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1 : 2
завершен
вчера, 16:30
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Стадион Мордовия Арена (Саранск)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 16:25
|Архипов Артем
|1:0(П)
|16’
|26’
|1:1(П)
|Влашич Никола
|52’
|1:2(П)
|Рондон Хосе Саломон
|Карапузов Владислав
|7’
|Климов Кирилл
|17’
|Карп Кэтэлин
|45’
|Бавин Юрий
|52’
|54’
|Бохинен Эмиль
|Архипов Артем
|63’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Дроздов Никита
|Терехов Антон
|67’
|70’
|Карпов Вадим
|Магнуссон Хордур
|75’
|Чалов Фёдор
|Рондон Хосе Саломон
|Аванесян Тигран
|Карп Кэтэлин
|88’
|Чабанов Евгений
|Климов Кирилл
|88’
|88’
|Обляков Иван
|Бохинен Эмиль
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|7
|Удары по воротам
|26
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|2
|Удары в створ
|11
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|15
|Фолы
|7
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|0
|Угловые
|7
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|2
|Офсайды
|0
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|30%
|Владение мячом
|70%
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|9
|Cэйвы
|1
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|5
|Предупреждения
|1
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