«Бавария» продлила контракт с тренером Компани

21 октября 2025, 14:18

Германский футбольный клуб «Бавария» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Венсаном Компани. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года. В сезоне-2024/25 мюнхенцы выиграли чемпионат Германии в 34-й раз в истории, что является рекордом турнира.

Компани 39 лет, он возглавил «Баварию» перед началом прошлого сезона. В период игровой карьеры Компани выступал за бельгийский «Андерлехт», германский «Гамбург» и английский «Манчестер Сити». Вместе с «Манчестер Сити» бельгиец стал четырехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка Англии, четырехкратным победителем Кубка лиги. В составе сборной Бельгии Компани принимал участие в чемпионате мира 2018 года в России, где команда заняла третье место.

Все комментарии
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
21 октября в 17:23
...я это в принципе и имел ввиду, пока без перспективной, но стабильной и умной игры, не хочется Баварию видеть слабой....!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
21 октября в 17:17
Привет, Дружище!!!
Вобщем, всё так. Но если бы еще руководство клуба было не такое жмотистое и расчетливое- было бы совсем замечательно. А так, бывает долго думают, а потом локти кусают. Так было с Шевой в 1999, когда Милан увёл из под носа украинца. И даже покупку Кейна, Тухель выпрашивал полгода, пока решились...
Но серьезных перспектив в Европе, у Баварии, я пока не вижу. Буду рад ошибиться...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
21 октября в 16:27
....в Германии сейчас обеденное время,а в Белокаменной мелкий дождичек.......привет Витя. писал и пишу,для меня Мюнхен флагман немецкого футбола,даже в названии есть какая символическая мощь! Здесь по определению работали,работают и будут работать
перспективные менеджеры,игроки, тренеры !!! И как не вспомнить
профессора Мариарти- Робена и амбициозного корсара Рибери,глубокое уважение за футбольное искуство...!
la-respect0
la-respect0 ответ Capral (раскрыть)
21 октября в 16:25
Лол, Мусиала уже давно играет на топ уровне , какой Компани...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 октября в 16:08
Молодец Венсан...
После ноябрьских гостевых матчей в ЛЧ в Лондоне и Париже это было бы трудней сделать......
Capral
Capral
21 октября в 15:57, ред.
Ну вобщем, всё правильно. Компани умеет открывать таланты. При нем засветился Мусиала. Компани вернул к жизни мертвого Упомекано, и именно Компани вселил уверенность в игре своим футболистам, после катастрофического сезона с Тухелем. Да и тактик Компани неплохой. Но не хватает ему тренерского опыта. Иногда, даже в играх Бундеса теряется, не всегда принимает правильные решения. Но главной проверкой на прочность, конечно же станет ЛЧ. Состав Баварии не располагает к победе в этом турнире, но пошуметь, Компани может, и заявить о себе в полный голос... Не являясь фанатом Бавария, но безусловно симпатизирующий Компани, пожелаю ему, как можно ярче проявить себя на тренерском поприще!!!!!!!
Alex_67
Alex_67
21 октября в 15:30
Лучше синица в руках, чем непонятно что в небе!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
21 октября в 15:19
да, у боссов Баварии футбольный компас верно показал на Компани))
sihafazatron
sihafazatron
21 октября в 14:45
Заслужил товарищ
