«Бавария» продлила контракт с тренером Компани

1761045539

21 октября 2025, 14:18

Германский футбольный клуб «Бавария» объявил о продлении контракта с главным тренером команды . Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года. В сезоне-2024/25 мюнхенцы выиграли чемпионат Германии в 34-й раз в истории, что является рекордом турнира.

Компани 39 лет, он возглавил «Баварию» перед началом прошлого сезона. В период игровой карьеры Компани выступал за бельгийский «Андерлехт», германский «Гамбург» и английский «Манчестер Сити». Вместе с «Манчестер Сити» бельгиец стал четырехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка Англии, четырехкратным победителем Кубка лиги. В составе сборной Бельгии Компани принимал участие в чемпионате мира 2018 года в России, где команда заняла третье место.