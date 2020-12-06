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2 : 1
завершен
06 декабря 2020, 15:00
воскресенье
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Стадион Пьер Моруа
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Дэвид Джонатан
ассистент Иконе Жонатан
|1:0
|53’
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Язиджи Юсуф
ассистент Йилмаз Бурак
|2:0
|65’
|90’
|2:1
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Пеллегри Пьетро
ассистент Фабрегас Сеск
|Джало Тиаго
|64’
|Сумаре Бубакари
|90+2’
|Веа Тимоти
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|58’
|Балло-Туре Фоде
|Кайо Энрике
|58’
|Фабрегас Сеск
|Бен-Йеддер Виссам
|Язиджи Юсуф
|Дэвид Джонатан
|62’
|Шека
|Андре Бенжамин
|69’
|Веа Тимоти
|Иконе Жонатан
|69’
|69’
|Пеллегри Пьетро
|Тчуамени Орельен
|70’
|Жеббель Виллем
|Мартинш Желсон
|80’
|Марипан Гильермо
|Бадьяшиль Бенуа
|Лихаджи Исак
|Бамба Жонатан
|83’
|Брадарич Домагой
|Джало Тиаго
|83’
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|10
|Удары по воротам
|8
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|5
|Удары в створ
|3
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|12
|Фолы
|11
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|1
|Угловые
|3
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|2
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|0
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Лилль в топе !
Лилль в топе !