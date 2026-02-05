Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Денисов продлил контракт со «Спартаком»

вчера, 16:38

Футбольный клуб «Спартак» из Москвы продлил контракт с защитником Даниилом Денисовым, о чем сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение будет действовать до лета 2030 года.

Денисов впервые вышел на поле в составе «Спартака» в 2021 году и стал обладателем Кубка России в сезоне 2021/22. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) 23-летний игрок уже сыграл в 17 матчах.

После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и располагается на 6-й строчке в таблице чемпионата России.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Милан» продлил контракт с Меньяном
31 января
Официально«Барселона» заключила новый контракт с Фермином Лопесом
30 января
Российский центрбек Сорокин покинул «Кайрат»
29 января
ОфициальноСтерлинг покинул «Челси»
28 января
Сын Марсело подписал первый профессиональный контракт с «Реалом»
27 января
«Зенит» заключил новый контракт с Педро
27 января
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:37
Сейчас, Володя, ничего нельзя сказать, не зная тренерскую программу нового наставника. Хорошо бы посмотреть несколько игр Спартака, для представления новой тренерской модели. А насчет Сауся, так даже Генич сказал, что после футбола Талалаева, ему придется перестраиваться, и хорошо, если этот процесс не затянется...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:33, ред.
Виктор я то и написал , что были ляпы...но исправляеться..). А вообще то он я думаю хорош будет вторым номером . Ведь не зря же Сауся у балтики купили на правый край защиты...посмотрим...
Меня если често больше волнует, когда в рамке Максименко...)
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 21:23
Это наверно- вместе с авто голами...
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:22
Приветствую, Володя!!!
Конечно, ты, как болельщик Спартака безусловно ближе с родному клубу, чем я, и больше знаешь, однозначно. Но вот передо мной авто гол Денисова, в игре с Динамо, в котором Спартак победил, и было это, менее, чем год назад. И не только это. А сколько привозов было от Денисова, сколько болельщиков Спартака его клеймили позором и нехорошими словами... Я не спорю с тобой, и сам же написал, что он еще молод и возможно подкорректирует свою игру. Но вот для меня, из того что я видел- Денисов защитник ненадежный, и каждый раз, когда я вижу его на поле- сердце не на месте. Его обыгрывает, даже примитивщик Тюкавин, и сам же над ним смеётся!!! И это при том, что над самим Тюкавиным можно посмеяться..........................)))))))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:16, ред.
За этим игроком особо никогда не следил. Сейчас нашёл информацию, что Денисов забил в свои ворота 17 голов.... Не знаю, верить ли? Если это правда, то к концу карьеры Даниил может войти в клуб Федотова, через чёрный ход.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:13
Привет Виктор...! Ну я как спартаковец конечно слежу за ним. Да были у него раньше косяки , но сейчас вроде возмужал и не плохо во многих матчах смотриться на поле. Да и с его то подачи на последних секундах матча Спартак обыграл зенит 2-1 ...Ну пока не деградирует парень и эту уже радует...)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 20:59
Это хорошее решение, ослабляющее Спвртак))
Groboyd
Groboyd ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:59
Очень жаль, что я ежегодно деньги на абонемент трачу. Что бы смотреть непонятный футбол и на таких непонятных игроков.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:41
Правильное решение,хороший защитник.
Capral
Capral
вчера в 20:31
Забыть и всё- ты уверен? А проанализировать и разобрать авто голы и привозы- это как- для "дяди" оставить? Вот поэтому, у Спартака столько лет нет должного результата... Если бы ты действительно знал историю Спартака и любил её, то знал бы, что ВЕЛИКИЙ Бесков, после каждой игры, со всей тщательностью разбирал каждый эпизод- как удачный, так и проигрышный!!!!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:26
Автоголы это как и голы забитые в проигрошном матче - ничего не значат, если команда не выиграла, вот и всё. Их нужно забыть, как и проигранную игру Тут всё просто.
Контракты Спартак абы с кем не продлевает.
Capral
Capral
вчера в 20:20
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 20:17
    Только комментаторы матш тв говорили про автоголы Денисова, все остальные, понимающие футбол Спартака видели, что неудачи шли от созидания, от Барко и других плэймейкеров. Но Генич и друзья хвалили Барко и ко, и гнобили Денисова и Максименко, знали куда бить.
    Ну и все кто подхватил этот спич в отдельном списке у меня. Много уже обуви они сносили после удачных матчей Денисова. Но им не привыкать
    Capral
    Capral
    вчера в 20:12
