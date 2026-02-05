«Ростов» получил документы о снятии запрета на трансферы

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров сообщил, что клуб получил от ФИФА документы о снятии запрета на трансферы:

От ФИФА действительно получены документы о снятии трансферного бана. Ждём теперь решения от РФС . Надеюсь, сегодня всё будет у нас, дальше всё будет хорошо. Усиление зимой? Определённые планы есть, но озвучивать пока не будем.