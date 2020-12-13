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2 : 2
завершен
сегодня, 19:00
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Стадион ВЭБ-Арена (Москва), зрителей: 4315
Телетрансляция: Матч ТВ
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Шкурин Илья
ассистент Зайнутдинов Бактиёр
|1:0
|12’
|31’
|1:1
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Егорычев Андрей
ассистент Йовичич Бранко
|Влашич Никола
|2:1(П)
|60’
|89’
|2:2
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Калинин Игорь
ассистент Кулаков Денис
|Зайнутдинов Бактиёр
|5’
|16’
|Егорычев Андрей
|22’
|Калинин Игорь
|47’
|Погребняк Павел
|48’
|Погребняк Павел
|Фернандес Марио
|76’
|Дзагоев Алан
|78’
|Бистрович Кристиян
|88’
|Обляков Иван
|90+1’
|Шкурин Илья
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Чалов Фёдор
|Зайнутдинов Бактиёр
|63’
|Бистрович Кристиян
|Дзагоев Алан
|79’
|Тикнизян Наир
|Эджуке Чидера
|79’
|83’
|Евсеев Алексей
|Ефремов Дмитрий
|87’
|Артем Шаболин
|Егорычев Андрей
|90+5’
|Татаринов Евгений
|Евсеев Алексей
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|13
|Удары по воротам
|10
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|6
|Удары в створ
|3
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|16
|Фолы
|14
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|5
|Угловые
|6
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|4
|Офсайды
|0
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|60%
|Владение мячом
|40%
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|1
|Cэйвы
|4
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|5
|Предупреждения
|4
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|1
|Удаления
|1
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Жертвенная подготовка к игре не предопределила подавляющего счёта...
Кого, к чему и как подготовил тренер - не увидел...
В очередной раз проявилась способность растерять с трудом достигнутое 👎
Жертвенная подготовка к игре не предопределила подавляющего счёта...
Кого, к чему и как подготовил тренер - не увидел...
В очередной раз проявилась способность растерять с трудом достигнутое 👎
Что касается Екатеринбуржцев, смотрелись довольно достоино (и даже после удаления) не смотря на то, что небыло в составе несколько игроков основы и лидера команды Эрика Бикфалви
Что касается удалений....оба заслуженные!
Паша ты профи,ведешь борьбу с защитником, да тебя цепляют, тянут за футболку....но ты же профи, беги дальше, зарабатывай штрафной, нет вместо этого нужно отмахнуться, получить ж.к...а потом и вторую за эмоции...
Ну а удаление Шкурина даже обсуждать не стоит 100%красная
Что касается пенальти тут я воздержусь....хотя в первом тайме на Магнусоне был более вероятный пенальти, но его не дали.....
Вцелом Сухой справился с игрой
Всем удачи!
Что касается Екатеринбуржцев, смотрелись довольно достоино (и даже после удаления) не смотря на то, что небыло в составе несколько игроков основы и лидера команды Эрика Бикфалви
Что касается удалений....оба заслуженные!
Паша ты профи,ведешь борьбу с защитником, да тебя цепляют, тянут за футболку....но ты же профи, беги дальше, зарабатывай штрафной, нет вместо этого нужно отмахнуться, получить ж.к...а потом и вторую за эмоции...
Ну а удаление Шкурина даже обсуждать не стоит 100%красная
Что касается пенальти тут я воздержусь....хотя в первом тайме на Магнусоне был более вероятный пенальти, но его не дали.....
Вцелом Сухой справился с игрой
Всем удачи!