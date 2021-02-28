|
2 : 0
завершен
28 февраля 2021, 15:00
воскресенье
|
Стадион Луи II (Монако)
|
Йоветич Стеван
ассистент Головин Александр
|1:0
|76’
|
Фолланд Кевин
ассистент Головин Александр
|2:0
|90’
|Марипан Гильермо
|28’
|Диатта Крепин
|85’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Диатта Крепин
|Диоп Софьян
|59’
|Головин Александр
|Агилар Рубен
|59’
|Йоветич Стеван
|Бен-Йеддер Виссам
|59’
|Фабрегас Сеск
|Фофана Юссуф
|69’
|73’
|Кардона Ирвин
|Онора Франк
|73’
|Шарбонье Гойтен
|Мунье Стив
|Сидибе Джибриль
|Дисаси Аксель
|81’
|81’
|Фоссурье Жюльен
|Пьерр-Габриэль Ронаэль
|81’
|Филиппото Ромен
|Белкебла Харис
|
|15
|Удары по воротам
|7
|
|
|9
|Удары в створ
|1
|
|
|14
|Фолы
|6
|
|
|4
|Угловые
|2
|
|
|1
|Офсайды
|3
|
|
|63%
|Владение мячом
|37%
|
|
|1
|Cэйвы
|8
|
|
|2
|Предупреждения
|0
|
Царь)))))))))))))э
Царь)))))))))))))э
Камейка у Монако решает в очередной раз
Камейка у Монако решает в очередной раз