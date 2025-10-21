 
 
 
Барко: «Ждем возвращения Станковича»

21 октября 2025, 13:22

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко ждет возвращения главного тренера клуба Деяна Станковича на тренерскую скамейку.

19 сентября Станковича дисквалифицировали на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» (2:2). Последний матч, который пропустил тренер, прошел против «Ростова» (1:1) в рамках 12-го тура РПЛ.

«Конечно, мы его ждем. Это великий тренер, великий игрок. У него большой опыт. Естественно, нам его не хватало. Мы очень ждем его на скамейке», — сказал Барко.

19 октября газета Marca сообщила, что новым наставником «Спартака» может стать испанец Луис Гарсия. 13 октября портал TPK News сообщил, что Станкович является фаворитом на вакантную должность главного тренера сборной Сербии.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 12 матчах. 21 октября «Спартак» на выезде сыграет заключительный матч группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России против махачкалинского «Динамо».

112910415
112910415
21 октября в 17:48
Ну, или кого - нибудь...
Bad Listener
Bad Listener
21 октября в 16:29, ред.
Барко либо отстал от повестки, либо нас просто припугнули кандидатурой физрука Гарсии чтобы мы сами захотели чтобы остался Станкович. Хитро однако. Лукойлу же дурить головы болельщикам всегда проще чем реальные действия совершать идущие на пользу футболу команды. И я думаю они не чураются никаких методов управления сознанием толпы.
albucid
albucid
21 октября в 15:55
Станкович, после увольнения из Спартака: "Не надо оваций! Тренера из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в крупье."
Ибо единственное, что Деян смог осилить за всю свою тренерскую карьеру - это умение тусовать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
21 октября в 15:51
С возвращением Деян и давай зажигай и дальше.. )))
Capral
Capral
21 октября в 15:48, ред.
Великий тренер- это конечно ШЕДЕВР!!!
Великий игрок видит великого тренера...
gcpds4fr33u5
gcpds4fr33u5
21 октября в 14:51
Ждут, чтобы опять кому-нибудь проиграть.
hvh994cg5tt2
hvh994cg5tt2
21 октября в 14:43
Насчет великого тренера Барко погорячился, это примерно как великий спартак.
ABir
ABir
21 октября в 14:43
Значит игрокам Спартака все же лучше с ним на матче, чем без него.
qm939jbc8f93
qm939jbc8f93
21 октября в 14:36
А как ждут его болельщики, он умеет превратить футбол в истерик-шоу.
shur
shur ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 октября в 14:19
...не понял,а что за заметка была о возврате "прыгунка одиннадцатиметровова" в Аргентину или Я уже ....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 октября в 14:16
Барко : Это великий тренер и великий игрок" А интересно Барко знает смысл термина "быдлоган" каких в РПЛ ещё не было и надеемся не будет никогда.
lotsman
lotsman
21 октября в 14:11
"Великий тренер, великий игрок..............." - Прогнулся хорошо. Либо до команды ещё не довели решение руководства, либо решил сделать приятное уходящему наставнику.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 октября в 13:59, ред.
Скажите парню про Гарсию....
Чего напрасно соловьём поёт....
А то уже тренерское величие разглядел....

Барко вообще помнит кто у него в команде тренер ??
«Конечно, мы его ждем. Это великий тренер, великий игрок. У него большой опыт. Естественно, нам его не хватало. Мы очень ждем его на скамейке»

...ни имени ни фамилии...не называет..."ждёт кого то на скамейке"...великого...
Или это он уже в адрес Гарсии.....???
Так почему так рано текст озвучил???
Варвар7
Варвар7
21 октября в 13:49, ред.
Эсекьель очнись - его ж вроде как уволили ,он не вернётся...)
