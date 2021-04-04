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Тамбов - ЦСКА
Урал - Арсенал
Ростов - Спартак

Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов против ЦСКА

Тамбов Логотип футбольный клуб Тамбов 1:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) ЦСКА
Тамбов
ЦСКА
1 : 2
завершен
вчера, 16:30
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 24 тур
Стадион Мордовия Арена (Саранск)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 16:25
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 50.00 15.00 1.05
Фонбет Live! 100.00 18.00 1.02
Мелбет 24.00 18.60 1.07
Pin-Up.ru 15.00 8.00 1.14
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    7' Карапузов Владислав (23)
     
    16' (1:0) Архипов Артем (9)
     
    17' Климов Кирилл (18)
     
    45' Карп Кэтэлин (4)
     
    52' Бавин Юрий (14)
     
    63' Архипов Артем (9)
     
    67' Терехов Антон (19) уходит с поля, Дроздов Никита (31) вышел на поле
     
    2
    88' Карп Кэтэлин (4) уходит с поля, Аванесян Тигран (87) вышел на поле
    88' Климов Кирилл (18) уходит с поля, Чабанов Евгений (10) вышел на поле
     
    26' (1:1) Влашич Никола (8)
     
    52' (1:2) Рондон Хосе Саломон (32)
     
    54' Бохинен Эмиль (88)
     
    64' (1:2) Нереализованный пенальти Влашич Никола (8)
     
    70' Магнуссон Хордур (23) уходит с поля, Карпов Вадим (62) вышел на поле
     
    75' Рондон Хосе Саломон (32) уходит с поля, Чалов Фёдор (9) вышел на поле
     
    88' Бохинен Эмиль (88) уходит с поля, Обляков Иван (98) вышел на поле
    Голы
    Архипов Артем 1:0(П) 16’
    26’ 1:1(П) Влашич Никола
    52’ 1:2(П) Рондон Хосе Саломон
    Наказания
    Карапузов Владислав 7’
    Климов Кирилл 17’
    Карп Кэтэлин 45’
    Бавин Юрий 52’
    54’ Бохинен Эмиль
    Архипов Артем 63’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Дроздов Никита Терехов Антон 67’
    70’ Карпов Вадим Магнуссон Хордур
    75’ Чалов Фёдор Рондон Хосе Саломон
    Аванесян Тигран Карп Кэтэлин 88’
    Чабанов Евгений Климов Кирилл 88’
    88’ Обляков Иван Бохинен Эмиль
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 26
    		2 Удары в створ 11
    		15 Фолы 7
    		0 Угловые 7
    		2 Офсайды 0
    		30% Владение мячом 70%
    		9 Cэйвы 1
    		5 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    blitz
    blitz ответ minai (раскрыть)
    сегодня в 00:48
    А нам фиолетово.
    isamsn
    isamsn ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:19
    В правде сила!!!
    minai
    minai
    вчера в 23:02, ред.
    А я Коней НЕ поздравляю.
    gentlewolf
    gentlewolf
    вчера в 22:50
    между 16 и 26 минутой судья диаметрально пересмотрел свои приоритеты? :))
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 22:18
    Взяли свои три очка . Остальное все наладится, просто нужно время. Верю в Олича и поздравляю с первой победой !!! Всем Добра !!!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 22:07
    ЦСКА с победой, дебют Олича удался.
    протон1
    протон1
    вчера в 22:05
    я поздравляю коней. олича с дебютом
    blitz
    blitz
    вчера в 22:03
    Тамбов выставил двухэтажный автобус. ЦСКА играл с большим преимуществом: хороший контроль мяча, насыщение середины поля. Удары по воротам, вратарь Тамбова спасал. 9 cейвов тому подтверждение. Так что Тамбов еще должен сказать спасибо своему вратарю что не разгром.
    nikot
    nikot
    вчера в 21:59
    От этой победы,несет за версту!
    Новый Рубин
    Новый Рубин
    вчера в 21:23
    Не заслужили победу !
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
    вчера в 21:10
    Логично... спасибо.
    Mi6
    Mi6 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
    вчера в 21:03
    Тьфу, тьфу, тьфу...
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ Mi6 (раскрыть)
    вчера в 20:59
    звать через пару месяцев будете картофельного обратно
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 20:58
    а какие могут быть изменения за неделю? я бы ожидал даже просадку, если Олич начнет что-то делать, пока привыкнут и перестроятся
    Night Spirit
    Night Spirit
    вчера в 20:52
    Раввин в судейскую в перерыве заходил, у Тамбова не было шансов.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 20:19
    Тамбовский прапорщик.
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 19:47
    Энджуки как клоун из цырка, знает что не может обыгрывать, серевно идёт в упор.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 19:41
    Болельщиков ЦСКА с победой, а их ГТ с успешным дебютом в РПЛ.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:35
    А с игры забить не могли?
    DXTK
    DXTK
    вчера в 19:27, ред.
    гинер подключил кабинет, чтобы олич не оподливился уже в первой игре, при чем против главного аутсайдера......... да, Великая победа ЦСКА.......... даже камбек получился))))))