    А кушать с ложечки Сергеича лучше?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 20:12
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ пират Елизаветы (раскрыть)
      вчера в 20:10, ред.
      Комбарова тоже душили, а ему равных нет до сих пор
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Groboyd (раскрыть)
      вчера в 20:08
      Жаль не смотрите футбол Спартака и игру Денисова, ибо с реальностью написанное не имеет ничего общего.
      Этот парень скушал Мойзеса и других ноунеймов. Отборов и перехватов у него больше чем у любого игрока команды. Пас у него отменный и под удар дальними навесами он умеет ещё как. Это не Рябчук
      Capral
      Capral
      вчера в 20:07
        Capral
        Capral ответ shur (раскрыть)
        вчера в 20:05
        Ну тебе легче было, ты- москвич. Я только по телевизору мог видеть...
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        вчера в 20:05, ред.
          Capral
          Capral ответ shur (раскрыть)
          вчера в 20:03
          В 1972г., после поражения, "Дед" устроил разнос в Торпедо трем игрокам- Гершковичу, Паису и Янецу, со словами: "Я ваш сионистский треугольник разгоню к ёб......й матери!!! Попомните меня!!!
          После этого, Гершкович и Паис ушли из Торпедо, но Янец остался. И что интересно, что через несколько лет, случайно встретившись, Маслов извинился перед Мишей.))) "Дед" был взрывной, мог даже ударить футболиста, но потом отходил и каялся................................
          shur
          shur ответ Capral (раскрыть)
          вчера в 20:00, ред.
          ...я учился на них, на Маслове и Дуракове! У нас
          на предприятии играли 5 на 5 в поле ,вратарь в воротах на коленях,четверо в поле,в канадской коробке с русскими клюшками, 2-а по 15 минут и никаких силовых - бенди!!!
          Groboyd
          Groboyd
          вчера в 19:58, ред.
          Так себе новость. Отметить можно только его самоотдачу, желание. Позиционно очень плох, слаб в отборе. Слабые и подключения в атаку. Да пусть даже эти подключения примитивны, сплошные навесы. Но были бы они хотя бы качественные, а не непонятно куда или часто прерывающиеся на первом игроке обороны.
          В общем игрок слабый, но других, видимо, академия и не выпускает.
          shur
          shur ответ stanichnik (раскрыть)
          вчера в 19:56, ред.
          ...Доброго вечерка! У меня отец за Торпедо всю жизнь проболел! Так я и шёл паралельно с СтрельцовскоЯшинскими победами и поражениями...!!!
          Capral
          Capral ответ shur (раскрыть)
          вчера в 19:54, ред.
          Согласен, Дружище!!!!!!!
          Я вспоминаю ташкентскую трагедию-1970, после четвертого гола в ворота Пильгуя, Валера встал, как вкопанный, нагнулся, руками упёрся в колени и несколько минут простоял неподвижно... Его лицо в этот момент показали крупным планом и на лице всё было написано. Никогда не забуду этот момент......................................
          Ну а какой он бендиец был- это вообще, невероятная биография!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          В то время нечасто показывали хоккей с мячом, но, те, редкие репортажи с участим Динамо, я старался не пропускать.
          derrik2000
          derrik2000
          вчера в 19:52
          "Бывший футболист московского «Спартака» Хесус Медина перейдёт в мексиканский клуб «Атлетико Сан-Луис», в котором главным тренером в данный момент работает экс-наставник красно-белых Гильермо Абаскаль, утверждает парагвайский журналист Бруно Понт. Как сообщается, клуб из Сан-Луиса подпишет контракт с парагвайцем до конца 2026 года."
          stanichnik
          stanichnik ответ shur (раскрыть)
          вчера в 19:51, ред.
          Доброго Здоровья, shur!
          Тогда не грех вспомнить ещё одного не менее заслуженного и знаменитого Маслова, Виктора Александровича Маслова!
          shur
          shur ответ Capral (раскрыть)
          вчера в 19:44, ред.
          ...Витя,грех не вспомнить, Валеру Маслова,светлая память!!!
          Capral
          Capral ответ stanichnik (раскрыть)
          вчера в 19:04, ред.
          Приветствую, Дружище Дорогой Иван Иванович!!!!!!!
          Ваня, скажу тебе честно, я раньше часто путал Маслова и Денисова. Но ты прав, возможно, авто голы были и у Маслова. Такое часто случается, когда защитники не отвечают каждый за свою позицию и нет организационной обороны. А еще, и потому, когда нет психологического и игрового равновесия...
          Capral
          Capral ответ shur (раскрыть)
          вчера в 18:58
          Приветище, Санёк!!! Ты решил меня окончательно прикончить своей ГЕНИАЛЬНОЙ Поэзией???
          Дружище- это неподражаемо и непостижимо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Впрочем, как и всегда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          Я в восторге!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          Гость
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           