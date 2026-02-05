Top.Mail.Ru
«Ростов» получил документы о снятии запрета на трансферы

вчера, 18:41

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров сообщил, что клуб получил от ФИФА документы о снятии запрета на трансферы:

От ФИФА действительно получены документы о снятии трансферного бана. Ждём теперь решения от РФС. Надеюсь, сегодня всё будет у нас, дальше всё будет хорошо. Усиление зимой? Определённые планы есть, но озвучивать пока не будем.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:42
Без усилений Ростсельмаш, конечно, не вылетит. Но будет неинтересно))
stanichnik
stanichnik ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 20:08
Доброго здоровья, adekvat.
Запрет на трансферы(вход) для фк Ростов действовал всего три недели, а трансферное окно в РПЛ открыто всего две недели, так что не такой уж продолжительный промежуток получился.
adekvat
adekvat
вчера в 19:52
За то сколько денег сэкономили за это время.
shur
shur ответ mf98kx3szapy (раскрыть)
вчера в 19:46
...А печать поставить?!
stanichnik
stanichnik ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 19:43, ред.
Доброго здоровья, Алекс.
Если будет стоящее предложение, не переживайте, деньги найдутся, тем более скорее всего этой зимой Ростов продаст двух своих легионеров иранца Мохеби и бразильца Роналдо. На первого глаз положили в одном из лидеров иранского чемпионата Персеполисе, а вторым интересуются клубы из ОАЭ. За обоих, как минимум, можно будет выручить от трёх до пяти миллионов евро. Так что, повторюсь не переживайте. И уж кто-кто, а футбольный клуб Ростов один из немногих в РПЛ, как и ПФК ЦСКА, не покупает третьесортных игроков, тем более по цене второсортного. Ростовчане всегда продают игроков с наваром, как своих доморощенных, так и приобретённых в других командах.
Болейте за своих, а не против чужих!
mf98kx3szapy
mf98kx3szapy
вчера в 19:40
Ну теперь Ростову станет полегче
sv_1969
sv_1969 ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 19:28
Согласен с Вами! Травмы, и другие катаклизмы никто не отменял
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:16
Это хорошо конечно! Главное чтобы было на что купить
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:16
Определённые планы есть... Взять третьесортного игрока по цене второсортного?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:04
А деньги-то есть на трансферном?
lazzioll
lazzioll
вчера в 18:47
Вот кажется трансферный бан - это влияет на Реал или Челси, как им жить то без миллиардных вливаний полгода каждые. а на деле и маленьким клубам нужна свежая кровь. казалось вот у Лацио был норм состав летом, но трансферный бан, никого не взяли и в итоге к октябрю все сломались полностью. все таки освежать команды нужно из любых лиг. кажется кто там надо Ростсельмашу может быть из игроков? но уверяю вас им тоже нужны обновы. пусть за сто тысяч но свежие и новые
