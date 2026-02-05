Тотти близок к возвращению в «Рому»

1770318184

вчера, 22:03

Экс-игрок сборной Италии готовится вернуться в «Рому» на официальную должность.

Бывший капитан ушел из клуба несколько лет назад после недолгого пребывания в качестве ассистента спортивного директора. Напряжённость между Тотти и предыдущим руководством клуба ушла, и отношения наладились.

Бывший тренер «Ромы» и нынешний советник клуба Клаудио Раньери подтвердил слухи утром: «Об этом задумываются. Я надеюсь, что Франческо сможет по-настоящему пригодиться „Роме“, ведь он — её неотъемлемая часть».

Тотти провёл всю карьеру в «Роме», выиграв один Скудетто и два Кубка Италии.