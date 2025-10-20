36-летний немецкий тренер возглавил «Рейнджерс»

1760983822

20 октября 2025, 21:10

Шотландский «Рейнджерс» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 36-летний немец .

Ранее он работал два года в английском «Шеффилд Уэнсдей».

Контракт Рёля с «Рейнджерс» рассчитан на два с половиной года.

«Рейнджерс» неудачно начал текущий сезон, победив в первых 8 турах чемпионата Шотландии лишь 1 раз.