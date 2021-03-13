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4 : 0
завершен
вчера, 16:30
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Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 16:25
|Караваев Вячеслав
|1:0
|52’
|Азмун Сердар
|2:0(П)
|65’
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Дзюба Артём
ассистент Азмун Сердар
|3:0
|74’
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Мостовой Андрей
ассистент Сутормин Алексей
|4:0
|80’
|Дуглас Сантос
|36’
|62’
|Бериша Бернард
|64’
|Пуцко Александр
|65’
|Семёнов Андрей
|Ракицкий Ярослав
|67’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|59’
|Сильва Исмаэл
|Тимофеев Артем
|60’
|Мелкадзе Георгий
|Харин Евгений
|Сутормин Алексей
|Кузяев Далер
|73’
|77’
|Садулаев Лечи
|Бериша Бернард
|77’
|Янку Габриэль
|Ильин Владимир
|Круговой Данил
|Дуглас Сантос
|78’
|Мостовой Андрей
|Азмун Сердар
|78’
|Кравцов Кирилл
|Оздоев Магомед
|83’
|Хотулев Данила
|Ракицкий Ярослав
|83’
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|15
|Удары по воротам
|14
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|8
|Удары в створ
|9
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|12
|Фолы
|9
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|3
|Угловые
|3
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|0
|Офсайды
|4
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|9
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|3
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Если для пользы дела, то пусть попробуют.
Если для пользы дела, то пусть попробуют.
Пора уж арену переименовывать из "Газпром-Арены" в "Разгром-Арену"...))
Зенит - Тамбов 4:1
Зенит - Арсенал 3:1
Зенит - Уфа 6:0
Зенит - Сочи 3:1
Зенит - Краснодар 3:1
Зенит - Урал 5:1
Зенит Динамо 3:1
Зенит - Спартак 3:1
Зенит - Ахмат 4:0
Пора уж арену переименовывать из "Газпром-Арены" в "Разгром-Арену"...))
Зенит - Тамбов 4:1
Зенит - Арсенал 3:1
Зенит - Уфа 6:0
Зенит - Сочи 3:1
Зенит - Краснодар 3:1
Зенит - Урал 5:1
Зенит Динамо 3:1
Зенит - Спартак 3:1
Зенит - Ахмат 4:0
Ахмат - сила через матч только оправдывает свой лозунг!
Ахмат - сила через матч только оправдывает свой лозунг!
Вот так бы в Евро Лиги громилия всех и вся...
Вот так бы в Евро Лиги громилия всех и вся...
))) Там не то что судьи или игроки виновны)))там сам господь бог виновен во всём)) так вот камеди клаб отдыхает с вами)))
))) Там не то что судьи или игроки виновны)))там сам господь бог виновен во всём)) так вот камеди клаб отдыхает с вами)))
..на сем-удачи!
..на сем-удачи!
Караваев круто зарядил, пеналь был 100%, офсайда не было, Мостовой здорово забил, Чистяков провёл отличный матч.
Караваев круто зарядил, пеналь был 100%, офсайда не было, Мостовой здорово забил, Чистяков провёл отличный матч.
Очевидно же, что у Зенита большие проблемы и чтобы в Европе на что-то претендовать, их нужно решать. И в первую очередь определяться по тренеру. Да и Дзюбе лет уже много - кто его заменит, есть наигранная (или хотя бы наигрывающаяся) кандидатура? Есть в защиту новичок, или руководству красивые автоголы Ловрена нравятся?
Хотя от этого самого руководства уже не слышим про полуфиналы еврокубков, может быть они сменили свои приоритеты и в новом позиционировании клуба их уже всё устраивает.
Очевидно же, что у Зенита большие проблемы и чтобы в Европе на что-то претендовать, их нужно решать. И в первую очередь определяться по тренеру. Да и Дзюбе лет уже много - кто его заменит, есть наигранная (или хотя бы наигрывающаяся) кандидатура? Есть в защиту новичок, или руководству красивые автоголы Ловрена нравятся?
Хотя от этого самого руководства уже не слышим про полуфиналы еврокубков, может быть они сменили свои приоритеты и в новом позиционировании клуба их уже всё устраивает.