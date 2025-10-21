 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыШвеция. Аллсвенскан 2025

Клуб из деревни с населением меньше 1,5 тыс. человек стал чемпионом Швеции

21 октября 2025, 00:22

«Мьельбю» из населенного пункта Халлевик, где проживает менее 1,5 тыс. человек, впервые стал чемпионом Швеции.

В матче 27-го тура чемпионата «Мьельбю» на выезде обыграл «Гётеборг» со счетом 2:0. Команда набрала 66 очков. Второе место в таблице занимает стокгольмский «Хаммарбю», отстающий от лидера на 11 очков. В случае побед в трех оставшихся матчах «Хаммарбю» наберет 9 очков.

«Мьельбю» был основан в 1939 году. Лучшим результатом клуба в чемпионате Швеции ранее было пятое место, которое команда заняла в прошлом сезоне. В 2023 году клуб дошел до финала кубка страны, где уступил «Хеккену» со счетом 1:4.

Новый чемпион Швеции базируется в населенном пункте Халлевик. По данным на 2023 год, в нем проживают около 1,5 тыс. человек. Клуб имеет один из самых маленьких бюджетов среди команд элитного дивизиона чемпионата Швеции. Домашний стадион «Мьельбю» вмещает 6 750 зрителей.

Главным тренером «Мьельбю» является 59-летний Андерс Торстенссон. Он руководит командой с 2023 года. Тогда же шведскому тренеру поставили диагноз хронический лимфолейкоз.

«Мьельбю» в текущем чемпионате потерпел одно поражение в 27 играх при 20 победах и 6 ничьих. Команда не проигрывает 19 матчей подряд. Единственное поражение она потерпела от АИКа (1:2) 11 мая. Благодаря победе в чемпионате Швеции «Мьельбю» в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Мьельбю
Источник: itar-tass.com
ОфициальноКороль Марокко поздравил сборную страны с победой на МЧМ
20 октября
Названы претенденты на приз Golden Boy
15 октября
Кокорин рассказал, что порадовался за Смолова после титула «Краснодара»
15 октября
Никита Симонян рад, что ему присвоили звание Героя Труда
13 октября
Путин присвоил звание Героя Труда лучшему бомбардиру «Спартака» Симоняну
10 октября
Назван лучший гол сентября в РПЛ
10 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
21 октября в 17:22
Классная история! А у нас из-за стадиона такую команду даже в РПЛ бы не пустили. Ибо мест для зрителей всего 6750.
Futurista
Futurista
21 октября в 15:28
Швеция это одна большая деревня)...
Бот зануда
Бот зануда
21 октября в 15:16


Рейтинг самых полезных игроков в конкурсе fantasy можно посмотреть тут.


ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
21 октября в 12:02
После травмы не больно то на него рассчитываю. Дуэ и Хвича пусть тянут лямку...
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
21 октября в 11:36
....привет, ну хоть пошутим! Дембеле хочу увидеть сегодня,хоть минут 30-цать, надеюсь правильный состав выйдет против немцев,на сколько возможно...!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
21 октября в 11:09
Не дадут.
shur
shur
21 октября в 10:32
....Мьельбю говорите!?!?!?
therapy
therapy
21 октября в 10:31
«Отец моей будущей жены спросил, чем я занимаюсь. Я сказал, что я футболист. Он напрягся и спросил, есть ли у меня профессия. Я ответил, что это и есть профессия. Но, увидев выражение его лица, я добавил, что умею класть кирпичи. Он сразу оживился». Боб Пэйсли.
shur
shur
21 октября в 10:10, ред.
Калининград - аууууууууууууууууууууууууууу !!! Население :488 690 человек (2025 год) это 325 Мьельбю)
liverpool-today
liverpool-today
21 октября в 10:10
Нужно ещё одну медаль за любовь к мягким знакам в названии клуба 🥇
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
21 октября в 09:41, ред.
Вся команда 16,85 млн €
Самый дорогой игрок 2,5 млн €
Легионеры....поляк...нигериец...гамбиец...датчанин...норвег...камерунец...кениец...пакистанец...но у многих двойное гражданство....
Есть Гражданин России Тимо Ставицки...26 лет...

Первый звоночек об амбициях деревенского клуба стало попадание в Финал Кубка Швеции 2022/23...
Теперь вот Триумф в Чемпионате....
Грядёт ЛЧ....пока вроде арена не вписывается в ЛЧ-ские шаблоны.....что нибудь придумают....если Реал Мадрид приедет...болельщики-испанцы может с собой лавочек на 1,5 тыщи мест привезут....тогда всё будет хорошечно....

А вообще молодцы...конечно....завсегда радостно удивляться как кто то ловит кураж и пишет историю клуба....причём не денежными влияниеми...а самоотдачей игроков и тренерскими решениями....
Удачи «Мьельбю»....
Да и нашей "Балтике" шатающей всех кого не лень...при небольшом бюджете...
K_SY116
K_SY116
21 октября в 09:40
Потому что там нет Газпрома
пират Елизаветы
пират Елизаветы
21 октября в 09:31
Остаётся только поздравить Халлевика с чемпионство их любимого клуба))
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
21 октября в 08:55
У нас есть свой Тосно обладатель кубка, ну и ещё раньше схожий феномен Ланчхути....
Варвар7
Варвар7
21 октября в 08:11
"«Мьельбю» из населенного пункта Халлевик" - И не у кого "язык не повернётся" сказать , что победа была одержана на "Халяву"...)))
ABir
ABir
21 октября в 07:55
Да в этой Швеции все города по населению, как деревни. В Москве живет больше народа, чем во всей Швеции.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 октября в 07:31
Интересно, кто из звёзд хотя бы среднего калибра играет в этой команде?...
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
21 октября в 07:07
Поздравляю этот неизвестный до вчерашнего клуб с победой в чемпионате Швеции!
25процентный клоун
25процентный клоун
21 октября в 06:45
Шведы играют по системе весна- осень и не парятся
shlomo
shlomo
21 октября в 06:37
Вот так... а мы не можем даже в крупных городах создавать приличные команды...
8f7fgzvtf6vw
8f7fgzvtf6vw
21 октября в 06:06
А наш колхоз "Большое дышло" из Нижних Епеней пока остаёт
andrewheat
andrewheat
21 октября в 05:38
Клуб - тёзка экс-капитана "Селтика" :)
112910415
112910415
21 октября в 04:54
Вот это сильно!
Lewa2708
Lewa2708
21 октября в 04:38
Ну 1500 в нашем понимании это поселок городского типа)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 октября в 04:22, ред.
Аллилуя........
Я же говорил......Деньги не играют в футбол.....
.webp
Alex_67
Alex_67 ответ Real Oviedo (раскрыть)
21 октября в 03:24
А над Ташуевым разве все смеются?
sv_1969
sv_1969
21 октября в 02:25
Все конечно когда то случается
Real Oviedo
Real Oviedo
21 октября в 02:23
Это конечно нежданчик. Можно только порадоваться за маленький клуб. А мы тут над Ташуевым смеемся. Чем Балтика хуже. Вдруг и ей удастся стать чемпионом.
38uqna72pxwr
38uqna72pxwr
21 октября в 01:18, ред.
Население - 1500
Стадион - 6750
А что ты знаешь про оптимизм?
CCCP1922
CCCP1922
21 октября в 01:18
Клуб не из деревни, он просто базируется там.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 