ГлавнаяВсе матчи
Матчи Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Лига Наций 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-02-27
2020-08-08
2020-08-09
2020-08-10
2020-08-11
2020-08-14
2020-08-15
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-29
2020-08-30
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-18
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-28
2020-11-29
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-18
2021-02-26
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-17
2021-03-18
2021-03-19
2021-04-04
2021-04-11
2021-04-18
2021-04-25
2021-05-02
2021-05-09
2021-05-16
Зенит - Ростов
Химки - Уфа
Локомотив - ЦСКА
Сочи - Арсенал

Текстовая онлайн трансляция матча Зенит против Ростов

Зенит Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) 2:2 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) Ростов
Зенит
Ростов
2 : 2
завершен
27 февраля 2021, 16:30
суббота
Смотреть трансляцию
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 20 тур
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург), зрителей: 23165
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 15:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.444.428.02
Fonbet Live! 1.05 11.00 100.00
Мелбет 1.40 4.92 8.80
Лига ставок 1.41 5.00 8.60
    Еще
     
    52' Кержаков Михаил (41) уходит с поля, Лунёв Андрей (99) вышел на поле
     
    54' Ловрен Деян (6)
     
    61' Кузяев Далер (14)
     
    78' (2:1) Кузяев Далер (14) (Караваев Вячеслав (15))
     
    2
    81' Азмун Сердар (7) уходит с поля, Ерохин Александр (21) вышел на поле
    81' Кузяев Далер (14) уходит с поля, Сутормин Алексей (19) вышел на поле
     
    90' Вендел (20) уходит с поля, Мостовой Андрей (17) вышел на поле
     
    16' Норманн Матиас (17)
     
    18' Поярков Николай (71)
     
    29' Соу Али (20)
     
    44' (0:1) Соу Али (20) (Козлов Алексей (34))
     
    45+1' Алмквист Понтус (11)
     
    56' Осипенко Максим (55)
     
    60' Махатадзе Георгий (21) уходит с поля, Павловец Александр (22) вышел на поле
     
    3
    68' Норманн Матиас (17) уходит с поля, Гигович Армин (8) вышел на поле
    68' Полоз Дмитрий (99) уходит с поля, Тугарев Роман (23) вышел на поле
    68' Алмквист Понтус (11) уходит с поля, Байрамян Хорен (19) вышел на поле
     
    73' (1:1) Автогол Поярков Николай (71)
     
    77' Байрамян Хорен (19)
     
    89' (2:2) Соу Али (20) (Байрамян Хорен (19))
     
