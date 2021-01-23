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3 : 1
завершен
23 января 2021, 23:00
суббота
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Стадион Луи-Дозьем (Монако)
|12’
|0:1
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Радоньич Неманья
ассистент Чалета-Цар Дуе
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Марипан Гильермо
ассистент Головин Александр
|1:1
|47’
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Тчуамени Орельен
ассистент Головин Александр
|2:1
|75’
|Йоветич Стеван
|3:1
|90+1’
|21’
|Балерди Леонардо
|49’
|Сакаи Хироки
|76’
|Гонсалес Альваро
|Диатта Крепин
|81’
|82’
|Хауи Саиф-Эддин
|Головин Александр
|89’
|90’
|Гуйе Папе
|Фофана Юссуф
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Головин Александр
|Агилар Рубен
|46’
|59’
|Милик Аркадиуш
|Бенедетто Дарио
|67’
|Жермен Валер
|Товен Флориан
|Диатта Крепин
|Диоп Софьян
|68’
|68’
|Пайет Димитри
|Радоньич Неманья
|76’
|Хауи Саиф-Эддин
|Кюйсанс Микаэль
|Йоветич Стеван
|Бен-Йеддер Виссам
|78’
|Пеллегри Пьетро
|Фолланд Кевин
|90+1’
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|8
|Удары по воротам
|5
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|6
|Удары в створ
|1
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|18
|Фолы
|23
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|5
|Угловые
|4
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|3
|Офсайды
|0
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|0
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|5
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Интересно что подтолкнуло вас на сей юмористический опус....???
Несомненно в Порту,Тоттенхэме,Челси,Зените,Шанхае сидят недоучки и дилетанты (по сравнению с вами)...и приглашают кого не попадя...)))
Взять 3 титула в РПЛ за 2 года - плачевный результат...у Гончаренко наверное больше...
Да и одержать 5 побед за 2 месяца в 6-ти матчах в ЛЧ (ровно столько же у ЦСКА за последние 5 лет) - тоже несерьёзно...)))
Как ЦСКА ведомый мегатренерами ни разу не выиграл у этого самоучки и выскочки...)))
01.11.2014
ЦСКА-Зенит 0:1
05.04.2015
Зенит-ЦСКА 2:1
03.04.16
Зенит-ЦСКА 2:0
02.05.2016
ЦСКА-Зенит 1:4
Интересно что подтолкнуло вас на сей юмористический опус....???
Несомненно в Порту,Тоттенхэме,Челси,Зените,Шанхае сидят недоучки и дилетанты (по сравнению с вами)...и приглашают кого не попадя...)))
Взять 3 титула в РПЛ за 2 года - плачевный результат...у Гончаренко наверное больше...
Да и одержать 5 побед за 2 месяца в 6-ти матчах в ЛЧ (ровно столько же у ЦСКА за последние 5 лет) - тоже несерьёзно...)))
Как ЦСКА ведомый мегатренерами ни разу не выиграл у этого самоучки и выскочки...)))
01.11.2014
ЦСКА-Зенит 0:1
05.04.2015
Зенит-ЦСКА 2:1
03.04.16
Зенит-ЦСКА 2:0
02.05.2016
ЦСКА-Зенит 1:4
Тот же Миранчук смотрится интереснее, когда играет, много матчей посмотрел с ним, только в 1 игре он мне прям не понравился. В остальных точно был не хуже партнёров, а в некоторых и заметно лучше
Тот же Миранчук смотрится интереснее, когда играет, много матчей посмотрел с ним, только в 1 игре он мне прям не понравился. В остальных точно был не хуже партнёров, а в некоторых и заметно лучше