В 41 Кержаков Михаил Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 52

З 3 Дуглас Сантос Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Выносы: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 15 Караваев Вячеслав Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

З 6 Ловрен Деян Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 44 Ракицкий Ярослав Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 57 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

П 5 Барриос Вильмар Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 3 Пасы: 60 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

П 20 Вендел Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 89

П 14 Кузяев Далер Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 82

П 27 Оздоев Магомед Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Пасы: 41 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

Н 7 Азмун Сердар Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 81

Н 22 Дзюба Артём Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 99 Лунёв Андрей Спасений: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 38

В 71 Одоевский Даниил

З 4 Круговой Данил

З 54 Сазонов Саба

З 94 Хотулев Данила

З 2 Чистяков Дмитрий

П 21 Ерохин Александр Ударов всего: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 9

П 18 Жирков Юрий

П 17 Мостовой Андрей Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 1

П 19 Сутормин Алексей Выносы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 8

Н 36 Крапухин Станислав

Н 92 Шамкин Даниил

Пропускают