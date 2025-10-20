 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияШотландия. Премьер-лига 2025/2026

36-летний немецкий тренер возглавил «Рейнджерс»

20 октября 2025, 21:10

Шотландский «Рейнджерс» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 36-летний немец Дэнни Рёль.

Ранее он работал два года в английском «Шеффилд Уэнсдей».

Контракт Рёля с «Рейнджерс» рассчитан на два с половиной года.

«Рейнджерс» неудачно начал текущий сезон, победив в первых 8 турах чемпионата Шотландии лишь 1 раз.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноАнгличанин Поттер стал главным тренером сборной Швеции
20 октября
Клуб Миранчука «Атланта» уволил главного тренера Дейлу
19 октября
Сакич рассказал о знакомстве с новым гендиректором «Спартака» Некрасовым
18 октября
«Ноттингем Форест» уволил Постекоглу
18 октября
Тренер «Торпедо» Кононов заявил, что Соболев не причастен к его назначению
16 октября
Тренер Кононов объяснил возвращение в «Торпедо» спустя два месяца
16 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Crystal Palace
Crystal Palace
20 октября в 23:59
Вряд ли он поможет Рейнджерс!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
20 октября в 22:45
странно, что шотландцы не пригласили Ади Хюттера, недавно уволенного из Монако
Брулин
Брулин
20 октября в 22:02
Не ахти тренер ,но за второе место можно попробовать побороться
Варвар7
Варвар7 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
20 октября в 21:50
Моё мнение - нет. Что бы выправлять дела в таком известном клубе желательно назначать тренера более авторитетного . А нынешние достижения Рёля в Чемпионшипе с «Шеффилд Уэнсдей» (на момент назначения в Рейнджерс ) - это прочное последнее место...
Хотя футбол знает немало парадоксов и неожиданностей . Сможет Дэнни найти "общий язык" с командой и зажечь игроков своим энтузиазмом (если у него он у самого есть?) , тогда что то будет меняться в лучшею сторону. Хотя боюсь этого будет мало...
В любом случае пожелаю ему продуктивной работы и побольше набраться опыта в таком именитом клубе...
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
20 октября в 21:16
Мда, сезон можно считать провальным несмотря на любые смены тренера...увы. Ждем новый сезон.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
20 октября в 21:16
Сможет ли при нём Глазго Рейнджерс быстро поправить дела в высшей лиге Шотландии?
Варвар7
Варвар7
20 октября в 21:14
Ну, что ж молодость в помощь Рейнджерс...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 