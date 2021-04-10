В 1 Навас Кейлор Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 45

З 25 Баккер Митчел Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 94

З 4 Керер Тило Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 94

З 3 Кимпембе Преснель Отборы: 4 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 75 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 94

З 15 Данилу Голевые передачи: 1 Перехваты: 4 Выносы: 6 Пасы: 81 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 94

П 8 Паредес Леандро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 6 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 102 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 94

П 12 Рафинья Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 74

П 19 Сарабия Пабло Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 39 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 94

П 21 Эррера Андер Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 81 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 89

Н 18 Кин Моизе Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 75

П 7 Мбаппе Килиан Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 16 Рико Серхио Спасений: 2 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 49

З 31 Дагба Колин

З 32 Пембеле Тимоти

П 27 Гейе Идрисса Всего навесов: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 20

П 11 Ди Мария Анхель

П 23 Дракслер Юлиан Фолов заработано: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 19

П 38 Мишу Эдуар

П 34 Симонс Хави Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 5

Н 39 Нагера Кенни Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 5

Пропускают

(З) - Травма колена

Не играл с 16.09.20 , с ним 3 из 72 очков в нац. чемпионате Бернат Хуан (З) - Травма колена

(П) - Простуда

Не играл с 28.04.21 , с ним 39 из 72 очков в нац. чемпионате Верратти Марко (П) - Простуда

(З) - Простуда

Не играл с 28.04.21 , с ним 42 из 72 очков в нац. чемпионате Диалло Абду (З) - Простуда

(Н) - Мышечная травма

Не играл с 28.04.21 , с ним 40 из 72 очков в нац. чемпионате Икарди Мауро (Н) - Мышечная травма

(З) - Травма икроножной мышцы

Не играл с 28.04.21 , с ним 37 из 72 очков в нац. чемпионате Курзава Лайвен (З) - Травма икроножной мышцы

(З) - Травма паха

Не играл с 28.04.21 , с ним 50 из 72 очков в нац. чемпионате Маркиньос (З) - Травма паха

(Н) - Дисквалифицирован

Не играл с 28.04.21 , с ним 25 из 72 очков в нац. чемпионате Неймар (Н) - Дисквалифицирован