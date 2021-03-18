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Краснодар - Динамо
Уфа - Локомотив
Спартак - Урал

Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар против Динамо

Краснодар Логотип футбольный клуб Краснодар 2:3 Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) Динамо
Краснодар
Динамо
2 : 3
завершен
18 марта 2021, 19:00
четверг
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 23 тур
Стадион Стадион ФК "Краснодар"
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 18:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.313.413.32
Фонбет Live! 49.00 12.00 1.06
Мелбет 1.81 4.36 4.02
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    8' Кайо Пантелеао (31)
     
    11' (1:0) Вильена Тонни (52)
     
    18' Кайо Пантелеао (31)
     
    21' Кабелла Реми (7) уходит с поля, Литвинов Вячеслав (84) вышел на поле
     
    33' Классон Виктор (16)
     
    51' (2:0) Газинский Юрий (8) (Ионов Алексей (11))
     
    62' Вильена Тонни (52) уходит с поля, Олссон Кристоффер (14) вышел на поле
     
    2
    71' Классон Виктор (16) уходит с поля, Сулейманов Магомед-Шапи (93) вышел на поле
    71' Газинский Юрий (8) уходит с поля, Уткин Даниил (47) вышел на поле
     
    75' Сорокин Егор (2)
     
    90+3' Вандерсон (10)
     
    12' Грулев Вячеслав (20)
     
    28' Варела Гильермо (2)
     
    51' Фомин Даниил (74)
     
    55' Скопинцев Дмитрий (7) уходит с поля, Тюкавин Константин (70) вышел на поле
     
    58' (2:1) Фомин Даниил (74) (Лесовой Даниил (19))
     
    2
    65' Грулев Вячеслав (20) уходит с поля, Комличенко Николай (11) вышел на поле
    65' Варела Гильермо (2) уходит с поля, Н'Жи Клинтон (9) вышел на поле
     
    66' (2:2) Тюкавин Константин (70) (Захарян Арсен (47))
     
    80' (2:3) Тюкавин Константин (70)
     
    81' Лесовой Даниил (19) уходит с поля, Паршивлюк Сергей (4) вышел на поле
    Голы
    Вильена Тонни 1:0 11’
    Газинский Юрий
    ассистент Ионов Алексей     		2:0 51’
    58’ 2:1 Фомин Даниил
    ассистент Лесовой Даниил
    66’ 2:2 Тюкавин Константин
    ассистент Захарян Арсен
    80’ 2:3 Тюкавин Константин
    Наказания
    Кайо Пантелеао 8’
    12’ Грулев Вячеслав
    Кайо Пантелеао 18’
    28’ Варела Гильермо
    Классон Виктор 33’
    51’ Фомин Даниил
    Сорокин Егор 75’
    Вандерсон 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Литвинов Вячеслав Кабелла Реми 21’
    55’ Тюкавин Константин Скопинцев Дмитрий
    Олссон Кристоффер Вильена Тонни 62’
    65’ Комличенко Николай Грулев Вячеслав
    65’ Н'Жи Клинтон Варела Гильермо
    Сулейманов Магомед-Шапи Классон Виктор 71’
    Уткин Даниил Газинский Юрий 71’
    81’ Паршивлюк Сергей Лесовой Даниил
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 25
    		2 Удары в створ 8
    		11 Фолы 13
    		4 Угловые 8
    		1 Офсайды 2
    		48% Владение мячом 52%
    		5 Cэйвы 0
    		5 Предупреждения 3
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Legend 6
    Legend 6 ответ Сп62 (раскрыть)
    19 марта в 23:08
    Это интересный вопрос)
    Храневец
    Храневец
    19 марта в 16:46
    Респект ребятам и тренеру !
    Gotlib
    Gotlib ответ makkie (раскрыть)
    19 марта в 16:21
    Насчёт отсутствия атаки у минотавров я бы не согласился: достаточно посмотреть в турнирную таблицу на количество забитых голов.
    Gotlib
    Gotlib ответ gentlewolf (раскрыть)
    19 марта в 16:15
    Просто Захар играл с самого начала, а Тюка вышел только на 55 минуте матча.
    Gotlib
    Gotlib ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    19 марта в 15:41
    Хорошо, что не поспорил. )))
    Сп62
    Сп62 ответ Legend 6 (раскрыть)
    19 марта в 12:10
    Нет защитнтков... А о чём они (весь штаб) думали в трансферное окно?
    112910415
    112910415
    19 марта в 06:28
    второй тайм Краснодару следовали провести в аккуратной защите ...
    тренеру упрёк !
    Legend 6
    Legend 6 ответ LAISMEN (раскрыть)
    19 марта в 03:24
    А кого? Там в составе защитников то нет)
    Если только из Краснодара 2 привлекать.
    Кстати если бы я бы на месте Мусаева и мне пришлось бы ставить полузащитника в защиту, я бы поставил Оллсона вместо Кайо)
    Doping87
    Doping87
    19 марта в 00:48
    Динамо не перестаёт удивлять при новом тренере. Поздравляю. Краснодар без Сафонова конечно не тот...
    makkie
    makkie
    19 марта в 00:46
    Поражаюсь Галицкому.

