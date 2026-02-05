1770289959

вчера, 14:12

Статья шеф-редактора швейцарского журнала Die Weltwoche Роджера Кеппеля раскрывает точку зрения на недавнее заявление президента ФИФА о возможном допуске российских футбольных клубов и сборных к участию в международных турнирах. Кеппель считает, что это заявление отражает изменения в геополитической обстановке.

По мнению Кеппеля, слова Инфантино о возвращении России в мировой футбол могут быть шагом к мирному разрешению конфликта на Украине. Он подчеркивает, что Инфантино тщательно выбрал слова, что говорит о глубоком размышлении над этой проблемой.

«В любом случае она является выражением изменения геополитического климата», — пишет журналист. По его мнению, на смену «атмосфере тотальной конфронтации, которая культивировалась в первую очередь в США и ЕС », постепенно приходит новая реальность, в которой «морализм теряет силу», а «реализм возвращается».

«Политика возмущенных бойкотов не принесла результатов не только в футболе. Она только усилила страдания, разочарование и ненависть», — констатировал Кеппель.

Недавнее заявление Инфантино стало значимым событием в контексте ситуации с российскими футбольными клубами и сборными, отстраненными от международных соревнований с 2022 года из-за ситуации на Украине. Инфантино предложил рассмотреть вопрос снятия отстранения, что может стать важным шагом к нормализации отношений между Россией и международным футбольным сообществом.