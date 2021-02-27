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4 : 0
завершен
27 февраля 2021, 19:00
суббота
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Стадион Фишт
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Заболотный Антон
ассистент Заика Кирилл
|1:0
|51’
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Терехов Сергей
ассистент Нобоа Кристиан
|2:0
|53’
|Жоаозиньо
|3:0
|58’
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Юсупов Артур
ассистент Нобоа Кристиан
|4:0
|67’
|41’
|Довбня Александр
|68’
|Григалава Гиа
|Заика Кирилл
|81’
|86’
|Ткачев Сергей
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Горбатенко Игорь
|Кангва Эванс
|59’
|Коновалов Игорь
|Панченко Кирилл
|59’
|Ткачев Сергей
|Довбня Александр
|Новосельцев Иван
|Маргасов Тимофей
|65’
|69’
|Пантелеев Владислав
|Чаушич Горан
|71’
|Джорджевич Лука
|Кангва Кингс
|Руденко Александр
|Жоаозиньо
|78’
|Дуганджич Марко
|Заболотный Антон
|78’
|Пруцев Данила
|Юсупов Артур
|78’
|Барсов Максим
|Нобоа Кристиан
|82’
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|10
|Удары по воротам
|6
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|7
|Удары в створ
|1
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|10
|Фолы
|12
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|2
|Угловые
|6
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|3
|Офсайды
|1
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|1
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|3
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Вот именно. Это меня тоже сподвигло на такие мысли.
Вот именно. Это меня тоже сподвигло на такие мысли.
Дак в Сочи сейчас шесть футболистов играет, которых ранее в Ростове тренировал Бекиевич.
Дак в Сочи сейчас шесть футболистов играет, которых ранее в Ростове тренировал Бекиевич.
Я слышал, что он живёт сейчас в Сочи вроде. Поэтому абсолютно не исключаю, что Бекиевич помогает может чем-то. Но не факт.
Я слышал, что он живёт сейчас в Сочи вроде. Поэтому абсолютно не исключаю, что Бекиевич помогает может чем-то. Но не факт.
Болельщиков Сочи с победой над Арсеналом из Тулы! Верной дорогой идёте. товарищи!
Болельщиков Сочи с победой над Арсеналом из Тулы! Верной дорогой идёте. товарищи!
К гадалке не ходи.
К гадалке не ходи.