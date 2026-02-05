«Ростов» получил документы о снятии запрета на трансферы

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров сообщил, что клуб получил от ФИФА документы о снятии запрета на трансферы:
От ФИФА действительно получены документы о снятии трансферного бана. Ждём теперь решения от РФС. Надеюсь, сегодня всё будет у нас, дальше всё будет хорошо. Усиление зимой? Определённые планы есть, но озвучивать пока не будем.
Если будет стоящее предложение, не переживайте, деньги найдутся, тем более скорее всего этой зимой Ростов продаст двух своих легионеров иранца Мохеби и бразильца Роналдо. На первого глаз положили в одном из лидеров иранского чемпионата Персеполисе, а вторым интересуются клубы из ОАЭ. За обоих, как минимум, можно будет выручить от трёх до пяти миллионов евро. Так что, повторюсь не переживайте. И уж кто-кто, а футбольный клуб Ростов один из немногих в РПЛ, как и ПФК ЦСКА, не покупает третьесортных игроков, тем более по цене второсортного. Ростовчане всегда продают игроков с наваром, как своих доморощенных, так и приобретённых в других командах.
Болейте за своих, а не против чужих!
Если будет стоящее предложение, не переживайте, деньги найдутся, тем более скорее всего этой зимой Ростов продаст двух своих легионеров иранца Мохеби и бразильца Роналдо. На первого глаз положили в одном из лидеров иранского чемпионата Персеполисе, а вторым интересуются клубы из ОАЭ. За обоих, как минимум, можно будет выручить от трёх до пяти миллионов евро. Так что, повторюсь не переживайте. И уж кто-кто, а футбольный клуб Ростов один из немногих в РПЛ, как и ПФК ЦСКА, не покупает третьесортных игроков, тем более по цене второсортного. Ростовчане всегда продают игроков с наваром, как своих доморощенных, так и приобретённых в других командах.
Болейте за своих, а не против чужих!