    90' Поярков Николай (71) уходит с поля, Алисами Хайтам (2) вышел на поле
    Голы
    44’ 0:1 Соу Али
    ассистент Козлов Алексей
    Поярков Николай 1:1(А) 73’
    Кузяев Далер
    ассистент Караваев Вячеслав     		2:1 78’
    89’ 2:2 Соу Али
    ассистент Байрамян Хорен
    Наказания
    16’ Норманн Матиас
    18’ Поярков Николай
    29’ Соу Али
    45+1’ Алмквист Понтус
    Ловрен Деян 54’
    56’ Осипенко Максим
    Кузяев Далер 61’
    77’ Байрамян Хорен
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Лунёв Андрей Кержаков Михаил 52’
    60’ Павловец Александр Махатадзе Георгий
    68’ Гигович Армин Норманн Матиас
    68’ Тугарев Роман Полоз Дмитрий
    68’ Байрамян Хорен Алмквист Понтус
    Ерохин Александр Азмун Сердар 81’
    Сутормин Алексей Кузяев Далер 81’
    Мостовой Андрей Вендел 90’
    90’ Алисами Хайтам Поярков Николай
    Статистика
    		 24 Удары по воротам 9
    		8 Удары в створ 4
    		7 Фолы 11
    		8 Угловые 3
    		1 Офсайды 0
    		52% Владение мячом 48%
    		2 Cэйвы 7
    		2 Предупреждения 5
    		0 Удаления 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ ответ Ravshan878 (раскрыть)
    04 марта в 17:06
    Привет главный профессор соккера!самурай Хошимото травмирован!
    ivan20
    ivan20
    01 марта в 13:55
    Зенит ходит пешком по полю, как и в игре с Арсеналом, отсюда и результаы, это проблема тренера.
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель
    28 февраля в 18:13, ред.
    Интересная игра, все было, голы, "дурные" голы, удаления всё как положенно для футбола. Ростов просто везунчик!🧑 По итогам тура, Зенит +1 балл отрыв от ЦСКА. Идем на третье подряд чемпионство!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    28 февраля в 11:43
    Вот тебе и новичок в лице Соу! Попадание прямо в точку от селекционного отдела ростовчан) И если бы не удаление Осипенко и автогол Пояркова, то Ростов увез бы из Питера полноценные три очка! Испортили желто-синие день рождение Сергею Семаку....
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    28 февраля в 09:49
    Физкультпривет. А где Самурай из Японии? Продали что ли? Матч не смотрел.Друзьями ездили в Ранчо.Очень рад за Ростов.)))
    drive45
    drive45
    28 февраля в 00:44, ред.
    Что можно сказать, Зенит забивать не может, первый гол подарил им защитник Ростова,второй свистулькин у которого свисток есть но вот свистеть почему-то он не научился. Для Ростова в итоге ничья на выезде хороший результат, сыграли надежно проявили характер, отыгрались играя в меньшестве, хотя такого не забивного соперника могли запросто обыгрывать. В любом случае у Зенита перед Ростовом ДОЛЖОК.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    28 февраля в 00:36
    Семак продолжает отжигать...)))
    В ЛЧ проиграл Фсё...
    Из кубка вылетел...дома..
    В РПЛ...дома...в большинстве...очки теряет...
    Они точно на сборы ездили ???
    Зачем такие "сборы"...коль после них настолько кривыми приезжают что за 2 домашних матча набирают очко....и то в большинстве...
    Малком там в лазарете наверно чуть чёрной икрой не подавился от таких результатов..))))
    Говорят его там видели с книжкой в руках...."Достопримечательности Сочи"....))
    Хотя...может и врут...
    MikeSevas
    MikeSevas
    28 февраля в 00:22
    Редко пишу прогнозы до начала игры, но сегодня практически всё угадал: Зенит-Ростов 2-2, Локомотив - ЦСКА 2-1, Влашич не забил пенальти,Сочи-Арсеанал 3-0, Сочи забили больше. Скажу больше несмотря на негативную реакцию, борьба за чемпионат будет между Зенитом и Сочи. И вероятность больше, что победит Сочи. Время покажет. В любом случае Сочи будет как минимум на втором месте. Спартак ,шансов нет, проблема-тренер. Краснодар, тоже самое. Ростов, Локомотив и ЦСКА будут бороться за третье место. Мое личное видение и не более того.
    xxxMyxaxxx
    xxxMyxaxxx ответ Suriand (раскрыть)
    27 февраля в 23:22
    Вот ,а теперь сразу пишут ,про это ... Что аж ,до переигровки...Как так можно ,на ровном месте ,такая грубая ошибка ...Бывает даже ,после обычного фола ,не дают разыграть сразу ,то мяч катится ,то не с того места ,а тут -беспредел .
    Константин Белых
    Константин Белых
    27 февраля в 22:40
    Еще вот интересно какое усиление Вендел за 20 миллионов евро-кто это вообще? Ну а Дзюбу держать в составе-значит ослабить его. Дайте уже шанс молодым напам нашим. Сколько еще Дзюба будет смешить народ вместе с 75 летним Жирковым? В какую Европу с таким составом? Только лишь на кубок всех 8 Лигу кофедераций!
    mortid
    mortid
    27 февраля в 22:38
      Константин Белых
      Константин Белых
      27 февраля в 22:28
      да уж..
      abrek123
      abrek123
      27 февраля в 21:41
        ivspartak
        ivspartak ответ Qatar Airways (раскрыть)
        27 февраля в 21:33
          БОРУССИЯ Д СПАРТАК М
          БОРУССИЯ Д СПАРТАК М
          27 февраля в 21:25
            ivspartak
            ivspartak ответ mnad8mk69859 (раскрыть)
            27 февраля в 21:19
            Только это не судьи убивают, а совсем другие люди, судьи у нас более менее нормальные, не хуже чем у других, к сожалению не в судьях проблема
            ivspartak
            ivspartak ответ mnad8mk69859 (раскрыть)
            27 февраля в 21:08
              steel900
              steel900
              27 февраля в 21:04
                ivspartak
                ivspartak ответ xxxMyxaxxx (раскрыть)
                27 февраля в 21:02
                  praporchik zadov
                  praporchik zadov
                  27 февраля в 20:43
                  Валера гений!....
                  Suriand
                  Suriand ответ xxxMyxaxxx (раскрыть)
                  27 февраля в 20:39, ред.
                  Привет вам) почему-то этот момент прошел мимо внимания рефери,хотя по факту Зенит должен был перебить этот штрафной и это грубая ошибка,которая повлияла на итоговый результат,но вот так у нас судят.
                  Владимир_Спартак
                  Владимир_Спартак
                  27 февраля в 20:38, ред.
                  " Претендент " потерял очки у себя дома против десятерых Донских БОЙЦОВ.
                  vitalik dobroy
                  vitalik dobroy
                  27 февраля в 20:31
                  Футбол часто рвёт прогнозы, и даже удаление не всегда в пользу большинства. Ну, хорошо же!! Новое имя Соу запомнилось!
                  ЮГ РОССИИ
                  ЮГ РОССИИ
                  27 февраля в 20:06
                  Удивительный чемпионат,против Ростова был Зенит,судьи, комментаторы,рпл, РФС.Ничья сродни победе!!!
                  xxxMyxaxxx
                  xxxMyxaxxx
                  27 февраля в 20:01
                  Ростов-молодцы ,заслужили ничью ,а может бы и победу . Объясните пожалуйста,какого ,Матюнин после остановки игры и показа жёлтой карточки , позволил Зениту ,разыграть мяч без свистка . Если в правилах футбола ,после показа жёлтой карточки ,игра невозможна без свистка арбитра ...А он ее спрятал и продолжил игру ,чем это закончилось мы знаем .
                  Futurista
                  Futurista
                  27 февраля в 19:45
                  Красавы ростовчане...Соу Али чемпиона разорвал просто)...
                  RomzesRZN
                  RomzesRZN
                  27 февраля в 19:25
                    mnad8mk69859
                    mnad8mk69859
                    27 февраля в 19:15
                    Как судьи ,,убивают,,наш футбол..вот очередной пример с Матюниным.Какая прямая красная?Это,что фол последней надежды?Да,подкат с зади,но без нанесения травмы,чисто игровой момент на жёлтую карточку.Валерию Георгиевичу и всей команде,,Ростов,,просто респект,молодцы!
                    Еноты за Арсенал
                    Еноты за Арсенал
                    27 февраля в 19:11
                    Манекен Сирожа лучший, в ДР не подвел, в своем стиле даже 100% выигрышную игру провалил
                    R0100V
                    R0100V ответ 25процентный клоун (раскрыть)
                    27 февраля в 19:10
                      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
                      Отправить
                       
                      Rambler's Top100