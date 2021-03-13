В 99 Лунёв Андрей Спасений: 9 Пасы: 28 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 3 Дуглас Сантос Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 78

З 15 Караваев Вячеслав Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 44 Ракицкий Ярослав Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 83

З 2 Чистяков Дмитрий Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 9 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

П 5 Барриос Вильмар Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

П 20 Вендел Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 56 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

П 14 Кузяев Далер Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 73

П 27 Оздоев Магомед Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 43 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 83

Н 7 Азмун Сердар Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 78

Н 22 Дзюба Артём Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 91 Бязров Давид

В 71 Одоевский Даниил

З 4 Круговой Данил Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 12

З 54 Сазонов Саба

З 94 Хотулев Данила Отборы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 10

П 21 Ерохин Александр

П 64 Кравцов Кирилл Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 10

П 17 Мостовой Андрей Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 12

П 19 Сутормин Алексей Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 17

Н 36 Крапухин Станислав