«Атлетико» забил пять голов «Бетису» в игре Кубка Испании

В матче 1/4 финала Кубка Испании встречались «Бетис» и «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 0:5.
За гостей забивали Ханко (12'), Симеоне (30'), Лукман (37'), Гризманн (62'), Альмада (83').
Также в полуфинал Кубка вышли «Барселона», «Реал Сосьедад» и «Атлетик». Жеребьевка пройдет 6 февраля.
Браво Атлетико Мадрид!
Браво Атлетико Мадрид!
Красавец Лукман!!! Хотя, сколько моментов запорол... Как любой технарь не любит расставаться с мячом, но как бежит, как рвет соперника!!! Возвращаясь к Симеоне хочу сказать, что вчера всё было в его СИСТЕМНОМ футболе- подборы, смена направления ритма и атаки, игра флангами, где отлично сыграл Симеоне младший!!! А какая геометрия паса, какая красота!!!
Удивил меня тренер соперника, который, даже после третьего гола, когда, фактически игра была сделана продолжал лезть в атаку всей командой и нарываться на контры Атлетико... Вчера Симеоне показал, что может играть в разный футбол, строить разную оборону и атаку!!!
И это при том, что Бетис далеко не самый слабый соперник. Симеоне показал, что значит издержки высокого прессинга, и как надо наказывать за это. Почти все голы- КЛАССИКА футбола, на любой вкус, при любой игровой схеме!!!!!!!
Красавец Лукман!!! Хотя, сколько моментов запорол... Как любой технарь не любит расставаться с мячом, но как бежит, как рвет соперника!!! Возвращаясь к Симеоне хочу сказать, что вчера всё было в его СИСТЕМНОМ футболе- подборы, смена направления ритма и атаки, игра флангами, где отлично сыграл Симеоне младший!!! А какая геометрия паса, какая красота!!!
Удивил меня тренер соперника, который, даже после третьего гола, когда, фактически игра была сделана продолжал лезть в атаку всей командой и нарываться на контры Атлетико... Вчера Симеоне показал, что может играть в разный футбол, строить разную оборону и атаку!!!
И это при том, что Бетис далеко не самый слабый соперник. Симеоне показал, что значит издержки высокого прессинга, и как надо наказывать за это. Почти все голы- КЛАССИКА футбола, на любой вкус, при любой игровой схеме!!!!!!!
и обнимашки заслуженные!!!
и обнимашки заслуженные!!!