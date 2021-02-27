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2 : 2
завершен
27 февраля 2021, 16:30
суббота
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Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург), зрителей: 23165
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 15:55
|44’
|0:1
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Соу Али
ассистент Козлов Алексей
|Поярков Николай
|1:1(А)
|73’
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Кузяев Далер
ассистент Караваев Вячеслав
|2:1
|78’
|89’
|2:2
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Соу Али
ассистент Байрамян Хорен
|16’
|Норманн Матиас
|18’
|Поярков Николай
|29’
|Соу Али
|45+1’
|Алмквист Понтус
|Ловрен Деян
|54’
|56’
|Осипенко Максим
|Кузяев Далер
|61’
|77’
|Байрамян Хорен
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Лунёв Андрей
|Кержаков Михаил
|52’
|60’
|Павловец Александр
|Махатадзе Георгий
|68’
|Гигович Армин
|Норманн Матиас
|68’
|Тугарев Роман
|Полоз Дмитрий
|68’
|Байрамян Хорен
|Алмквист Понтус
|Ерохин Александр
|Азмун Сердар
|81’
|Сутормин Алексей
|Кузяев Далер
|81’
|Мостовой Андрей
|Вендел
|90’
|90’
|Алисами Хайтам
|Поярков Николай
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|24
|Удары по воротам
|9
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|8
|Удары в створ
|4
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|7
|Фолы
|11
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|8
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|0
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|2
|Cэйвы
|7
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|2
|Предупреждения
|5
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|0
|Удаления
|1
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Соу в дебютной встрече в РПЛ сразу отметился дублем да еще и в ворота лидера чемпионата! Скаутов Ростова можно поздравить за хорошую работу
Соу в дебютной встрече в РПЛ сразу отметился дублем да еще и в ворота лидера чемпионата! Скаутов Ростова можно поздравить за хорошую работу