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Сочи - Арсенал
Химки - Уфа
Зенит - Ростов
Локомотив - ЦСКА

Текстовая онлайн трансляция матча Сочи против Арсенал

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Мелбет 1.78 3.57 5.25
Лига ставок 1.78 3.70 5.40
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    51' (1:0) Заболотный Антон (9) (Заика Кирилл (27))
     
    53' (2:0) Терехов Сергей (13) (Нобоа Кристиан (16))
     
    58' (3:0) Жоаозиньо (22)
     
    65' Маргасов Тимофей (34) уходит с поля, Новосельцев Иван (25) вышел на поле
     
    67' (4:0) Юсупов Артур (6) (Нобоа Кристиан (16))
     
    3
    78' Жоаозиньо (22) уходит с поля, Руденко Александр (79) вышел на поле
    78' Заболотный Антон (9) уходит с поля, Дуганджич Марко (17) вышел на поле
    78' Юсупов Артур (6) уходит с поля, Пруцев Данила (7) вышел на поле
     
    81' Заика Кирилл (27)
     
    82' Нобоа Кристиан (16) уходит с поля, Барсов Максим (10) вышел на поле
     
    41' Довбня Александр (90)
     
    46' Кангва Эванс (10) уходит с поля, Горбатенко Игорь (23) вышел на поле
     
    2
    59' Панченко Кирилл (13) уходит с поля, Коновалов Игорь (21) вышел на поле
    59' Довбня Александр (90) уходит с поля, Ткачев Сергей (11) вышел на поле
     
    68' Григалава Гиа (8)
     
    69' Чаушич Горан (20) уходит с поля, Пантелеев Владислав (28) вышел на поле
     
    71' Кангва Кингс (44) уходит с поля, Джорджевич Лука (19) вышел на поле
     
    86' Ткачев Сергей (11)
    Голы
    Заболотный Антон
    ассистент Заика Кирилл     		1:0 51’
    Терехов Сергей
    ассистент Нобоа Кристиан     		2:0 53’
    Жоаозиньо 3:0 58’
    Юсупов Артур
    ассистент Нобоа Кристиан     		4:0 67’
    Наказания
    41’ Довбня Александр
    68’ Григалава Гиа
    Заика Кирилл 81’
    86’ Ткачев Сергей
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Горбатенко Игорь Кангва Эванс
    59’ Коновалов Игорь Панченко Кирилл
    59’ Ткачев Сергей Довбня Александр
    Новосельцев Иван Маргасов Тимофей 65’
    69’ Пантелеев Владислав Чаушич Горан
    71’ Джорджевич Лука Кангва Кингс
    Руденко Александр Жоаозиньо 78’
    Дуганджич Марко Заболотный Антон 78’
    Пруцев Данила Юсупов Артур 78’
    Барсов Максим Нобоа Кристиан 82’
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 6
    		7 Удары в створ 1
    		10 Фолы 12
    		2 Угловые 6
    		3 Офсайды 1
    		49% Владение мячом 51%
    		1 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    санек002
    санек002 ответ Евгений Быстров (раскрыть)
    28 февраля в 09:59
    лб лиги будет еще!
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    28 февраля в 05:45
    Зе Болотный то разыгрался,сколько мячей в последнее время забил))
    Valeron112
    Valeron112
    28 февраля в 05:31
    Слышал в Туле был тандершторм.
    Valeron112
    Valeron112
    28 февраля в 05:29
    Как там в Сочи с погодой ?)))
    ОПС
    ОПС
    28 февраля в 03:22, ред.
    Неплохой такой счет.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    27 февраля в 23:37
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      27 февраля в 23:34
        Владимир Немченков
        Владимир Немченков ответ particular (раскрыть)
        27 февраля в 23:29
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1 ответ stanichnik (раскрыть)
          27 февраля в 23:11
          Здорова!).
          Вот именно. Это меня тоже сподвигло на такие мысли.
          stanichnik
          stanichnik ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
          27 февраля в 23:07
          Доброго Здоровья, Сергеевич!
          Дак в Сочи сейчас шесть футболистов играет, которых ранее в Ростове тренировал Бекиевич.
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1 ответ particular (раскрыть)
          27 февраля в 23:06
          Процесс идёт. Все должно прийти, если не мешать тренеру.
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1 ответ протон1 (раскрыть)
          27 февраля в 23:03
          Как играет Сочи сейчас так играл Ростов Бердыева. У меня есть стойкое ощущение, что там без Бекиевича не обходится). Ну все, как в Ростове!! Отличная физика, дисциплина. Бросается в глаза способность сыграть команды с разными соперниками, как от себя, так и от оппонента. Это была фишка Бердыева.
          Я слышал, что он живёт сейчас в Сочи вроде. Поэтому абсолютно не исключаю, что Бекиевич помогает может чем-то. Но не факт.
          ildar_3871
          ildar_3871
          27 февраля в 22:42
          Купленный матч !
          stanichnik
          stanichnik
          27 февраля в 22:40
          На фоне потери очков лидерами чемпионата, крупная победа фк Сочи незаслуженно обделена вниманием футбольных болельщиков.
          Болельщиков Сочи с победой над Арсеналом из Тулы! Верной дорогой идёте. товарищи!
          bacek15
          bacek15
          27 февраля в 22:07
          Неужели на Заболотного подействовал приход Дуганджича? Если это так, то Федотов молодчик.)
          praporchik zadov
          praporchik zadov
          27 февраля в 21:55
          Помашем рукой Арсеналу.....досвиданье РФПЛ!
          oFANATo
          oFANATo ответ Иван Тасминский (раскрыть)
          27 февраля в 21:46, ред.
            feris1
            feris1
            27 февраля в 21:46
            Сочи с победой!
            oFANATo
            oFANATo
            27 февраля в 21:45
            Расслабился Арсенал после того как выбил зенит из кубка....
            pomor45
            pomor45
            27 февраля в 21:32
            Курортный сезон ещё не начался, а курортники уже в отличной форме.
            протон1
            протон1
            27 февраля в 21:19
            сочи что за сила демоны там . играют лучше чем цска локо и зенит. это кто там рулит?
            Алексей Коротеев
            Алексей Коротеев
            27 февраля в 21:13
            Аааа ! Вилков судил ????? Тогда всё понятно ! )))
            Алексей Коротеев
            Алексей Коротеев ответ Иван Тасминский (раскрыть)
            27 февраля в 21:12
              particular
              particular
              27 февраля в 21:11
              Чувствую, что скорее курортники создадут видимость преследования Зенита, чем ЦСКА кого-то убедит своей имитацией погони...
              Kaguzuti
              Kaguzuti
              27 февраля в 20:55
              Сочи с красивой победой!
              Иван Тасминский
              Иван Тасминский
              27 февраля в 20:33
              Зенит проиграл Арсеналу на своём поле, Сочи громит Арсенла 4-0. Боюсь представить, что Сочи сделает с Зенитом.
              Еноты за Арсенал
              Еноты за Арсенал
              27 февраля в 20:15
              Лучший тренер этого ЧР, несомненно, Федотов.
              Федор Паршунин
              Федор Паршунин
              27 февраля в 18:47
                MikeSevas
                MikeSevas
                27 февраля в 12:37
                Сочи 3-0
                MaxRnD
                MaxRnD
                27 февраля в 11:30
                2-1
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