В 40 Леком Бенжамин Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

П 26 Агилар Рубен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 59

З 32 Бадьяшиль Бенуа Отборы: 4 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 113 Точность пасов: 103 Минут сыграно: 90

З 20 Дисаси Аксель Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 89 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 81

П 12 Кайо Энрике Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 11 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 3 Марипан Гильермо Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 104 Точность пасов: 99 Минут сыграно: 90

Н 37 Диоп Софьян Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 59

П 8 Тчуамени Орельен Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 5 Отборы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 68 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

П 22 Фофана Юссуф Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 69

Н 9 Бен-Йеддер Виссам Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Пенальти не забито: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 59

Н 31 Фолланд Кевин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Маецки Радослав

З 2 Балло-Туре Фоде

З 34 Матсима Крислайн

З 29 Сидибе Джибриль Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 9

П 17 Головин Александр Голевые передачи: 2 Офсайды: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 31

П 27 Диатта Крепин Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 31

П 36 Матазо Элиот

П 4 Фабрегас Сеск Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 21