Роман Абрамович планирует купить акции турецкого «Галатасарая»

1761043435

21 октября 2025, 13:43

Бывший владелец английского «Челси» планирует купить контрольный пакет акций турецкого «Галатасарая». Об это сообщает газета Sözcü.

В соответствии с действующим законодательством, публичное акционерное общество «Галатасарай» контролируется фондом «Галатасарай», а не частной компанией. Таким образом, модель собственности клуба основана на членстве, а не на корпоративном владении акциями, что означает, что его активы не могут быть проданы частным лицам или внешним инвесторам, если только фонд сам не примет такого решения. Для финансового участия Абрамовичу, скорее всего, придется прибегнуть к косвенным формам сотрудничества, таким как спонсорство, инфраструктурное партнерство или совместные предприятия с участием коммерческих дочерних компаний клуба, а не к прямым инвестициям в акционерный капитал.

Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. Находясь в собственности российского бизнесмена, клуб по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, трижды — обладателем Кубка английской лиги, по два раза выигрывал суперкубок страны, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2021 году «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Абрамович был внесен в санкционный список Соединенного Королевства 10 марта 2022 года в связи с событиями на Украине, после чего его активы в Великобритании были заморожены. 24 мая 2022 года правление Английской премьер-лиги одобрило продажу «Челси» консорциуму бизнесмена Тодда Боэли.