Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

«Барселона» приняла принципиальное решение о выкупе Рэшфорда

вчера, 22:22

«Барселона» не будет торговаться с «Манчестер Юнайтед» по Маркусу Рэшфорду и готова заплатить €30 млн, чтобы оформить аренду в постоянный трансфер.

После двух неудачных сезонов на «Олд Траффорд» 28-летний форвард летом перешел в каталонский клуб на правах аренды. Рэшфорд отлично проявил себя на «Камп Ноу», забив 10 голов и отдав 13 результативных передач за команду Ханси Флика и вернувшись в поле зрения сборной Англии перед летним чемпионатом мира.

У «Барсы» есть опция выкупа по фиксированной цене €30 млн, согласованной в июле, и клуб намерен ею воспользоваться без попыток снижения суммы. Ранее в МЮ дали понять, что не готовы снижать цену на игрока, однако каталонцев это не останавливает, они настолько довольны Рэшфордом, что заплатят за него всю сумму.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиРоналду раздумывает над уходом из «Аль-Насра» летом
03 февраля
В «Реале» определились с главными целями на летнее трансферное окно
01 февраля
Слухи«Ливерпуль» готовит предложение по Думфрису
01 февраля
«Ювентус» и «Бавария» согласовали трансфер Личины
31 января
Лапорта заявил, что «Барселона» завершила работу на трансферном рынке
31 января
Каррик прокомментировал будущее Фернандеша в «Манчестер Юнайтед»
31 января
Сортировать
Все комментарии
Lobo77
Lobo77
сегодня в 01:28
Вот и все.
Через какое то время после выкупа Рэш начнет квасить неподецки.
Возможно вместе с Беллингемом)))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:17
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍
Capral
Capral
сегодня в 01:07
Я не видел эту игру, а значит и комментировать её не могу.
А если Лобан, в 1986г., на своем поле проиграл две игры подряд Жальгирису-0:3 и тбилисцам-1:3, так что- он плохой тренер, который в том году выиграл КК?!
А если Спартак, в 1985, в Москве проиграл СКА ростовскому-1:6, и что- Бесков плохой тренер?! Или ты не понимаешь, что неудачи бывают у всех?!
Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:03
Атлетико вышел основным составом на домашнем стадионе против норвегов и так оконфузился. Где там система Симеоне? Обещал 7 лет назад атакующий футбол, а ничего не получилось, а пропускать стал в разы больше.
Capral
Capral
сегодня в 01:01
    Groboyd
    Groboyd
    сегодня в 01:01
    Ещё раз твой коммент!!!


    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть) 2 / 13101 декабря 2025 в 11:58
    Он не со стартом не угадал, а с командой. И не надо его защищать. И не надо сравнивать Крооса с Беллингемом- разные игроки. Крооса сравнивают в Германии с молодым Беккенбауэром. А кто такой Беллингем- абсолютно другой игрок, больше разрушитель, чем созидатель...
    Groboyd
    Groboyd
    сегодня в 00:59
    Я твои комментарии здесь выложил, где ты Петле пишешь, что Белингем больше разрушитель, чем созидатель. Ещё раз внимательно ознакомся.
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:57
    Я никогда не называл Беллингема разрушителем, я только сказал, что он не примет футбол Алонсо. Да, я бываю не прав, как и любой нормальный человек. Но в большинстве случаев, в глобальном смысле- я прав и очень часто.
    Ладно, поговорили. На этом всё.
    Groboyd
    Groboyd
    сегодня в 00:56, ред.
    Лучше расскажи про мастер класс, про системность Симеоне в матче с Буде Глимт.
    Groboyd
    Groboyd
    сегодня в 00:55, ред.
      Groboyd
      Groboyd
      сегодня в 00:54
        Capral
        Capral
        сегодня в 00:54
          Groboyd
          Groboyd
          сегодня в 00:53
          Не понимаю как можно обозвать Белингема больше разрушителем чемсозидателем. А теперь ещё и не соглашаться с этим. Петля как раз тебе на это возразил. А ты продолжал пытаться доказать. Для тебя же слова Анчи много значат, а он сравнил его с Кака.
          Capral
          Capral
          сегодня в 00:51
            Groboyd
            Groboyd
            сегодня в 00:51
            Причём тут это? Ты заявил Петле, что Белингем больше разрушитель, чем созидатель. Это только твоё мнение. Беингем как раз из тех кто прессингует. Кстати Мбаппе тоже прессинговал. Этого только Винисиус не делал.
            Capral
            Capral
            сегодня в 00:48
            А его никто и не признавал лучшим- это твои слова. А в ответ на это, я и показал тебе стату 9-16. Зачем я это делал- себе назло?! Это первое. Второе, когда только появились слухи о переходе Алонсо в Реал, я сразу сказал: кто будет прессинговать на поле- Вини, Мбаппе и Джуд?! Не будут!!! Но ты высмеял меня и сказал, что Беллингем отличный разрушитель, прессингует и тп. В результате, именно Джуд, первым стал возмутителем спокойствия и подбил остальных на бойкот!!!
            Так кто оказался прав?!
            Groboyd
            Groboyd
            сегодня в 00:44
            Ты Петле доказывал, что он разрушитель. А он атакующий игрок. Как вообще можно заявить, что англичанин больше разрушитель, чем созидатель? Тем более про игрока, который был лучшим бомбардиром команды в первом же сезоне.
            Capral
            Capral
            сегодня в 00:41
            Это ты доказывал мне что он был признан лучшим разрушителем, поэтому я и показал тебе 9-16!!!
            Groboyd
            Groboyd
            сегодня в 00:39, ред.
            Ты писалэто Петле, доказывая, что Белингем больше разрушитель, чем созидатель.

