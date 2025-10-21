Барко: «Ждем возвращения Станковича»

1761042178

21 октября 2025, 13:22

Полузащитник московского «Спартака» ждет возвращения главного тренера клуба на тренерскую скамейку.

19 сентября Станковича дисквалифицировали на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против столичного «Динамо» (2:2). Последний матч, который пропустил тренер, прошел против «Ростова» (1:1) в рамках 12-го тура РПЛ .

«Конечно, мы его ждем. Это великий тренер, великий игрок. У него большой опыт. Естественно, нам его не хватало. Мы очень ждем его на скамейке», — сказал Барко.

19 октября газета Marca сообщила, что новым наставником «Спартака» может стать испанец Луис Гарсия. 13 октября портал TPK News сообщил, что Станкович является фаворитом на вакантную должность главного тренера сборной Сербии.