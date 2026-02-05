«Барселона» приняла принципиальное решение о выкупе Рэшфорда

«Барселона» не будет торговаться с «Манчестер Юнайтед» по Маркусу Рэшфорду и готова заплатить €30 млн, чтобы оформить аренду в постоянный трансфер.
После двух неудачных сезонов на «Олд Траффорд» 28-летний форвард летом перешел в каталонский клуб на правах аренды. Рэшфорд отлично проявил себя на «Камп Ноу», забив 10 голов и отдав 13 результативных передач за команду Ханси Флика и вернувшись в поле зрения сборной Англии перед летним чемпионатом мира.
У «Барсы» есть опция выкупа по фиксированной цене €30 млн, согласованной в июле, и клуб намерен ею воспользоваться без попыток снижения суммы. Ранее в МЮ дали понять, что не готовы снижать цену на игрока, однако каталонцев это не останавливает, они настолько довольны Рэшфордом, что заплатят за него всю сумму.
Вобщем, посмотрим.
Так кто оказался прав?!
