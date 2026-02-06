Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЛига чемпионов 2025/2026

Погба исключили из заявки «Монако» на Лигу чемпионов

вчера, 11:40

Руководство «Монако» исключило хавбека Поля Погба из заявки на Лигу чемпионов.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» в настоящее время страдает от травмы икры после дебюта за клуб в ноябре. По мнению тренерского штаба, в таком состоянии игрок не сможет помочь команде в играх ЛЧ против ПСЖ.

Также из заявки из-за повреждений выбыли защитник Мохаммед Салису и полузащитник Такуми Минамино. Гендиректор «Монако» Тиаго Скуро заявил RMC: «Весь медотдел работает над решениями. Пока нет чёткого ответа. Нужно доработать процесс, чтобы прояснить ситуацию. Сначала — возвращение на поле, потом прогресс в тренировках для набора формы».

Подписывайся в ВК
Все новости
Роналду снова пропустит матч «Аль-Насра»
05 февраля
Роналду не попал в состав на матч «Аль-Насра» на фоне слухов о бойкоте
02 февраля
Кафанов считает, что Сафонов должен сыграть в матче с «Марселем»
02 февраля
«Челси» перед игрой АПЛ отпустил Эстевао в Бразилию по личным делам
31 января
Сафонов выйдет в основе на матч Лиги чемпионов против «Ньюкасла»
28 января
Сафонов попал в заявку ПСЖ впервые после перелома руки
28 января
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 16:27
Дык его вроде попросили оттуда! Я подзабыл ....
Брулин
Брулин
вчера в 14:54
Надо было оставаться в Ювентусе
pmu377s4cyj8
pmu377s4cyj8
вчера в 14:52
Пропал талантливый игрок, как он старался
112910415
112910415
вчера в 14:40
вот и всё ...
8ptfkyy8am33
8ptfkyy8am33
вчера в 14:14
Принимает допинг, да еще постоянно болеет...
Надо же было додуматься купить такое...
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:13
Один из самых странных трансферов... А как они забавно кокетничали в самом начале любви, Монако и Погба?
Прошла любовь, завяли помидоры,
И не любовь это была — лишь разговоры...
shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 13:24, ред.
....Нет повести печальнее на свете,
О долговязом и почти "Брюнете",
Свой срок футбольный измотал поныне,
Теперь в бесрочном,медицинском карантине!
Мораль сей басни такова,
Не будет больше футболиста Поль Погба!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:56
Погба пора другим делом заняться. С футболом все. Конец.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:17
Нет повести печальнее на свет...
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:15
Зачем они его вообще брали?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 