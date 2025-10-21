Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко ждет возвращения главного тренера клуба Деяна Станковича на тренерскую скамейку.
19 сентября Станковича дисквалифицировали на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» (2:2). Последний матч, который пропустил тренер, прошел против «Ростова» (1:1) в рамках 12-го тура РПЛ.
«Конечно, мы его ждем. Это великий тренер, великий игрок. У него большой опыт. Естественно, нам его не хватало. Мы очень ждем его на скамейке», — сказал Барко.
19 октября газета Marca сообщила, что новым наставником «Спартака» может стать испанец Луис Гарсия. 13 октября портал TPK News сообщил, что Станкович является фаворитом на вакантную должность главного тренера сборной Сербии.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 12 матчах. 21 октября «Спартак» на выезде сыграет заключительный матч группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России против махачкалинского «Динамо».
Ибо единственное, что Деян смог осилить за всю свою тренерскую карьеру - это умение тусовать.
