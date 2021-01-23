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Монако - Марсель
Ланс - Ницца

Текстовая онлайн трансляция матча Монако против Марсель

Монако Логотип футбольный клуб Монако 3:1 Логотип футбольный клуб Марсель Марсель
Монако
Марсель
3 : 1
завершен
23 января 2021, 23:00
суббота
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Франция. Лига 1 2020/2021, 21 тур
Стадион Луи-Дозьем (Монако)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.764.174.61
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Лига ставок 1.74 3.90 4.60
    Еще
     
    46' Агилар Рубен (26) уходит с поля, Головин Александр (17) вышел на поле
     
    47' (1:1) Марипан Гильермо (3) (Головин Александр (17))
     
    68' Диоп Софьян (37) уходит с поля, Диатта Крепин (27) вышел на поле
     
    75' (2:1) Тчуамени Орельен (8) (Головин Александр (17))
     
    78' Бен-Йеддер Виссам (9) уходит с поля, Йоветич Стеван (10) вышел на поле
     
    81' Диатта Крепин (27)
     
    89' Головин Александр (17)
     
    3
    90+1' (3:1) Йоветич Стеван (10)
    90+1' Фолланд Кевин (31) уходит с поля, Пеллегри Пьетро (19) вышел на поле
    90+3' Фофана Юссуф (22)
     
    12' (0:1) Радоньич Неманья (7) (Чалета-Цар Дуе (15))
     
    21' Балерди Леонардо (5)
     
    49' Сакаи Хироки (2)
     
    59' Бенедетто Дарио (9) уходит с поля, Милик Аркадиуш (19) вышел на поле
     
    67' Товен Флориан (26) уходит с поля, Жермен Валер (28) вышел на поле
     
    68' Радоньич Неманья (7) уходит с поля, Пайет Димитри (10) вышел на поле
     
    2
    76' Гонсалес Альваро (3)
    76' Кюйсанс Микаэль (17) уходит с поля, Хауи Саиф-Эддин (24) вышел на поле
     
    82' Хауи Саиф-Эддин (24)
     
