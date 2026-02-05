Top.Mail.Ru
В Белорусской федерации футбола поддержали инициативу главы ФИФА по России

вчера, 09:58

Белорусская федерация футбола (БФФ) выступила в поддержку заявления президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возможном снятии санкций с российских футбольных команд. Об этом сообщил первый заместитель председателя БФФ Андрей Василевич.

Ранее Инфантино в беседе с британским телеканалом Sky заявил, что ФИФА должна рассмотреть вопрос о возвращении российских клубов и национальных сборных в международные турниры.

«Конечно, мы согласны [с позицией Инфантино]. Мы в целом против любых ограничений и отстранений», — сказал Василевич.

В то же время другие европейские футбольные ассоциации предпочли не комментировать инициативу главы ФИФА. Португальская футбольная федерация (FPF) заявила, что не будет высказываться по вопросам, связанным с УЕФА, за пределами официальных решений этого органа.

«Португальская футбольная ассоциация не комментирует какую-либо позицию по любому вопросу, связанному с УЕФА, за пределами центров принятия решений УЕФА», — отметили в пресс-службе португальской ассоциации.

Аналогичную позицию заняла Венгерская футбольная федерация (MLSZ), отказавшись от официальных заявлений по данному вопросу.

«Венгерская федерация футбола не считает необходимым или разумным комментировать этот вопрос», — отметили в пресс-службе.

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) также воздержалась от комментариев, сославшись на приоритет подготовки к предстоящему чемпионату мира.

«В настоящее время мы полностью сосредоточены на подготовке к предстоящему чемпионату мира и на нашей основной миссии: поддержке бельгийского футбола и содействии его развитию. На данном этапе у нас нет других комментариев», — подчеркнули в RBFA.

Российские футбольные клубы и национальные сборные были отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА в 2022 году в связи с событиями на Украине.