            Это не мои слова. Я сказал, что он лучший по выигранным единоборствам. Это не одно и тоже.
            Белингем это атакующий игрок. Даже Анчи сравнил его с Кака.
            Capral
            Capral
            сегодня в 00:36
            Эти слова я передрал у тебя, но и тебе же представил статистику 9:16!!!
            Зачем я это делал?!
            Groboyd
            Groboyd
            сегодня в 00:31, ред.
            Вот ещё один!

            Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть) 2 / 13101 декабря 2025 в 12:08
            И тем не менее, он был признан лучшим разрушителем на прошлом ЧЕ, с его серым веществом.))) Или я чего-то не понимаю в футболе?

            Это не мои слова про Белингема лучшего разрушителя на ЕВРО.
            Groboyd
            Groboyd
            сегодня в 00:28
            Ещё как пригоден.

            А вот и твой коммент!

            CapralCapral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть) 2 / 13101 декабря 2025 в 11:58
            Он не со стартом не угадал, а с командой. И не надо его защищать. И не надо сравнивать Крооса с Беллингемом- разные игроки. Крооса сравнивают в Германии с молодым Беккенбауэром. А кто такой Беллингем- абсолютно другой игрок, больше разрушитель, чем созидатель...
            Capral
            Capral
            сегодня в 00:12
            Не пригоден, потому что не хотел работать у Алонсо- это ФАКТ!!!
            Всё, отдыхай.
            Groboyd
            Groboyd
            сегодня в 00:12
            Ты врёшь!!! Я писал, что он лучший по выигранным единоборствам, а не по отборам.
            Groboyd
            Groboyd
            сегодня в 00:10
            Да силён, что и доказывал в Дортмунде, да и в Реале он прессинговал. И не важно, что он там затеял против Алонсо. Факт в том, что он силовой игрок, несмотря на своё мастерство. А ты заявлял, что он вообще непригоден для прессинга.
            Capral
            Capral
            сегодня в 00:10
            Это ты писал, что он был лучшим по отборам на Евро, и в пику тебе, я нашел статистику 9-16!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            Ну, что скажешь???!!!
            Groboyd
            Groboyd
            сегодня в 00:09
            Был бы Петля, он бы подтвердил. Это ты ему писал, что он оборонительный игрок и типа на ЕВРО был признан лучшим оборонительным полузащитником, что естественно не правда.
            Capral
            Capral
            сегодня в 00:07
            Я его называю оборонительным игроком?! Я говорил, что он не прогнется под прессинг Алонсо и оказался прав!!! Опять врешь!!!
            А вот ты говорил, что он силен в прессинге, отборах, но именно он, первый и затеял бузу протuв Алонсо, потому что не хотел работать на поле!!! Так кто прав оказался???!!!
            Groboyd
            Groboyd
            сегодня в 00:05
            Про ментально чуждый элемент ты начал заявлять гораздо позже. А сначала была чехарда полезен/не полезен.
            Groboyd
            Groboyd
            сегодня в 00:03
              Гость
              Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
              Отправить
               