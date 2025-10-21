«Бавария» продлила контракт с тренером Компани

Германский футбольный клуб «Бавария» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Венсаном Компани. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года. В сезоне-2024/25 мюнхенцы выиграли чемпионат Германии в 34-й раз в истории, что является рекордом турнира.
Компани 39 лет, он возглавил «Баварию» перед началом прошлого сезона. В период игровой карьеры Компани выступал за бельгийский «Андерлехт», германский «Гамбург» и английский «Манчестер Сити». Вместе с «Манчестер Сити» бельгиец стал четырехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка Англии, четырехкратным победителем Кубка лиги. В составе сборной Бельгии Компани принимал участие в чемпионате мира 2018 года в России, где команда заняла третье место.
Вобщем, всё так. Но если бы еще руководство клуба было не такое жмотистое и расчетливое- было бы совсем замечательно. А так, бывает долго думают, а потом локти кусают. Так было с Шевой в 1999, когда Милан увёл из под носа украинца. И даже покупку Кейна, Тухель выпрашивал полгода, пока решились...
Но серьезных перспектив в Европе, у Баварии, я пока не вижу. Буду рад ошибиться...
перспективные менеджеры,игроки, тренеры !!! И как не вспомнить
профессора Мариарти- Робена и амбициозного корсара Рибери,глубокое уважение за футбольное искуство...!
После ноябрьских гостевых матчей в ЛЧ в Лондоне и Париже это было бы трудней сделать......
