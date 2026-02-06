Top.Mail.Ru
Аленичев поделился мнением о назначении Карседо на пост тренера «Спартака»

вчера, 09:35

Четырёхкратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил назначение Хуана Карседо на пост главного тренера команды.

5 января «Спартак» объявил о назначении 52‑летнего Карседо главным тренером, контракт рассчитан до лета 2028 года. До этого специалист возглавлял кипрский «Пафос».

Это уже не только я говорю, многие специалисты говорят, что немножко надоедает, в том числе и спартаковским болельщикам, то, что меняют тренеров. Я не могу ответить, насколько положительным этот приход будет для «Спартака». Давайте подождем, как они проведут подготовку ко второй части сезона, посмотрим на первые игры. После трех-четырех игр будет понимание, какой философии придерживается этот тренер и как команда в целом будет выглядеть функционально.

Понятно, о чемпионстве, о первом-втором месте, можно забыть, потому что все понятно: борьба развернется между «Краснодаром» и «Зенитом». Но попасть в тройку у «Спартака» будет шанс, если команда не будет терять очки в первую очередь против аутсайдеров, команд, которые находятся во второй восьмерке. Если посмотреть статистику, то мы увидим, сколько «Спартак» уже потерял в первой части чемпионата против этих команд. Конечно, против лидеров нужно играть с максимальной концентрацией, максимальной отдачей. Так оно и будет, в этом даже не сомневаюсь. Если будут положительные результаты и очковых потерь не будет именно против команд из второй восьмерки, то «Спартак» в состоянии зацепиться за третье место.

Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:18
Верно, за тройку вполне реально побороться в этом сезоне.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:58
Я не буду Вам так много писать, поскольку не обладаю таким писательским талантом как Вы. Хочу спросить: чем я Вас так обидел, тем, что в очередной раз сделал ударение на бездарности вашего тренера и лишний раз показал его стремительное падение?)))

Спасибо, и можете не отвечать, не обижусь. Желаю здравствовать.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:58
Пхах, Денисов скушал Тюкавина и скоро догонит его по трансферной стоимости.
Спартак в коем то веке перестал быть цирком и это заслуга Деяна и Денисова в том числе.
Сейчас вся надежда только на то, что новый тренер не будет играть в тренера, а станет кризисным менеджером на весну. А там посмотрим.
Смеятся мы будем над хейтерами Спартака и менять им обувь
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:01, ред.
Ну во-первых этот Ваш резкий выпад - сколь неуместен, столь и неожидан от такого правильно репутационного пользователя каким Вас видят многие....
Люблю художников...как правило они эрудированны, остроумны...и с неординарным но интересным взглядом на этот бренный мир....и редко говорят "Сам д..рак"....

Семак - это же фигура не только футбольного масштаба...Вы как художник должны более объёмно видеть личность....
Я например формировал своё отношение к нему после того как года 4 назад увидел его на презентации книги одного из святых покровителей Санкт Петербурга — Иоанна Кронштадтского....
Несколько рассказов из книги связаны с именем главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Сергей Богданович возглавляет благотворительный фонд «Иоанновская семья».
В митрополии также напомнили, что при участии семьи Сергея Семака реализован проект «Пояс Богородицы»: семь храмов и часовен построены в селениях рядом с Сурой. Сергей Семак – ктитор одной из часовен.

И уверяю Вас это только одна сотая часть добрых дел которые он не афиширует.
Я вообще не понимаю как он всё успевает....
По-моему по настоящему светлая личность...

Можно конечно узкозадачно комментировать и судить его работу....
Сам грешен....могу и потроллить и поиронизировать над его футбольными косяками как тренера.....)))
Но никогда не испытывал, и не буду, к нему неприязнь или откровенное недружелюбие.....

Тренер для начала должен быть Личностью....
Считаю Семака таковым.....
И за футбольные....6 трофеев как игрока....и за тренерские - 13 титулов...
Ну и за внеспортивную деятельность.....

Я не комментирую и давно не отвечаю на выпады типа "Семак - тренер Уфы"...."Семак тренер победитель благодаря Газпрому"...."Хороший человек не значит Хороший тренер ...."и прочие прибаутки недругов.....
Это не Газпром нужен Семаку...не Город...не Команда....
Это Семак такой....что нужен и одним и вторым и третьим....
А там поверьте умные люди в кабинетах находятся....

