В 40 Леком Бенжамин Голов пропущено: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 96

П 26 Агилар Рубен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 45

З 32 Бадьяшиль Бенуа Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 96

З 3 Марипан Гильермо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 2 Выносы: 2 Пасы: 47 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 96

З 29 Сидибе Джибриль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Пасы: 63 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 96

З 12 Кайо Энрике Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 96

П 8 Тчуамени Орельен Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 96

П 22 Фофана Юссуф Ударов всего: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 96

Н 9 Бен-Йеддер Виссам Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 78

П 37 Диоп Софьян Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 68

Н 31 Фолланд Кевин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 91

Запасные игроки

В 30 Манноне Вито

З 2 Балло-Туре Фоде

З 20 Дисаси Аксель

З 34 Матсима Крислайн

П 17 Головин Александр Голевые передачи: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 51

П 27 Диатта Крепин Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 28

П 36 Матазо Элиот

Н 10 Йоветич Стеван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 18

Н 19 Пеллегри Пьетро Минут сыграно: 5

Пропускают