    90' Гуйе Папе (22)
    Голы
    12’ 0:1 Радоньич Неманья
    ассистент Чалета-Цар Дуе
    Марипан Гильермо
    ассистент Головин Александр     		1:1 47’
    Тчуамени Орельен
    ассистент Головин Александр     		2:1 75’
    Йоветич Стеван 3:1 90+1’
    Наказания
    21’ Балерди Леонардо
    49’ Сакаи Хироки
    76’ Гонсалес Альваро
    Диатта Крепин 81’
    82’ Хауи Саиф-Эддин
    Головин Александр 89’
    90’ Гуйе Папе
    Фофана Юссуф 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Головин Александр Агилар Рубен 46’
    59’ Милик Аркадиуш Бенедетто Дарио
    67’ Жермен Валер Товен Флориан
    Диатта Крепин Диоп Софьян 68’
    68’ Пайет Димитри Радоньич Неманья
    76’ Хауи Саиф-Эддин Кюйсанс Микаэль
    Йоветич Стеван Бен-Йеддер Виссам 78’
    Пеллегри Пьетро Фолланд Кевин 90+1’
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 5
    		6 Удары в створ 1
    		18 Фолы 23
    		5 Угловые 4
    		3 Офсайды 0
    		53% Владение мячом 47%
    		0 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 5
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    26 января в 08:33
    всё не так плохо, даже хорошо
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    24 января в 23:38, ред.
    Главное что бы Головин не зазвездился
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
    24 января в 13:08
    Однако его задело. Юмор великая сила
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    24 января в 11:24
    Саня красавчик, не понимаю, почему его маринуют на лавке, при его продуктивности и качестве игры.
    санек002
    санек002
    24 января в 10:25
    всячески унижают санька!такова наша российская натура!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    24 января в 09:54
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      24 января в 09:42
      Саня - просто монстр! Очень рад, что он вот так вот вернулся из лазарета) С очередной победой, монегаски!
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      24 января в 06:48
      Теперь несколько туров будет молчать.
      Фрунзик Мкртчян
      Фрунзик Мкртчян ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
      24 января в 06:45
      ничего странного, футбола тут всё меньше.
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      24 января в 06:44
      Ну все, опять звезда.
      cska vperiod
      cska vperiod
      24 января в 05:37
      Очень рад за Сашу!
      Boricku
      Boricku
      24 января в 03:58
      не знает что с мячом делать
      Лакшери
      Лакшери
      24 января в 03:01
      на самом деле мечтать не вредно ,но все же правде в глаза смотреть вам стоило бы научится, болеть и глорить разные вещи . Я вот за него болею как за Россиянина ,но вижу что он в развитии остановился
      RamonCSKA
      RamonCSKA ответ Лакшери (раскрыть)
      24 января в 02:41
      На самом деле, если Головин хет трик в ворота Баварии сделает, то такие как ты скажите "да эт Бавария никакая, Головину повезло что Бавария не играла"
      killofwrathx
      killofwrathx
      24 января в 01:54
      Невооружённым взглядом видно, как Головин ленится на поле.. Подавать хоть не разучился, но в целом, понятно почему он начинает игры с лавки
      Тот же Миранчук смотрится интереснее, когда играет, много матчей посмотрел с ним, только в 1 игре он мне прям не понравился. В остальных точно был не хуже партнёров, а в некоторых и заметно лучше
      Лакшери
      Лакшери ответ Gahi (раскрыть)
      24 января в 01:44
      на самом деле Головин очень серо на поле выглядит , тренер все видит и поэтому не выпускает его в основе . да забил гол после замены фартануло , бить он умеет мы и по ЦСКА знаем , подавать тоже , разучится этому сложно , а вот прогресса с момента прихода в Монако нету никакого совершенно . Он единоборства избегает , старается играть на чистых мячах , про верховые я вообще молчу , так и останется игроком запаса Монако который может быть полезен на стандартах , если работать на поле нормально не начнет
      DAD81
      DAD81
      24 января в 01:36
      Как писали Ильф и Петров: Головин, конечно - голова! Две подачи - два мяча. Молодчина, Саня, так держать! Набирай форму.
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987 ответ Gahi (раскрыть)
      24 января в 01:21
      монегаски и без Головина контролировали игру, а вот игроки марселя проигрывали все ничейные мячи и не могли сделать хотя бы 3 -4 точные передачи, да даже толком мяч подержать не получалось, тренер должен был вмешаться в игру своей команды заменами! а так монако конечно на голову сильнее марселя сейчас
      ОРЛОВЕЦ
      ОРЛОВЕЦ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      24 января в 01:18
      У джека дениелса вроде.
      ОРЛОВЕЦ
      ОРЛОВЕЦ
      24 января в 01:16
      Странно, что соккер полностью проигнорировал финал южноамериканского кубка...а там ведь Креспо взял первый трофей в качестве тренера.
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      24 января в 01:16
      марсель вышел биться на эту игру и первые 20 минут матча играл лучше монако, но стоило им открыть счёт как вся игра олемпика куда- то пропала, началось всё с 17го номера, два раза полузащитник марселя сделал не точную передачу и команда занервничала. весь центр марсель сегодня проиграл монегаскам, также из игры выпадал 5й номер команды. то что монегаски не сравняли счёт ещё в первом тайме почти чудо...и тут главный вопрос, что за тренер у марселя? наш знакомый Вилаш Боаш! почему футболисты вышли на второй тайм и сразу продолжили отбиваться как с серидины первого? у тебя Пойет на замене просидел до 70й минуты! ты чего не видел, что монако полностью переигрывает марсель в серидине поля что-ли? ну и конечно выбивать мяч на угловой защитникам это преступление в 21м веке! оба мяча прилетели с подачи углового, а так глядишь с чудом пополам могли и отбиться...игроки монако после того как сравняли счёт видно было, что сильно устали и снова в тот момент нужно было усиливать атаку марселю тренеру, а не стоять как истукан на бровке и махать руками! н-да, надежда поймать 4.40 на п2 пропала благодаря таланту Боаша! и зарядил не хило🤦‍♂️
      RamonCSKA
      RamonCSKA ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      24 января в 01:09
      А в лч марсель похлеще наших клубов выступает, уже несколько лет без побед
      Gahi
      Gahi
      24 января в 01:04
      Выход Головина во втором тайме изменил игру Монако и добавил точности в передачах особенно со стандартных положений два из которых были реализованы в голы из угловых. Так что доверие, которое оказывает Александру тренер Ковач, Головин старается оправдать доверия и тем самым получает от тренера больше игрового времени. Монако с победой и удачи в следующих матчах.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      24 января в 00:58, ред.
      Оказывается Марсель то тренирует главный соплежуй РПЛ (недавний) Вилаш-Боаш. Манеры и замашки те же, да и жалкая неопрятная бороденка та же. Он тренером как не был в Зените, так и не стал им. Пустое место. У кого то на этом сайте ава с его физиономией.
      MaxRnD
      MaxRnD
      23 января в 22:59
      2-1
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