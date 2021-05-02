В 30 Песьяков Сергей Спасений: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 94

З 55 Осипенко Максим Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 94

З 71 Поярков Николай Ударов всего: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 66

З 4 Терентьев Денис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 3 Перехваты: 3 Пасы: 44 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 75

П 8 Гигович Армин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 66

П 15 Глебов Данил Ударов всего: 3 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 76 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 94

З 5 Хаджикадунич Деннис Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 52 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 94

П 6 Хашимото Кенто Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 80

Н 11 Алмквист Понтус Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 5 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 94

Н 99 Полоз Дмитрий Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 75

Н 20 Соу Али Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 94 Лукьянов Вадим

З 2 Алисами Хайтам Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 28

З 34 Козлов Алексей Ударов всего: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 19

З 22 Павловец Александр

З 3 Рукас Томас

П 19 Байрамян Хорен

П 10 Мамаев Павел Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 1 Минут сыграно: 14

П 21 Махатадзе Георгий Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 28

П 26 Саплинов Александр

П 23 Тугарев Роман

П 25 Фольмер Кирилл Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Пасы: 6 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 19