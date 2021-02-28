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Монако - Брест
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Лорьян - Сент-Этьен
Ним - Нант
Реймс - Монпелье
Лилль - Страсбур
Марсель - Лион

Текстовая онлайн трансляция матча Монако против Брест

Монако Логотип футбольный клуб Монако 2:0 Логотип футбольный клуб Брест Брест
Монако
Брест
2 : 0
завершен
28 февраля 2021, 15:00
воскресенье
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Франция. Лига 1 2020/2021, 27 тур
Стадион Луи II (Монако)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
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Мелбет 1.42 4.88 8.28
Лига ставок 1.44 4.90 6.80
BetBoom 1.47 4.80 6.71
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    28' Марипан Гильермо (3)
     
    30' (0:0) Нереализованный пенальти Бен-Йеддер Виссам (9)
     
    3
    59' Диоп Софьян (37) уходит с поля, Диатта Крепин (27) вышел на поле
    59' Агилар Рубен (26) уходит с поля, Головин Александр (17) вышел на поле
    59' Бен-Йеддер Виссам (9) уходит с поля, Йоветич Стеван (10) вышел на поле
     
    69' Фофана Юссуф (22) уходит с поля, Фабрегас Сеск (4) вышел на поле
     
    76' (1:0) Йоветич Стеван (10) (Головин Александр (17))
     
    81' Дисаси Аксель (20) уходит с поля, Сидибе Джибриль (29) вышел на поле
     
    85' Диатта Крепин (27)
     
    90' (2:0) Фолланд Кевин (31) (Головин Александр (17))
     
    2
    73' Онора Франк (9) уходит с поля, Кардона Ирвин (14) вышел на поле
    73' Мунье Стив (15) уходит с поля, Шарбонье Гойтен (10) вышел на поле
     
    2
    81' Пьерр-Габриэль Ронаэль (20) уходит с поля, Фоссурье Жюльен (22) вышел на поле
    81' Белкебла Харис (7) уходит с поля, Филиппото Ромен (12) вышел на поле
    Голы
    Йоветич Стеван
    ассистент Головин Александр     		1:0 76’
    Фолланд Кевин
    ассистент Головин Александр     		2:0 90’
    Наказания
    Марипан Гильермо 28’
    Диатта Крепин 85’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Диатта Крепин Диоп Софьян 59’
    Головин Александр Агилар Рубен 59’
    Йоветич Стеван Бен-Йеддер Виссам 59’
    Фабрегас Сеск Фофана Юссуф 69’
    73’ Кардона Ирвин Онора Франк
    73’ Шарбонье Гойтен Мунье Стив
    Сидибе Джибриль Дисаси Аксель 81’
    81’ Фоссурье Жюльен Пьерр-Габриэль Ронаэль
    81’ Филиппото Ромен Белкебла Харис
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 7
    		9 Удары в створ 1
    		14 Фолы 6
    		4 Угловые 2
    		1 Офсайды 3
    		63% Владение мячом 37%
    		1 Cэйвы 8
    		2 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    протон1
    протон1
    03 марта в 13:52
    не то что кокорин. позорится ни как не научиться не заиграется. все ждут чуда чуда что он забьет или даст пас
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    28 февраля в 19:58
    Головину физику бы как у Милнера и был бы монстром
    13 RUS
    13 RUS
    28 февраля в 18:40
    Головин опять распасовал)
    oFANATo
    oFANATo
    28 февраля в 18:18
    Молодец Александр... Наш воспитанник.
    Ironigor
    Ironigor
    28 февраля в 17:49
    Ай да Алексашка , ай да Красавчик !!! Вот и что пора в Ювентус, пора на повышение !!! Шучу , ещё рановато, но всё идёт к повышению в классе !!! Удачи Алексашка !!! Всем добра !!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    28 февраля в 17:46
    Монако реально в борьбе за ЛЧ. Зачем Саше уда то переходить? Например в Ливерпуль, который точно в ЛЧ не попадет!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ RamonCSKA (раскрыть)
    28 февраля в 17:44
    а он и так в основе. Стартовый состав и основной состав это разные вещи. Он не в старте, но в основе. Блестящий сезон у Головина.
    112910415
    112910415
    28 февраля в 17:42
    опять отлично !
    Naherger
    Naherger
    28 февраля в 17:23
    Вот за кого из российских игроков действительно не стыдно
    Ystavshiy
    Ystavshiy
    28 февраля в 17:21
    Головин вышел на 59-й минуте и превратил 0:0 в 2-0 2-мя голевыми передачами. Хороший сезон проводит Александр, очень рад за Головина!
    Igo0rek
    Igo0rek
    28 февраля в 17:21
    Лучший российский игрок на данный момент. И конкурентов даже близко не предвидится.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    28 февраля в 17:20
    Не знаю что ему еще делать на поле чтобы в основе выйти
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    28 февраля в 17:17
    Молодчик Сашка, рад за него.
    DAD81
    DAD81
    28 февраля в 17:15
    Браво!!!
    Evilhuman
    Evilhuman
    28 февраля в 17:07
    Ну молодец, что ж тут сказать, голевые раздает отлично
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    28 февраля в 17:02
    Ай да Саша !
    Царь)))))))))))))э
    Иван Пойлов
    Иван Пойлов
    28 февраля в 17:02
    Саня хорош, хейтеры офф
    Камейка у Монако решает в очередной раз
    Gahi
    Gahi
    28 февраля в 05:15
    Монако = П.1.
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