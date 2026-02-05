Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

Рамос надеется вернуться в «Реал» на концовку текущего сезона

вчера, 22:26

Бывший защитник сборной Испании Серхио Рамос хочет вернуться в «Реал Мадрид». Легенда клуба свободен после ухода из мексиканского «Монтеррея» в декабре.

39-летний защитник в настоящее время возглавляет группу инвесторов в переговорах о покупке «Севильи», но всё равно намерен вернуться на поле в этом сезоне. Возвращение в «Севилью» было заблокировано нынешним руководством клуба, однако обсуждается вариант с «Реалом».

Бывший нападающий «Мальорки» и «Осасуны» Вальтер Пандиани в эфире El Cafelito сказал: «Пригласить экс-игрока „Мадрида“ было бы отличным ходом. Если бы я был тренером, то вернул бы Рамоса — пусть меньше играет, но помогает в раздевалке, поддерживает Арбелоа и защищает его позицию».

После публикации этого клипа Рамос лайкнул пост и выложил в сторис соцсети гимн «Реала».

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Барселона» приняла принципиальное решение о выкупе Рэшфорда
Вчера, 22:22
СлухиРоналду раздумывает над уходом из «Аль-Насра» летом
03 февраля
В «Реале» определились с главными целями на летнее трансферное окно
01 февраля
Слухи«Ливерпуль» готовит предложение по Думфрису
01 февраля
«Ювентус» и «Бавария» согласовали трансфер Личины
31 января
Лапорта заявил, что «Барселона» завершила работу на трансферном рынке
31 января
Сортировать
Все комментарии
Hamman
Hamman
сегодня в 02:17
К сожалению ситуация с защитой в Реале уже продолжительное время остаётся проблемной. Уверен при таких проблемах Рамос принёс бы пользу. Как не крути а Серёга боец до мозга костей, а в данный момент команда без явно выраженного лидера.
Но зная старину Фло, расчитывать увидеть Рамоса в майке Реала не приходится...
Lobo77
Lobo77 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:26
Герой России!))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:21
Игровой эпизод, я помню. Так в игре часто хватают игроки друг друга...
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:55, ред.
...в отличие от волка, тигр редко промахивается, а
все джунгли во все глотки воют :" Акела, тьфу ты, Рафинья промахнулся,надо менять вожака стаи...!!!"
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:09
Когда узнал что пригласили в Реал)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:07, ред.
Серхио Рамос , конечно, всё ещё тигр. А Барса Флика как стая волков, вожак Рафинья. Волк слабей тигра или льва. Но в цирке волк не выступает
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:48
В какой-нибудь Аль-Реаляль может))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:24
...сейчас,мои каталонские "товарищи" разговорятся,мама дорогая!
По чесноку, Рамос - это Афиша,Публика,Касса!Авторитет! Ему ничего
на поле делать не надо,один маханький толчочек и усё!!!
Sergo81
Sergo81
вчера в 23:12
А с чего он ушёл из Реала, кто напомнит? Сам решил или не продлили?
lazzioll
lazzioll
вчера в 23:01
пусть в Комо идет. там Фабрегас таких вот собирает молодых перспективных
35td6tx45nk6
35td6tx45nk6
вчера в 22:54
мячи подавать сгодится
Capral
Capral
вчера в 22:38, ред.
С трудом представляю его в Реале, но если только для раздевалки u в помощь Арбелоа. Странное решение, и чтобы не получилось как с Алонсо- вернуться, в некогда знакомый клуб, в качестве бывшей звезды. Но пусть попробуют, может и получится...
Nenash
Nenash
вчера в 22:33
Что творят "канадцы"?.. 🤭😄
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 22:29
При нынешней игре в защите - он точно лишним не будет. Но слишком много если/возможно ...думаю что уже как игрока в футболке РМ мы не увидим Рамоса.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 