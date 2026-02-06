Top.Mail.Ru
«Атлетико» забил пять голов «Бетису» в игре Кубка Испании

вчера, 00:55
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)0 : 5Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

В матче 1/4 финала Кубка Испании встречались «Бетис» и «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 0:5.

За гостей забивали Ханко (12'), Симеоне (30'), Лукман (37'), Гризманн (62'), Альмада (83').

Также в полуфинал Кубка вышли «Барселона», «Реал Сосьедад» и «Атлетик». Жеребьевка пройдет 6 февраля.

Все комментарии
Брулин
Брулин ответ Colchoneros (раскрыть)
вчера в 14:44
Классно вписался в первый матч. Надеюсь, с ним Атлетико еще сможет навязать конкуренцию Барсе и Реалу. Очень не хватает третей силы. День сурка какой-то который год.
Nenash
Nenash
вчера в 11:57
Отличная работа. 👍
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 11:12
Второй гол вообще как по нотам! Лукман топ!
Браво Атлетико Мадрид!
Capral
Capral
вчера в 10:36, ред.
Прекрасный футбол от Симеоне, самый настоящий- системный, в лучшем понимании этого слова!!!!!!! Вчера Симеоне показал, причем наглядно и показательно, как надо наказывать спесивого соперника за его вертикальный футбол и прессинг!!! Три гола из пяти- на контр атаках, в лучших традициях Атлетико и Симеоне!!!

Красавец Лукман!!! Хотя, сколько моментов запорол... Как любой технарь не любит расставаться с мячом, но как бежит, как рвет соперника!!! Возвращаясь к Симеоне хочу сказать, что вчера всё было в его СИСТЕМНОМ футболе- подборы, смена направления ритма и атаки, игра флангами, где отлично сыграл Симеоне младший!!! А какая геометрия паса, какая красота!!!

Удивил меня тренер соперника, который, даже после третьего гола, когда, фактически игра была сделана продолжал лезть в атаку всей командой и нарываться на контры Атлетико... Вчера Симеоне показал, что может играть в разный футбол, строить разную оборону и атаку!!!

И это при том, что Бетис далеко не самый слабый соперник. Симеоне показал, что значит издержки высокого прессинга, и как надо наказывать за это. Почти все голы- КЛАССИКА футбола, на любой вкус, при любой игровой схеме!!!!!!!
матос
матос
вчера в 09:28
АТМ с уверенной победой , красавцы. Желаю банде Симеоне победы в данном турнире!
112910415
112910415
вчера в 09:08
не, Атлетико столько не забивает !
shur
shur
вчера в 09:02
...как обычно ловко,расчётливо,строго от обороны и Тренер доволен
и обнимашки заслуженные!!!
shur
shur
вчера в 09:00
...Гризманн совсем на мужика стал похож! Причесон, прибавил в весе, красава!!!
shur
shur
вчера в 08:54, ред.
...ставил на Смотрящего ( Lookman) и не ошибся !Новичок не подвёл!
awd7t2455f42
awd7t2455f42
вчера в 08:31
Для Бетиса пять мячей это много
t9zf537md9kx
t9zf537md9kx
вчера в 08:28
Такого предположить не мог никто.
