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2 : 0
завершен
02 мая 2021, 16:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 23 - 4.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.4 - 0.4
Средний возраст: 24.8 - 25.6
Средний рост: 184.9 - 182.6
Легионеров: 5 - 2
Схемы: 4-3-3 - 5-3-2
Серия побед: 1 - 0
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Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР!
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Полоз Дмитрий
ассистент Глебов Данил
|1:0
|70’
|Хашимото Кенто
|2:0
|78’
|10’
|Карапузов Владислав
|Гигович Армин
|41’
|53’
|Карп Кэтэлин
|Хашимото Кенто
|54’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Махатадзе Георгий
|Гигович Армин
|66’
|Алисами Хайтам
|Поярков Николай
|66’
|67’
|Минаев Роман
|Терехов Антон
|74’
|Климов Кирилл
|Васиев Фарход
|Козлов Алексей
|Терентьев Денис
|75’
|Фольмер Кирилл
|Полоз Дмитрий
|76’
|Мамаев Павел
|Хашимото Кенто
|80’
|81’
|Гигашвили Зураб
|Карп Кэтэлин
|81’
|Дроздов Никита
|Кабахидзе Владимир
|81’
|Ахмаев Саид-Али
|Кайков Денис
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|30
|Удары по воротам
|5
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|7
|Удары в створ
|1
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|13
|Фолы
|11
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|12
|Угловые
|2
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|0
|Офсайды
|3
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|71%
|Владение мячом
|29%
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|1
|Cэйвы
|5
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|2
|Предупреждения
|2
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