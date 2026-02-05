Олимпийский чемпион по плаванию оценил позицию президента ФИФА по России

1770283929

вчера, 12:32

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов считает, что высказывание президента ФИФА о возможности возвращения российских команд на международную арену может иметь далеко идущие последствия для всех спортивных федераций. Об этом он заявил в ходе марафона «Россия — семья семей», организованного обществом «Знание».

Недавно Инфантино заявил британскому телеканалу Sky, что ФИФА должна рассмотреть вопрос о снятии ограничений на участие российских команд в международных соревнованиях.

«Плавание уже вернулось на международную арену, — сказал Рылов. — Мы выступали на чемпионате мира. Наши спортсмены выступили отлично и показали достойные результаты. Возвращение — одна из основных задач в том, что сейчас делают все спортивные организации. Когда это заявляет такой высокопоставленный чиновник, это может иметь влияние на то, чтобы наши спортсмены принимали участие во всех видах спорта. Чтобы мы смотрели, болели за них».

Марафон, в котором принял участие Рылов, проходит в Национальном центре «Россия».