Денисов продлил контракт со «Спартаком»

вчера, 16:38

Футбольный клуб «Спартак» из Москвы продлил контракт с защитником , о чем сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение будет действовать до лета 2030 года.

Денисов впервые вышел на поле в составе «Спартака» в 2021 году и стал обладателем Кубка России в сезоне 2021/22. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги ( РПЛ ) 23-летний игрок уже сыграл в 17 матчах.

После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и располагается на 6-й строчке в таблице чемпионата России.