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Зенит - Ахмат
Урал - Ротор
Арсенал - ЦСКА
Динамо - Спартак

Текстовая онлайн трансляция матча Зенит против Ахмат

Зенит Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) 4:0 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный) Ахмат
Зенит
Ахмат
4 : 0
завершен
вчера, 16:30
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 22 тур
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 16:25
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.385.148.71
Fonbet Live! 1.12 7.30 41.00
Мелбет 1.32 5.46 11.20
Лига ставок 1.35 5.20 9.20
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    36' Дуглас Сантос (3)
     
    52' (1:0) Караваев Вячеслав (15)
     
    65' (2:0) Азмун Сердар (7)
     
    67' Ракицкий Ярослав (44)
     
    73' Кузяев Далер (14) уходит с поля, Сутормин Алексей (19) вышел на поле
     
    74' (3:0) Дзюба Артём (22) (Азмун Сердар (7))
     
    2
    78' Дуглас Сантос (3) уходит с поля, Круговой Данил (4) вышел на поле
    78' Азмун Сердар (7) уходит с поля, Мостовой Андрей (17) вышел на поле
     
    80' (4:0) Мостовой Андрей (17) (Сутормин Алексей (19))
     
    2
    83' Оздоев Магомед (27) уходит с поля, Кравцов Кирилл (64) вышел на поле
    83' Ракицкий Ярослав (44) уходит с поля, Хотулев Данила (94) вышел на поле
     
    59' Тимофеев Артем (94) уходит с поля, Сильва Исмаэл (11) вышел на поле
     
    60' Харин Евгений (59) уходит с поля, Мелкадзе Георгий (3) вышел на поле
     
    62' Бериша Бернард (7)
     
    64' Пуцко Александр (55)
     
    65' Семёнов Андрей (15)
     
    2
    77' Бериша Бернард (7) уходит с поля, Садулаев Лечи (99) вышел на поле
    77' Ильин Владимир (29) уходит с поля, Янку Габриэль (9) вышел на поле
    Голы
    Караваев Вячеслав 1:0 52’
    Азмун Сердар 2:0(П) 65’
    Дзюба Артём
    ассистент Азмун Сердар     		3:0 74’
    Мостовой Андрей
    ассистент Сутормин Алексей     		4:0 80’
    Наказания
    Дуглас Сантос 36’
    62’ Бериша Бернард
    64’ Пуцко Александр
    65’ Семёнов Андрей
    Ракицкий Ярослав 67’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    59’ Сильва Исмаэл Тимофеев Артем
    60’ Мелкадзе Георгий Харин Евгений
    Сутормин Алексей Кузяев Далер 73’
    77’ Садулаев Лечи Бериша Бернард
    77’ Янку Габриэль Ильин Владимир
    Круговой Данил Дуглас Сантос 78’
    Мостовой Андрей Азмун Сердар 78’
    Кравцов Кирилл Оздоев Магомед 83’
    Хотулев Данила Ракицкий Ярослав 83’
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 14
    		8 Удары в створ 9
    		12 Фолы 9
    		3 Угловые 3
    		0 Офсайды 4
    		58% Владение мячом 42%
    		9 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Spartach from kg
    Spartach from kg
    вчера в 23:22
    При равной игре разгром. Шелия виноват в двух голах
    KLINSI
    KLINSI ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:02
    3-1 это не разгром))
    ren888888
    ren888888
    вчера в 21:57
      stanichnik
      stanichnik ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
      вчера в 21:44
      Доброго Здоровья, Сергей!
      Если для пользы дела, то пусть попробуют.
      feris1
      feris1
      вчера в 21:09
      Зенит с уверенной победой!
      Vic2016
      Vic2016 ответ pomor45 (раскрыть)
      вчера в 21:03
      Зенит прорвало...
      Tostao
      Tostao ответ Ирина Михайлова (раскрыть)
      вчера в 20:43, ред.
      Я всегда знал, что ты всенепременно найдёшь пару-тройку добрых фраз, чтобы поддержать старого знакомого!))
      pomor45
      pomor45
      вчера в 20:42
      Слишком много голов. Как бы с ЦСКА голевая засуха не случилась.
      Migelito
      Migelito ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 20:31
      счет 3-1 это разгром?)
      Бубнин
      Бубнин ответ ildar_3871 (раскрыть)
      вчера в 20:03
        lotsman
        lotsman ответ Нази (раскрыть)
        вчера в 19:58
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
          вчера в 19:44
          Зенит с Победой !!!!!!!!!

