумел всего лишь оторвать их.
    andrefino13
    andrefino13
    сегодня в 23:01
    Сегодня было печальное зрелище,худший матч,и глупейшее завершения матча.Это я о ЦСКА.
    RUONE
    RUONE
    сегодня в 22:52
    на цска без слез не взглянешь, как только умудряются идти на 3-ем месте с таким слабым составом
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
    сегодня в 22:49
    ЦСКА устал. И если в чемпионате дела более-менее, то в ек провал. Антирекорд очередной... Без побед в группе. Поэтому мне верится в новость, что я не так давно читала, что на место Гончаренко уже ищут...
    Олег Орешкин
    Олег Орешкин
    сегодня в 22:45
    Очень давно болею за армейцев. Приобретаю ежегодный абонемент и как всегда очередной раз еду на стадион для настоящего армейского зрелища, но как всегда УВЫ, не смогли.
    Что Вам еще нужно. Поставили сомнительный пенальти, удалили игрока, Влашич, Эждуке, Фернандес и пенсионер Дзагоев не поехали с командой на лигу Европы для того, я так надеялся, чтобы отдохнуть и сыграть нормально против середнячка премьер лиги.
    Что мы увидели: кроме бегающего Влашича, Фернандеса и не понимающего куда бежать и кому отдавать пас Эджуке ничего на поле не происходило.
    3 удара по воротам за всю игру.
    Сочи, Рубин, Химки, и теперь Урал, всего три очка за четыре игры. А что будет в Ростове через три дня, страшно подумать. На мой взгляд, нужны серьезные кадровые перестановки. Ганчаренко при таких отрицательных результатах должен подать в отставку. Анинфеев при всех его заслугах должен уйти либо на пенсию, либо на тренерскую работу. Он не выходит на навесы в штрафную, не старается играть на выходе, а зажимается в раме и надеется что мяч прилетит ему в руки, а защитники вообще отсутствуют и являются лишь статистами прилетающего гола в ворота армейцев. А Чалова давно нужно отдать в дубль, пускай там тренируется с молодежью (ни скорости, ни техники, ни удара). Много еще можно писать про разочарования в любимой команде, но куда смотрит высшее руководство ЦСКА, ему эта игра нравиться, сомневаюсь. СРОЧНО ПРИНИМАЙТЕ КАКИЕ НИБУДЬ МЕРЫ!!!!!!
    Честный Зритель
    Честный Зритель ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 22:44
    так я ж и говорю смотреть не обязательно ты читай)...и все поймешь...да 8 легов и что )да были поражения из-за отсутствия игроков свои еще слишком молоды играют за краснодар -м и за ними я тоже кстати слежу и идут там на 1 месте)... и единственны кто достойно выступил в ЛЧ 3 победый 1 ничья 3 поражения ..для дебютанта по всем показателям одни из лучших кто в первый раз выступал когда либо...вот почему народная...всем нравится смотреть на Крас и переживать за них..и горевать при поражениях..все так но ..все впереди тут единственная команда где есть будущее
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    сегодня в 22:42
    Я вообще не понимаю эти ситуации с пенальти!!!!!!!!!!!!!!!!!В матче Уфа-Ротор за откровенную игру рукой (именно игру) пенальти не ставят,в матче Сочи-Спартак опять таки за откровенную игру рукой тоже пенальти не ставят,мало того ,арбитр даже не стал разбирать этот эпизод!!!!!!!!!!!!!!!!Тут же за попаданае а не игру рукой ставят!!!!!!!!!!!!!!!!!Это ..... вообще как?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Опять начинается что ли судейский произвол?!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Урал ..... в меньшинстве забил ЦСКА и вырвал ничью!!!!!!!!!!!Теперь то я точно уверен,что Урал в Питер приезжал булки раздвигать!!!!!!!!!!!!!!!!!Позорище а ни клуб!!!!!!!!!!!!!!!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Честный Зритель (раскрыть)
    сегодня в 22:38
    Я же говорю, футбол без звука смотрю, а футбольные передачи лет 20 не смотрел. Кто народными называет второсортных легов я не знаю, а народная команда в верху таблицы с воспитанниками.
    8 поражений быков за октябрьи ноябрь. Это очень стыдно
    Честный Зритель
    Честный Зритель ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 22:34
    Два месяца играл третий состав быков...сейчас они великолепны в отличии от других как ты выразился "отвратительных команд" из РПЛ...ну вообщем поэтому их все и любят и называют на всех популярных ресурсах "настоящей народной командой"
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Честный Зритель (раскрыть)
    сегодня в 22:30
    Быки были отвратительны по игре два месяца, а ты ищешь поводы для гордости
    Честный Зритель
    Честный Зритель ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 22:28
    я вообще матч тв не смотрю)) ...но можешь смотреть как хочешь главное что читать не разучился пока так что все правильно понял ;)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Союзник противников (раскрыть)
    сегодня в 22:22
    Не натура а эксперт, я без звука смотрю футбол, и Влашич не может ни одного паса отдать под удар
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Честный Зритель (раскрыть)
    сегодня в 22:20
    Это слова с матч тв, я без звука футбол смотрю
    Krutash
    Krutash
    сегодня в 22:18, ред.
    Четыре мяча цска, четыре краснодару, как тут обиженных не будет.
    Krutash
    Krutash ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 22:17
    В Конотопе все сомневаются?
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответ ermak6848 (раскрыть)
    сегодня в 22:17
    зато с зенитом рагатулю раздвинули ,зато с остальными бьются
    yk2ru
    yk2ru ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 22:14
    Газпром нехило платит уральцам за очки в таких матчах?
    Raulvbg
    Raulvbg ответ АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ (раскрыть)
    сегодня в 22:08
      Юрниекс1
      Юрниекс1
      сегодня в 22:05
      Сколько еще надо проаести таких позорных игр,что бы Гинер наконец понял,что Гончаренко сломался.Может он и неплохой тренер,но он уже врядли сможет взять себя в руки.Команда,полностью не управляемая.Не организованная,расхлябанная.Придетская тратиться на хорошего тренера..Лианорыч.
      Честный Зритель
      Честный Зритель ответ LOpp (раскрыть)
      сегодня в 22:01
      Это не сомнения сомнения были два года назад...теперь это факт....и печаль...
      Mi6
      Mi6
      сегодня в 21:57
      Урал вырвал очко у ЦСКА (Хинера/Ханчаренко)
      санек002
      санек002 ответ Союзник противников (раскрыть)
      сегодня в 21:54
      спасибо!а то это подобие на футбол в исполнение рпл и ее клоунов не смотрю почти совсем!
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 21:51
      Вспоминая, как Урал играл на прошлых выходных в Питере и как играл против Спартака и цска, у меня закрадываются смутные сомнения.
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