36-летний немецкий тренер возглавил «Рейнджерс»

Шотландский «Рейнджерс» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 36-летний немец Дэнни Рёль.
Ранее он работал два года в английском «Шеффилд Уэнсдей».
Контракт Рёля с «Рейнджерс» рассчитан на два с половиной года.
«Рейнджерс» неудачно начал текущий сезон, победив в первых 8 турах чемпионата Шотландии лишь 1 раз.
Хотя футбол знает немало парадоксов и неожиданностей . Сможет Дэнни найти "общий язык" с командой и зажечь игроков своим энтузиазмом (если у него он у самого есть?) , тогда что то будет меняться в лучшею сторону. Хотя боюсь этого будет мало...
В любом случае пожелаю ему продуктивной работы и побольше набраться опыта в таком именитом клубе...
