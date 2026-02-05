Рамос надеется вернуться в «Реал» на концовку текущего сезона

1770319583

вчера, 22:26

Бывший защитник сборной Испании хочет вернуться в «Реал Мадрид». Легенда клуба свободен после ухода из мексиканского «Монтеррея» в декабре.

39-летний защитник в настоящее время возглавляет группу инвесторов в переговорах о покупке «Севильи», но всё равно намерен вернуться на поле в этом сезоне. Возвращение в «Севилью» было заблокировано нынешним руководством клуба, однако обсуждается вариант с «Реалом».

Бывший нападающий «Мальорки» и «Осасуны» Вальтер Пандиани в эфире El Cafelito сказал: «Пригласить экс-игрока „Мадрида“ было бы отличным ходом. Если бы я был тренером, то вернул бы Рамоса — пусть меньше играет, но помогает в раздевалке, поддерживает Арбелоа и защищает его позицию».

После публикации этого клипа Рамос лайкнул пост и выложил в сторис соцсети гимн «Реала».