В 1 Шунин Антон Голов пропущено: 2 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 96

З 2 Варела Гильермо Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 65

З 24 Евгеньев Роман Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Выносы: 4 Пасы: 54 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 96

З 18 Ордец Иван Ударов всего: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 55 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 96

З 7 Скопинцев Дмитрий Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 55

Н 20 Грулев Вячеслав Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 65

Н 47 Захарян Арсен Ударов всего: 5 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 4 Перехваты: 2 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 96

Н 19 Лесовой Даниил Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 80

П 8 Моро Никола Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 96

П 74 Фомин Даниил Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 96

П 53 Шиманьски Себастьян Ударов всего: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 31 Лещук Игорь

З 50 Кутитский Александр

З 4 Паршивлюк Сергей Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 1 Минут сыграно: 16

З 3 Плиев Заурбек

П 77 Каборе Шарль

П 12 Липовой Данил

П 5 Нойштедтер Роман

П 22 Школик Игорь

Н 10 Игбун Сильвестр

Н 11 Комличенко Николай Фолов заработано: 1 Пасы: 4 Минут сыграно: 31

Н 9 Н'Жи Клинтон Фолов совершено: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 31