Как бы там ни было....Удачи Богданычу!!!!
В футболе в том числе....
А то что не напишет учебник по тренерству и не назовётся тренерским гением.....это ли главное ???
Думаю что нет....

Вам всех Благ !!!!!
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:22
А ваш Семак, что нового сказал за последние годы?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:21
Ничего нового не сказал....одну очевидность....

Не терять очки с аутсайдерами и дать бой лидерам....

А разве это не аксиома и для других команд ???
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:57
Немножко надоело, как меняют тренеров? Да это не немного надоело, а просто пипец как достало!!! И вообще, хватит этих трусливых формулировок, если действительно болит душа за Спартак! Пора. прямо говорить, про то, что народную команду реально разрушают - превратили ее в агитационную группу Лукойла... Дожили, футболисты обслуживают посетителей на заправках. Пришло время спасать Спартак, а не болтать и дожидаться провала очередного тренера. Спасать от Лукойла!
Capral
Capral
вчера в 11:23, ред.
Никто и ничего сразу не ждёт. Читай внимательно, что я написал. Я же предельно ясно написал, что Бесков два года выстраивал Спартак, а также, я написал, что всё это происходит не сразу.
Молись и дальше- на Станковича и на Денисова, над которым смеются даже Тюкавин...
🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:02, ред.
Карседо начнет с багажа Деяна, пусть и не такого шикарного какой оставил Дима для Массимо.

По весне можно, что-то будет сказать, но не раньше.

Никаких схем весной не бывает, как и никакого футбола. Очень странно, что кто-то ждёт схем и тренерских чудес в рпл весной. Точно смотрели рпл по весне?

Первое и главное - это подойти в хорошей физической форме и избежать травм. Никаких игр в тактика, только результат, дисциплина и самоотдача.

А уж когда потеплеет и вкатятся в чемп, можно будет на домашнем стадионе показать и футбол.

Весной игры против лидеров равны играм против аутсайдеров, этим вообще можно голову не забивать. Одинаково сложно будет.
Capral
Capral
вчера в 11:01, ред.
Прежде всего надо определиться в какой футбол будет играть Спартак. И чтобы потом не шарахаться от одной схемы к другой, как это было при Станковиче. Ну и конечно посмотреть на рисунок игры, на стиль, который выберет тренер. Прежде всего, что отличает любого толкового тренера, у команды должна быть система в игре, что включает в это понятие все важные элементы футбола, чтобы не было пацанского футбола- в стиле пузатого чеха, ну и конечно, чтобы футболисты развивались. Посмотрим, как Карседо читает соперника, умеет или нет менять игру в зависимости от противника. Понятно, что это всё приходит не сразу, наигрывается постепенно, от игры к игре...
Великий Бесков два года выстраивал свой Спартак, пока вылепил из него то ЧУДО, которое я имел счастье и честь видеть!!!!!!!
Сейчас у команды такая атака, которая должна рвать соперника на части!!! Ну и посмотрим, как работает Карседо с линией защиты, как у него сыграет Денисов, не будет ли дисбаланса в середине поля. Вобщем, поглядим.

Удачи, Величайшему советскому Клубу!!!!!!!
48vkk93g5c4g
48vkk93g5c4g
вчера в 10:50
Когда же, наконец, "Народную команду" возглавит тренер из нашего народа...
78gqpqrhsb9s
78gqpqrhsb9s
вчера в 10:48
Ждем очередного провала и увольнения с выплатой компенсации.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:14, ред.
А где тут мнение про назначение? Тут Аленичев скорее на себя натянул шапку Мономаха, сам хочет царствовать и всем владеть. И немного мнения про менеджмент от Лукойла. Так постоянные смены тренеров это следствие, а не причина проблем. Когда корявый менеджмент пытается сам себя исправить это как в качестве шины после перелома прямой кости использовать бумеранг.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:10
Мне кажется болелы Спартака уже привыкли))) Хотя тяжело к такому привыкнуть!
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:09
Дима прав! Тренеров как перчатки меняют!
Гость
