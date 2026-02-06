Аленичев поделился мнением о назначении Карседо на пост тренера «Спартака»

Четырёхкратный чемпион России в составе «Спартака» оценил назначение на пост главного тренера команды.

5 января «Спартак» объявил о назначении 52‑летнего Карседо главным тренером, контракт рассчитан до лета 2028 года. До этого специалист возглавлял кипрский «Пафос».

Это уже не только я говорю, многие специалисты говорят, что немножко надоедает, в том числе и спартаковским болельщикам, то, что меняют тренеров. Я не могу ответить, насколько положительным этот приход будет для «Спартака». Давайте подождем, как они проведут подготовку ко второй части сезона, посмотрим на первые игры. После трех-четырех игр будет понимание, какой философии придерживается этот тренер и как команда в целом будет выглядеть функционально.

Понятно, о чемпионстве, о первом-втором месте, можно забыть, потому что все понятно: борьба развернется между «Краснодаром» и «Зенитом». Но попасть в тройку у «Спартака» будет шанс, если команда не будет терять очки в первую очередь против аутсайдеров, команд, которые находятся во второй восьмерке. Если посмотреть статистику, то мы увидим, сколько «Спартак» уже потерял в первой части чемпионата против этих команд. Конечно, против лидеров нужно играть с максимальной концентрацией, максимальной отдачей. Так оно и будет, в этом даже не сомневаюсь. Если будут положительные результаты и очковых потерь не будет именно против команд из второй восьмерки, то «Спартак» в состоянии зацепиться за третье место.