          Пора уж арену переименовывать из "Газпром-Арены" в "Разгром-Арену"...))
          Зенит - Тамбов 4:1
          Зенит - Арсенал 3:1
          Зенит - Уфа 6:0
          Зенит - Сочи 3:1
          Зенит - Краснодар 3:1
          Зенит - Урал 5:1
          Зенит Динамо 3:1
          Зенит - Спартак 3:1
          Зенит - Ахмат 4:0
          Agamaga........
          Agamaga........
          вчера в 19:36
            ildar_3871
            ildar_3871
            вчера в 19:17
            Дзюбе не доверяют бить пенальти !))))
            Олег Гутченко 2
            Олег Гутченко 2
            вчера в 19:14
              ermak6848
              ermak6848
              вчера в 19:11
              Остаётся только порадоваться за лидера турнирной таблицы фк " ЗЕНИТ "
              Вот так бы в Евро Лиги громилия всех и вся...
              Навзир
              Навзир
              вчера в 19:07
                BDA8181
                BDA8181
                вчера в 19:06
                  Против ЦСКА
                  Против ЦСКА
                  вчера в 19:03
                  Провал не может быть долгим, даже при Семаке
                  Futurista
                  Futurista ответ Evilhuman (раскрыть)
                  вчера в 19:00
                  Поздравляю...порадовали вас)...
                  ЮГ РОССИИ
                  ЮГ РОССИИ ответ stanichnik (раскрыть)
                  вчера в 19:00
                  Может им поменяться тренерами?)
                  Союзник противников
                  Союзник противников
                  вчера в 18:56
                    Нази
                    Нази
                    вчера в 18:55
                    А как Мостовой забил на 80 минуте. Если вышел только на 90 минуте на поле вместо Азмуна.
                    stanichnik
                    stanichnik
                    вчера в 18:53
                    Болельщиков с берегов Невы с победой их любимой команды, которая на время успокаивает страсти во круг их Главного тренера. На сколько долго успокаивает страсти , узнаем уже в ближайшую среду в матче с ЦСКА, где фанаты армейцев так же недовольны работой Гончаренко.
                    Владимир Немченков
                    Владимир Немченков ответ Qatar Airways (раскрыть)
                    вчера в 18:53
                    Какая Европа,о чем вы?мы уже на 8 месте ,Голландия нас уже обошла ,ещё немного,и чемпион России уже не будет играть напрямую в Л.Ч....так,что позориться скоро будет некому....печалька....
                    Ирина Михайлова
                    Ирина Михайлова ответ Tostao (раскрыть)
                    вчера в 18:51
                    ..эх..Володя, куда же твое остроумие пропало?! "Щи варить.." скуШно, девочки..(с)))
                    ..на сем-удачи!
                    Крикун
                    Крикун
                    вчера в 18:47
                      Qatar Airways
                      Qatar Airways
                      вчера в 18:44
                      Как это ни парадоксально, но победа питерцев вряд ли им на пользу. Семаку снова дадут шанс и необходимую перестройку команды опять отложат. А потом появится новый Брюгге, новый Лацио...
                      Очевидно же, что у Зенита большие проблемы и чтобы в Европе на что-то претендовать, их нужно решать. И в первую очередь определяться по тренеру. Да и Дзюбе лет уже много - кто его заменит, есть наигранная (или хотя бы наигрывающаяся) кандидатура? Есть в защиту новичок, или руководству красивые автоголы Ловрена нравятся?
                      Хотя от этого самого руководства уже не слышим про полуфиналы еврокубков, может быть они сменили свои приоритеты и в новом позиционировании клуба их уже всё устраивает.
                      Kaguzuti
                      Kaguzuti
                      вчера в 18:44
                      Зенит с заслуженной и красивой победой!
                      Tostao
                      Tostao ответ Ирина Михайлова (раскрыть)
                      вчера в 18:39
                      Привет, Ирэн! Вот не могу тебе сказать, чтоб "поучи свою жену щи варить!"))
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