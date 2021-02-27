В 35 Джанаев Сослан Спасений: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

З 27 Заика Кирилл Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

П 34 Маргасов Тимофей Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 65

З 23 Мевля Миха Выносы: 4 Пасы: 62 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

З 45 Миладинович Иван Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Пасы: 48 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 13 Терехов Сергей Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

П 22 Жоаозиньо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 77

П 16 Нобоа Кристиан Ударов всего: 1 Голевые передачи: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 82

П 15 Цаллагов Ибрагим Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 50 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

П 6 Юсупов Артур Ударов всего: 2 Отборы: 3 Выносы: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 78

Н 9 Заболотный Антон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 78

Запасные игроки

В 1 Адамов Денис

В 12 Заболотный Николай

З 3 Набиуллин Эльмир

З 25 Новосельцев Иван Пасы: 7 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 25

З 87 Прохин Данила

П 7 Пруцев Данила Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 12

П 73 Пруцев Егор

Н 10 Барсов Максим Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 8

Н 17 Дуганджич Марко Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 12