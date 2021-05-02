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Ростов - Тамбов
Химки - Урал
Зенит - Локомотив

Текстовая онлайн трансляция матча Ростов против Тамбов

Ростов Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) 2:0 Логотип футбольный клуб Тамбов Тамбов
Ростов
2 : 0
завершен
02 мая 2021, 16:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 23 - 4.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.4 - 0.4
Средний возраст: 24.8 - 25.6
Средний рост: 184.9 - 182.6
Легионеров: 5 - 2
Схемы: 4-3-3 - 5-3-2
Серия побед: 1 - 0
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Тамбов
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 28 тур
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР!
Ставки на футбольные матчи
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    41' Гигович Армин (8)
     
    54' Хашимото Кенто (6)
     
    2
    66' Гигович Армин (8) уходит с поля, Махатадзе Георгий (21) вышел на поле
    66' Поярков Николай (71) уходит с поля, Алисами Хайтам (2) вышел на поле
     
    70' (1:0) Полоз Дмитрий (99) (Глебов Данил (15))
     
    75' Терентьев Денис (4) уходит с поля, Козлов Алексей (34) вышел на поле
     
    76' Полоз Дмитрий (99) уходит с поля, Фольмер Кирилл (25) вышел на поле
     
    78' (2:0) Хашимото Кенто (6)
     
    80' Хашимото Кенто (6) уходит с поля, Мамаев Павел (10) вышел на поле
     
    10' Карапузов Владислав (23)
     
    53' Карп Кэтэлин (4)
     
    67' Терехов Антон (19) уходит с поля, Минаев Роман (37) вышел на поле
     
    74' Васиев Фарход (26) уходит с поля, Климов Кирилл (18) вышел на поле
     
    3
    81' Карп Кэтэлин (4) уходит с поля, Гигашвили Зураб (17) вышел на поле
    81' Кабахидзе Владимир (81) уходит с поля, Дроздов Никита (31) вышел на поле
    81' Кайков Денис (24) уходит с поля, Ахмаев Саид-Али (77) вышел на поле
    Голы
    Полоз Дмитрий
    ассистент Глебов Данил     		1:0 70’
    Хашимото Кенто 2:0 78’
    Наказания
    10’ Карапузов Владислав
    Гигович Армин 41’
    53’ Карп Кэтэлин
    Хашимото Кенто 54’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Махатадзе Георгий Гигович Армин 66’
    Алисами Хайтам Поярков Николай 66’
    67’ Минаев Роман Терехов Антон
    74’ Климов Кирилл Васиев Фарход
    Козлов Алексей Терентьев Денис 75’
    Фольмер Кирилл Полоз Дмитрий 76’
    Мамаев Павел Хашимото Кенто 80’
    81’ Гигашвили Зураб Карп Кэтэлин
    81’ Дроздов Никита Кабахидзе Владимир
    81’ Ахмаев Саид-Али Кайков Денис
    Статистика
    		 30 Удары по воротам 5
    		7 Удары в створ 1
    		13 Фолы 11
    		12 Угловые 2
    		0 Офсайды 3
    		71% Владение мячом 29%
    		1 Cэйвы 5
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    04 мая в 12:45
    прощальная гастроль Тамбова
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Ice van Reed (раскрыть)
    02 мая в 23:15
    Приветствую всех болельщиков Ростова и lce van Reed.С ПОБЕДОЙ. Спасибо за поздравлением с Рамоданом. Строго держим пост.Но слежу за игрой РОСТОВА.Всем здоровья и удачи. РОСТОВ 💪и 👍.)
    Шуnя771
    Шуnя771
    02 мая в 20:49
    Оба берега с Победой!
    Шуnя771
    Шуnя771
    02 мая в 20:48
    Ожидаемо.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    02 мая в 20:05
    Тамбов сливает всем, кто заплатит !
    alex57512
    alex57512
    02 мая в 19:45
    С такой игрой Ростова, вполне возможен вылет, в следующем году, в ФНЛ. Вот тогда, возможно, руководство клуба возьмет на работу настоящего тренера, уровня Бердыева!
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ ответ Таганский (раскрыть)
    02 мая в 19:34
    С Праздником!ВОИСТИНУ ВОСКРЕС! Надеюсь на воскресение ростовского футбола!!!!
    Брулин
    Брулин
    02 мая в 19:00
    При такой игре , победа особой радости не принесла. Но победа - есть победа!! Жаль , что она ни чего не решает.
    stanichnik
    stanichnik
    02 мая в 18:43
    Подвели "казачки" со ставочкой, но всё равно земляков с победой!
    Futurista
    Futurista
    02 мая в 18:33
    Ростов с победой!...молодцы...собрались...
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Таганский (раскрыть)
    02 мая в 18:30
    Воистину воскрес!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    02 мая в 18:28
    С Победой Земляки и всех сопереживающим клубу!!!!
    vitalik dobroy
    vitalik dobroy
    02 мая в 18:27, ред.
    Тамбову респект за равную игру! Ростов старался. Команда пока не сыграна. Может за лето сыграются. Карпину работы много. Спасибо и за важную победу! "Мелочь", а приятно!
    Таганский
    Таганский
    02 мая в 18:24
    Ну всё, всех с победой, Христос Воскрес!!
    Союзник противников
    Союзник противников
    02 мая в 18:22
    Вообще-то,борцовский приём!
    Союзник противников
    Союзник противников
    02 мая в 18:21
    НЕ дотянули до моего прогноза,ну да ладно-я всё равно не играю в прогнозы...О,опять проверка!
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    02 мая в 18:18
    Тамбову респект за то, что играют!
    Ростову удачи в следующем сезоне!
    Союзник противников
    Союзник противников
    02 мая в 18:15
    Расколдовал-таки Валера "Тамбов"! А тем временем,НН оприходовал "Спартак-2" 4-0,тоже фактически обеспечив переходные игры с...
    Михалыч 54
    Михалыч 54
    02 мая в 18:10
    Очень хорошо, что Хашимото забил.Ему нужно поверить в себя.
    Таганский
    Таганский
    02 мая в 18:08
    Еееесть, япона мать, 2:0!!))
    Совсем другое дело!!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    02 мая в 18:08
    Гооооооол!!! Последний Самурай 2
    волгодон 2
    волгодон 2
    02 мая в 18:07
    Вот и 2-й
    Михалыч 54
    Михалыч 54
    02 мая в 18:02
    Вымучили всё-таки!!!!!
    Таганский
    Таганский
    02 мая в 18:00
    Ну наконец-то, 1:0!!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    02 мая в 18:00
    ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ!
    волгодон 2
    волгодон 2
    02 мая в 17:59
    наконец-то гол!
    Союзник противников
    Союзник противников
    02 мая в 17:51
    Игры нет,"канделакцы" ведут "диалоги о рыбалке"...
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    02 мая в 17:50
    Сыгранности нет, когда команда на пике затылком сокомандника чувствуешь, а сейчас недопоняли в штрафной
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    02 мая в 17:47
    Серёга Красава!!!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    02 мая в 17:42, ред.
    Выпускайте Махатадзе, парень с далека хорошо бьёт!!!
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