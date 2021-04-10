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1 : 4
завершен
10 апреля 2021, 18:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 57 - 379
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2.1
Средний возраст: 27 - 26.2
Средний рост: 184.5 - 181.5
Легионеров: 4 - 9
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 1
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Стадион Стад де ла Мейно
|16’
|0:1
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Мбаппе Килиан
ассистент Паредес Леандро
|27’
|0:2
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Сарабия Пабло
ассистент Данилу
|45’
|0:3
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Кин Моизе
ассистент Мбаппе Килиан
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Сахи Дион
ассистент Беллегар Жанриснер
|1:3
|63’
|79’
|1:4
|Паредес Леандро
|57’
|Кин Моизе
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Рико Серхио
|Навас Кейлор
|Прчич Саньин
|Сиссоко Ибрахима
|59’
|Чахири Мехди
|Льенар Димитри
|59’
|Сахи Дион
|Диалло Хабибу
|62’
|74’
|Гейе Идрисса
|Рафинья
|75’
|Дракслер Юлиан
|Кин Моизе
|Зохи Кевин
|Беллегар Жанриснер
|81’
|Кароль Лионель
|Каси Антони
|82’
|89’
|Симонс Хави
|Эррера Андер
|89’
|Нагера Кенни
|Мбаппе Килиан
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|9
|Удары по воротам
|16
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|3
|Удары в створ
|7
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|8
|Фолы
|6
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|5
|Угловые
|4
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|4
|Офсайды
|0
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|36%
|Владение мячом
|64%
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|3
|Cэйвы
|2
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|0
|Предупреждения
|1
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псж все равно выиграет чемпионат, как бы лилль не рвался, если лилль выиграет, это будет удивительно
псж все равно выиграет чемпионат, как бы лилль не рвался, если лилль выиграет, это будет удивительно