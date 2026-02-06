Погба исключили из заявки «Монако» на Лигу чемпионов

1770367240

вчера, 11:40

Руководство «Монако» исключило хавбека из заявки на Лигу чемпионов.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» в настоящее время страдает от травмы икры после дебюта за клуб в ноябре. По мнению тренерского штаба, в таком состоянии игрок не сможет помочь команде в играх ЛЧ против ПСЖ .

Также из заявки из-за повреждений выбыли защитник Мохаммед Салису и полузащитник Такуми Минамино. Гендиректор «Монако» Тиаго Скуро заявил RMC: «Весь медотдел работает над решениями. Пока нет чёткого ответа. Нужно доработать процесс, чтобы прояснить ситуацию. Сначала — возвращение на поле, потом прогресс в тренировках для набора формы».