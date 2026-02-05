Денисов продлил контракт со «Спартаком»

Футбольный клуб «Спартак» из Москвы продлил контракт с защитником Даниилом Денисовым, о чем сообщает пресс-служба команды.
Новое соглашение будет действовать до лета 2030 года.
Денисов впервые вышел на поле в составе «Спартака» в 2021 году и стал обладателем Кубка России в сезоне 2021/22. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) 23-летний игрок уже сыграл в 17 матчах.
После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и располагается на 6-й строчке в таблице чемпионата России.
Да и в обороне не сказать, чтоб уж очень надёжен. Довольно средний игрок. Игру читает плохо, в отборе тоже, не припомню, чтобы особо был хорош, а вот привозы случались.
Вообще, когда речь заходит об автоголах Спартака, сразу вспоминается Спартак-80х, и то, как соперники КБ, в панике от искромётный спартаковских атак, сами неоднократно били по своим воротам. Но Денисов ещё молод, а значит есть надежда для роста. В этом случае, многое зависит от тренера.
В любом случае- Удачи, Денисову, Удачи Спартаку!!!!!!!
Уже и в новейшей истории Спартака был ещё один защитник, который отметился несколькими автоголами за красно-белых, Павел Маслов. Если я не прав, то пусть меня поправят болельщики Спартака. Не буду уточнять в каком году, но точно помню лет пять назад в матче Динамо-Спартак именно Маслов, забив в свои ворота открыл счёт в том матче, а после этого у него ещё были аналогичные результативные действия. По этому поводу даже кто-то пошутил, что за свою карьеру в Спартаке он в свои забил больше. чем в ворота соперников. Поэтому и не задержался надолго у красно-белых, а в итоге транзитом через Сочи, оказался у нас в песчанокопской Чайке.
Ваня, скажу тебе честно, я раньше часто путал Маслова и Денисова. Но ты прав, возможно, авто голы были и у Маслова. Такое часто случается, когда защитники не отвечают каждый за свою позицию и нет организационной обороны. А еще, и потому, когда нет психологического и игрового равновесия...