    Краснодар превратился в дворовую команду, которую возят все кому не лень, а он сложил ручки и наблюдает за жалкими попытками Мусаева наладить игру.
    Ни защиты, ни центра поля, ни атаки... еще и воспитанников не видно новых.

    Такими темпами Краснодар окажется во второй 8-ке, особенно если еще тройку-другую поражений получат.
    pusb9ad9h584
    pusb9ad9h584 ответ gentlewolf (раскрыть)
    19 марта в 00:26
    Всё правильно! Отец его хоккеист за Динамо играл.
    баск
    баск ответ gentlewolf (раскрыть)
    19 марта в 00:12
    :)))))
    gentlewolf
    gentlewolf ответ баск (раскрыть)
    18 марта в 23:55
    Чердак весь матч просто пиарил Захаряна.
    Я уж грешным делом подумал, что папа Захи нанял его как пиар-манагера:)
    Вот просто пел осанну.
    Потом правда все пртаки переключился на Тюку.
    баск
    баск ответ Ген Геныч (раскрыть)
    18 марта в 23:32
    Да ладно.
    Специально щас ещё несколько раз пересмотрел эпизод.

    Как ни странно, вполне разумно его откомментировал Чердак.
    Хоть я его не перевариваю, как и многие, но в данном случае он прав- момент пограничный.
    "Движение в сторону спины Литвинова у Тюки было, но весь вопрос в степени интенсивности этого движения, и эта степень здесь недостаточна, поэтому могут и засчитать".
    Что и произошло.

    От себя добавлю, что судейские бригады, в т.ч. и в Европе, по-разному реагируют на такие голы, кто-то засчитывает, кто-то нет.
    К примеру, в британских лигах его засчитали бы стопудово, там дают бороться и подобные "около-фолы" за нарушение не держат.

    Так что это гол на усмотрение судей, они его засчитали.
    И на этом стоило бы, кмк, закрыть вопрос, ничего криминального или несправедливого тут нет.
    ЧиП
    ЧиП
    18 марта в 23:29
    Кооператив разделали, рога отдельно, копыта отдельно. Мясной клуб в России один ☝️
    NYJ
    NYJ
    18 марта в 23:17
    Матч просто огонь
    gentlewolf
    gentlewolf ответ Ген Геныч (раскрыть)
    18 марта в 23:15
    Посмотри в первом тайме как Грулева рукой за плечо в штрафной уложили.
    Недостаточная сила воздействия была установлена судьей.
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    18 марта в 22:49
    Сейчас глянул 3-й гол Динамо,а там ребятки-чистое нарушение со стороны Тюкавина,шел локтем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Такой гол нельзя было засчитывать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Глянул,кто судил матч и все вопросы отпали сами собой!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))
    Vadik
    Vadik
    18 марта в 22:49
    Динамиков с Победой!
    Alexnvr
    Alexnvr ответ nikoladolgov (раскрыть)
    18 марта в 22:23
    В крайнем случае оставить помощником нормального тренера, дабы научился работать и думать. Осталось дело за малым - найти нормального тренера.
    протон1
    протон1
    18 марта в 22:16
    не устаю говорть. пока не уволят физ рука мусаева. ничего хорошего. ведь он как физ рук заступил на свою должность. я прекратил смотреть игры быков как только мусаев пришел в гл тр.
    баск
    баск ответ gentlewolf (раскрыть)
    18 марта в 22:14
    Ага, Варела реально расстроил сегодня.

    Какой-то потерянный был, а после того момента, минуте на 30-й кажется, когда он пульнул по воробьям из убойной позиции один против ворот, совсем сник..
    gentlewolf
    gentlewolf ответ баск (раскрыть)
    18 марта в 22:05
    Кайо драматически подвел команду когда быки все таки слегка остыли от первоначального штурма.
    Все же контратаки были, уже пошли, отсюда и карточки. Вторая вообще была оранжевая, на ЛЯВЗ смахивала, один в один выскакивали.

