В 35 Акинфеев Игорь Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 96

З 5 Васин Виктор Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 65 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 96

З 23 Магнуссон Хордур Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 82 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 96

З 2 Фернандес Марио Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 96

З 42 Щенников Георгий Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 96

П 8 Влашич Никола Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 96

П 10 Дзагоев Алан Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 79

П 19 Зайнутдинов Бактиёр Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 63

П 98 Обляков Иван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 4 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 96

Н 99 Шкурин Илья Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Выносы: 1 Красные карточки: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 94

П 11 Эджуке Чидера Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 79

Запасные игроки

В 49 Тороп Владислав

З 62 Карпов Вадим

П 7 Ахметов Ильзат

П 25 Бистрович Кристиян Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 17

П 17 Сигурдссон Арнор

П 71 Тикнизян Наир Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 17

Н 21 Гайч Адольфо