Тотти близок к возвращению в «Рому»

вчера, 22:03

Экс-игрок сборной Италии Франческо Тотти готовится вернуться в «Рому» на официальную должность.

Бывший капитан ушел из клуба несколько лет назад после недолгого пребывания в качестве ассистента спортивного директора. Напряжённость между Тотти и предыдущим руководством клуба ушла, и отношения наладились.

Бывший тренер «Ромы» и нынешний советник клуба Клаудио Раньери подтвердил слухи утром: «Об этом задумываются. Я надеюсь, что Франческо сможет по-настоящему пригодиться „Роме“, ведь он — её неотъемлемая часть».

Тотти провёл всю карьеру в «Роме», выиграв один Скудетто и два Кубка Италии.

Alex_67
Alex_67 ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 01:39
Уход Тотти прошёл не по сценарию. Руководство перехвалило тогда ветерана. Сами говорили,, что без него будет тяжело, вот Франческо и поверил. Сейчас просто нужно расставить все точки над ℹ️ заранее. Тогда и сюрпризов не будет.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:05
помню ту эпопею с его уходом, его в дверь просят уйти он в окно лезет и все равно сидит на скамейке хотя контракт уже закончился. смешная фигня была. просили и по хорошему не приходить больше, и по плохому))) ну там человек недалекий, две книжки за жизнь прочитал. видно что состав руководства сменился в Роме, прошлые его на порог даже не пускали, охрана просила)
vfwb8nb5n23v
vfwb8nb5n23v
вчера в 23:50
Возвращение Тотти должно положительно повлиять на команду
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:18
Конечно, Тотти часть Ромы, ее истории...