    PS камбек по пенальти это что-то новенькое
    boniel3
    boniel3
    вчера в 19:25, ред.
    Не забить с игры последней команде нужно уметь.Но это пока все отголоски от Ганчаренко.Нужно срочно искать за мены Сигурссону и Марадишвили.И Влашичу сказать,что нужно менять направления ударов с пенальти.А,Эджуке запретит обыгрывать больше двух человек,на третьем он делает глупости.Нужно Оличу посмотреть,как играет московское Динамо.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 19:23
    Матч не смотрел, поэтому мне хотелось бы узнать у кого-либо из комментаторов, произошли ли в игре армейцев какие-нибудь изменения. Или осталась всё та же бездумная беготня ? Не потрудитесь, пожалуйста...
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы
    вчера в 19:14
    Всех Красно- Синих сегодня с победой в РПЛ и в КХЛ.
    ПХК ЦСКА только что победил СКА 2:0. Вторая победа в серии.
    Mi6
    Mi6
    вчера в 19:13
    Хорошо хоть так - с картофельным могли бы и проиграть...
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    вчера в 19:11, ред.
    странные матчи, странные игры. Олича надо поздравить с началом. Вот поздравить с победой я не могу. по прежнему остаюсь на своем. Я враг такой системы. Такая олигархическая система футбольного чемпионата сыпется от первого удара. У нас например Коломойский угробил легендарный ФК Днепр, а где Черноморец Климова, Металист Ярославского? Надавят на Ахметова и братьев Суркисов и они пойдут врасход. вот ситуация с ЦСКА, раньше, если не ошибаюсь, были и Ростов и ФК Кубань, не помню точно название клуба потому что не следил постоянно, проблемы. придет этап Миллера и Федуна, когда они не смогут финансировать клубы и пустят их под откос. пока что это касается Гинера. Как бы надо предъявлять претензии Гинеру, Галицкому, но о чем писать? Олигархическая финансовая система обречена на уничтожение заранее, если этого не видеть на первом шаге, нечего вообще лезть в футбол.
    Рязань 062
    Рязань 062 ответ Великолепный (раскрыть)
    вчера в 19:10
    в принципе победа нормальная. все пенальти по делу. не думаю что кто то может сказать , что пенальти притянуты за уши.
    Maks-tre
    Maks-tre
    вчера в 19:08
    Ресурс Гинера был привлечён или все по настоящему?
    Великолепный
    Великолепный ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    вчера в 18:54
    Три очка не пахнут. Помнится раньше Федун говорил, что ждет от своей команды хотя бы тухленькой победы.
    112910415
    112910415
    вчера в 18:52
    ох, какая своеобразная победа !
    Великолепный
    Великолепный ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 18:50
    За один матч игру не ставят, потребуется время Оличу.
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