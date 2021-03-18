|
2 : 3
завершен
18 марта 2021, 19:00
четверг
|
Стадион Стадион ФК "Краснодар"
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 18:55
|Вильена Тонни
|1:0
|11’
|
Газинский Юрий
ассистент Ионов Алексей
|2:0
|51’
|58’
|2:1
|
Фомин Даниил
ассистент Лесовой Даниил
|66’
|2:2
|
Тюкавин Константин
ассистент Захарян Арсен
|80’
|2:3
|Тюкавин Константин
|Кайо Пантелеао
|8’
|12’
|Грулев Вячеслав
|Кайо Пантелеао
|18’
|28’
|Варела Гильермо
|Классон Виктор
|33’
|51’
|Фомин Даниил
|Сорокин Егор
|75’
|Вандерсон
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Литвинов Вячеслав
|Кабелла Реми
|21’
|55’
|Тюкавин Константин
|Скопинцев Дмитрий
|Олссон Кристоффер
|Вильена Тонни
|62’
|65’
|Комличенко Николай
|Грулев Вячеслав
|65’
|Н'Жи Клинтон
|Варела Гильермо
|Сулейманов Магомед-Шапи
|Классон Виктор
|71’
|Уткин Даниил
|Газинский Юрий
|71’
|81’
|Паршивлюк Сергей
|Лесовой Даниил
|
|11
|Удары по воротам
|25
|
|
|2
|Удары в створ
|8
|
|
|11
|Фолы
|13
|
|
|4
|Угловые
|8
|
|
|1
|Офсайды
|2
|
|
|48%
|Владение мячом
|52%
|
|
|5
|Cэйвы
|0
|
|
|5
|Предупреждения
|3
|
|
|1
|Удаления
|0
|
Динамовцы согодня проявили характер! Волевая победа! И хочется отдельно похвалить Динамовскую молодеж...Захарян Грулев Евгеньев это будущее для сборной России надеюсь и Тюкавин тоже будет в это списке
Динамовцы согодня проявили характер! Волевая победа! И хочется отдельно похвалить Динамовскую молодеж...Захарян Грулев Евгеньев это будущее для сборной России надеюсь и Тюкавин тоже будет в это списке
1- Три очка;
2- Победа гостевая, что особенно приятно;
3- Костик с Захой просто восхитительные красавцы, т.к. именно они героически вытащили матч;
4- Первый случай для этого состава, когда мы взяли волевую победу, да еще и летели 0:2.
Так что сораДников- с хорошим настроением и симпатичной, почти феерической победой)
А теперь о неприятностях.
Несмотря на всё сказанное, мы сегодня вообще-то отскочили, в некоторой мере..
До удаления Кайо, т.е. почти до середины 1-го тайма- как и в матче со Спартаком- Динамо на поле было практически не видно.
Мы проигрывали едва ли не все единоборства, едва ли не все подборы, команда будто улетучивалась, растворяясь в воздухе. Пахло мощным и убойным фиаско.
И при всех проблемах краснодарских в обороне возможностей добраться до этих проблем у нас просто категорически не было.
Мы до мяча-то не добирались, нас его красиво и надёжно лишили, как нашкодившего кота сметаны.
А вот дальше, после того, как Кайо драматически подвёл свою команду, краснодарские, на мой взгляд, допустили серьёзный тактический просчёт в организации игры после удаления.
Уж после второго-то своего гола им стоило бы, вероятно, если не садиться домой, то хотя бы попытаться как-то подсушить игру и перейти в некоторый энергосберегающий режим- в меньшинстве все-таки играли, причём к тому времени уже давно, и вели при этом два мяча..
Но они почему-то сочли, что динамовцы настолько слабы и недееспособны, что можно и в меньшинстве продолжать нагнетать давление и идти вперед большими силами.
Неминуемо возникли свободные зоны, что в конечном счёте и сказалось, а ближе к финишу краснодарские из-за своего меньшинства реально устали.
И если впереди у них кое-что ещё продолжало получаться, то работа в середине, в опорной зоне да и у себя в штрафной постепенно превратилась у них в настоящее желе, мы под занавес могли и больше забивать.
Остаётся добавить, что у Краснодара полна авоська травмированных, так что состав латанный-перелатанный, но несмотря на это, если бы не Кайо..
Ну да ладно, всё хорошо, что хорошо кончается. Да и три мяча эти ещё надо было забить.
Забили-таки, красавцы..
1- Три очка;
2- Победа гостевая, что особенно приятно;
3- Костик с Захой просто восхитительные красавцы, т.к. именно они героически вытащили матч;
4- Первый случай для этого состава, когда мы взяли волевую победу, да еще и летели 0:2.
Так что сораДников- с хорошим настроением и симпатичной, почти феерической победой)
А теперь о неприятностях.
Несмотря на всё сказанное, мы сегодня вообще-то отскочили, в некоторой мере..
До удаления Кайо, т.е. почти до середины 1-го тайма- как и в матче со Спартаком- Динамо на поле было практически не видно.
Мы проигрывали едва ли не все единоборства, едва ли не все подборы, команда будто улетучивалась, растворяясь в воздухе. Пахло мощным и убойным фиаско.
И при всех проблемах краснодарских в обороне возможностей добраться до этих проблем у нас просто категорически не было.
Мы до мяча-то не добирались, нас его красиво и надёжно лишили, как нашкодившего кота сметаны.
А вот дальше, после того, как Кайо драматически подвёл свою команду, краснодарские, на мой взгляд, допустили серьёзный тактический просчёт в организации игры после удаления.
Уж после второго-то своего гола им стоило бы, вероятно, если не садиться домой, то хотя бы попытаться как-то подсушить игру и перейти в некоторый энергосберегающий режим- в меньшинстве все-таки играли, причём к тому времени уже давно, и вели при этом два мяча..
Но они почему-то сочли, что динамовцы настолько слабы и недееспособны, что можно и в меньшинстве продолжать нагнетать давление и идти вперед большими силами.
Неминуемо возникли свободные зоны, что в конечном счёте и сказалось, а ближе к финишу краснодарские из-за своего меньшинства реально устали.
И если впереди у них кое-что ещё продолжало получаться, то работа в середине, в опорной зоне да и у себя в штрафной постепенно превратилась у них в настоящее желе, мы под занавес могли и больше забивать.
Остаётся добавить, что у Краснодара полна авоська травмированных, так что состав латанный-перелатанный, но несмотря на это, если бы не Кайо..
Ну да ладно, всё хорошо, что хорошо кончается. Да и три мяча эти ещё надо было забить.
Забили-таки, красавцы..