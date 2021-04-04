В 35 Акинфеев Игорь Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90

З 78 Дивеев Игорь Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 76 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

З 23 Магнуссон Хордур Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 70

З 2 Фернандес Марио Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 76 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

З 42 Щенников Георгий Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

П 88 Бохинен Эмиль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 89

П 8 Влашич Никола Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 6 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пенальти забито: 1 Пенальти не забито: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

П 22 Марадишвили Константин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 53 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

П 17 Сигурдссон Арнор Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Пасы: 51 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

Н 32 Рондон Хосе Саломон Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 75

П 11 Эджуке Чидера Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Помазун Илья

З 5 Васин Виктор

З 62 Карпов Вадим Ударов всего: 1 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 20

П 10 Дзагоев Алан

П 98 Обляков Иван Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 1

П 71 Тикнизян Наир

Н 9 Чалов Фёдор Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 15