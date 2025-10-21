 
 
 
Роман Абрамович планирует купить акции турецкого «Галатасарая»

21 октября 2025, 13:43

Бывший владелец английского «Челси» Роман Абрамович планирует купить контрольный пакет акций турецкого «Галатасарая». Об это сообщает газета Sözcü.

В соответствии с действующим законодательством, публичное акционерное общество «Галатасарай» контролируется фондом «Галатасарай», а не частной компанией. Таким образом, модель собственности клуба основана на членстве, а не на корпоративном владении акциями, что означает, что его активы не могут быть проданы частным лицам или внешним инвесторам, если только фонд сам не примет такого решения. Для финансового участия Абрамовичу, скорее всего, придется прибегнуть к косвенным формам сотрудничества, таким как спонсорство, инфраструктурное партнерство или совместные предприятия с участием коммерческих дочерних компаний клуба, а не к прямым инвестициям в акционерный капитал.

Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. Находясь в собственности российского бизнесмена, клуб по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, трижды — обладателем Кубка английской лиги, по два раза выигрывал суперкубок страны, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2021 году «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Абрамович был внесен в санкционный список Соединенного Королевства 10 марта 2022 года в связи с событиями на Украине, после чего его активы в Великобритании были заморожены. 24 мая 2022 года правление Английской премьер-лиги одобрило продажу «Челси» консорциуму бизнесмена Тодда Боэли.

«Галатасарай» является 25-кратным чемпионом Турции и 19-кратным обладателем Кубка Турции. Клуб стал победителем Кубка и Суперкубка УЕФА в 2000 году.

Сп62
Сп62
21 октября в 20:49
Вряд ли хитрый Рома будет вкладывать свои финансы, если клуб будет принадлежать не ему, а неизвестно кому.
Твой Арсен
Твой Арсен
21 октября в 20:02
Ахахаха. Надеюсь купит. Потом ржака будет. Скриньте.
therapy
therapy
21 октября в 17:58
"Теперь меня не интересует никакая роль в футбольном клубе, тем более профессиональная роль. Вероятно, я мог бы помочь в работе академий и с молодежью, предоставив больше возможностей людям из трудных семей, если бы появилась инициатива, которая могла бы что-то изменить.

Но что касается владения или профессиональной роли в клубе, то в этой жизни я с этим покончил."

Деньги будут, но небольшие
57ges4sqkze6
57ges4sqkze6 ответ sihafazatron (раскрыть)
21 октября в 17:16
    Kosmos58
    Kosmos58
    21 октября в 16:17
    Лучше купи лекарства больным детям России!!!
    a-league
    a-league
    21 октября в 16:17, ред.
    Непотопляемое жульё - Остап Бендер современности
    CCCP1922
    CCCP1922
    21 октября в 15:13
    В Турции 🇹🇷 неимоверно любят футбол... У Галатасарая множество болельщиков по всей стране. Чтобы поднять один из самых сильных и популярных клубов на новую высоту требуется вложить большие деньги. Турецкие правители для этого даже готовы предложить схему обхода запретов, которые сами и создали. Всё ради футбола — вот это подход. А что, турки у себя дома и будут делать так, как посчитают нужным. Желаю Галатасараю эффективно расходовать грядущие денежные потоки!!!
    shur
    shur
    21 октября в 14:26
    ...Роман Аркадьевич может себе позволить....!
    shur
    shur
    21 октября в 14:24
    ..."Начальник Чукотки"....продолжение, часть II, "Турецкий Гамбит",...
    Скоро на экранах столицы!!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    21 октября в 14:10
    - Рома ,ты куда ?
    - Пойду акции куплю, через час буду.
    - Шапку одень, и много акций не бери...у нас ещё прошлых, английских, полная заморозка в холодильнике.
    sihafazatron
    sihafazatron
    21 октября в 13:53
    Химки купи, Ромашка!)))