    Но розыгрыш у них на нашей половине, перепас, даже в меньшинстве, был конечно зажигательный.
    Нам бы научиться так.
    poodle
    poodle ответ Василий Иванов 1 (раскрыть)
    18 марта в 22:01
    да его вроде бы ещё не уволили!
    gentlewolf
    gentlewolf ответ баск (раскрыть)
    18 марта в 22:00
    Ну у нас же есть своя отработанная фишка - ртутный поляк в центре поля и пара карточек соперника на нем (дай ему бог здоровья) У всех свои козыри, это законно:)
    А тут и Грулев хорошо побегал, и как ни крути потаскали Заха и Даня-слева.
    Плохо крайние дефы сыграли. И с защитой вообще надо что то делать, при всех авансах Рома задолбал единоборства проигрывать, и своих держать не можем отчего-то.
    Что с Варелой случилось то? Всю надежность потерял. И Антоха тоже нервный был.
    Пережгли себя после проигрыша Спартаку???
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry ответ Qatar Airways (раскрыть)
    18 марта в 21:59
    Деньги не пахнут, слишком он себя считает важной птицей.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry ответ LAISMEN (раскрыть)
    18 марта в 21:58
    Зениту тоже, но Семака еще почему то держат
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    18 марта в 21:54
    Мусаев будь мужиком напиши заявление об уходе! Галицкий ....ять?
    баск
    баск
    18 марта в 21:54
    Ну что ж, сначала о хорошем, которого в этом триллере для нас довольно много..

    1- Три очка;
    2- Победа гостевая, что особенно приятно;
    3- Костик с Захой просто восхитительные красавцы, т.к. именно они героически вытащили матч;
    4- Первый случай для этого состава, когда мы взяли волевую победу, да еще и летели 0:2.

    Так что сораДников- с хорошим настроением и симпатичной, почти феерической победой)

    А теперь о неприятностях.

    Несмотря на всё сказанное, мы сегодня вообще-то отскочили, в некоторой мере..
    До удаления Кайо, т.е. почти до середины 1-го тайма- как и в матче со Спартаком- Динамо на поле было практически не видно.
    Мы проигрывали едва ли не все единоборства, едва ли не все подборы, команда будто улетучивалась, растворяясь в воздухе. Пахло мощным и убойным фиаско.
    И при всех проблемах краснодарских в обороне возможностей добраться до этих проблем у нас просто категорически не было.
    Мы до мяча-то не добирались, нас его красиво и надёжно лишили, как нашкодившего кота сметаны.

    А вот дальше, после того, как Кайо драматически подвёл свою команду, краснодарские, на мой взгляд, допустили серьёзный тактический просчёт в организации игры после удаления.
    Уж после второго-то своего гола им стоило бы, вероятно, если не садиться домой, то хотя бы попытаться как-то подсушить игру и перейти в некоторый энергосберегающий режим- в меньшинстве все-таки играли, причём к тому времени уже давно, и вели при этом два мяча..

    Но они почему-то сочли, что динамовцы настолько слабы и недееспособны, что можно и в меньшинстве продолжать нагнетать давление и идти вперед большими силами.
    Неминуемо возникли свободные зоны, что в конечном счёте и сказалось, а ближе к финишу краснодарские из-за своего меньшинства реально устали.
    И если впереди у них кое-что ещё продолжало получаться, то работа в середине, в опорной зоне да и у себя в штрафной постепенно превратилась у них в настоящее желе, мы под занавес могли и больше забивать.

    Остаётся добавить, что у Краснодара полна авоська травмированных, так что состав латанный-перелатанный, но несмотря на это, если бы не Кайо..

    Ну да ладно, всё хорошо, что хорошо кончается. Да и три мяча эти ещё надо было забить.
    Забили-таки, красавцы..
    gentlewolf
    gentlewolf
    18 марта в 21:51, ред.
    Может кто не знает - у Тюкавина папа - неоднократный чемпиона России и Мира по Русскому Хоккею(бенди)а в составе московского "Динамо".
    Очень уважаемый спортсмен и человек.
    Думаю пацан в него пошел.
    Приятно очень что это династия, чем то странным старинным и хорошим прям повеяло!
    Удачи парню, ему с его самоотречением - главное без травм.
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