 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Лига чемпионов 2025/2026

«Атлетико» подал жалобу в УЕФА на неработающий душ на стадионе «Арсенала»

21 октября 2025, 01:04
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Испанский «Атлетико» подал жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на английский «Арсенал», который, как заявили мадридцы, не предоставил горячую воду для игроков команды после тренировки. Об этом сообщает портал El Imparcial.

По информации источника, игроки «Атлетико» не смогли принять душ после тренировки на стадионе «Арсенала» из-за отсутствия горячей воды. Сообщается, что они были вынуждены поехать в свой отель в центре Лондона.

21 октября «Арсенал» примет «Атлетико» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 мск.

Подписывайся в ВК
Все новости
Игрок «Хетафе» отыграл против «Реала» одну минуту и удалился
19 октября
Президент РПЛ Алаев оценил завершение конфликта между Сперцяном и Ндонгом
19 октября
Флик опроверг информацию о разногласиях с руководством «Барселоны»
18 октября
Испанские футболисты протестуют против проведения матчей Ла Лиги в США
18 октября
Команду «Дети Памира» сняли с турнира из-за драки во время игры
17 октября
Бывший тренер «Боруссии» Д подозревается в сексуальных домогательствах
13 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
21 октября в 17:19
...но испанский клуб завершил занятие раньше, чем ожидалось... "
_____________________________________________________________________________________________
Отсюда вывод: Надо тренироваться по полной а не халтурить. Тогда и вода горячая будет )))
shur
shur ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 октября в 16:56
...куда делась это знаменитая чопорность англичан ,во всём соблюдение приличий ???!!!
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
21 октября в 16:37
...Витя Зингер, Палыч -Рагулин Саша, Слава Старшинов и похоже
Боря Майоров ,один из братьев....!!! Вот это хроника,ну удружил, спасибо ! За Юмор - лайк,за Великую Эпоху-уважуха"""
Dauletbek
Dauletbek ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 октября в 15:15, ред.
И сколько воды на 20 футболистов надо кипятить)))
A.S.A
A.S.A ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
21 октября в 12:18
Здравствуйте! Ну кто и в какой форме приносил извинения я не знаю, а вот то, что я написал взято из The Athletic.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 октября в 11:00
Да уж... Скоро со своим мылом и шампунем на чужбину ездить придётся.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 октября в 10:50, ред.
Вообще пещерный век...вернулся в европы....
Неужто в Лондонах-Мадридах нет ни одного бутика «Электробытприбор».....и горячая вода всегда с Вами.....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ A.S.A (раскрыть)
21 октября в 10:25, ред.
А как Арсенал извинился за доставленные неудобства ? На официальном сайте клуба ?

Если извинения были официальные, тогда да, испанцы повели себя как девочки, подав жалобу. А если неофициально, - по типу "джаст энд моумент, пацаны", тогда, пардон, англичане свиньи, достойны медийного гнёта/ порицания, равно как и формального наказания.

Вы более сведущий, поэтому огласите нюансы, если нетрудно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
21 октября в 10:05
Наш ответ Чемберлену...
Nenash
Nenash
21 октября в 08:58
Им забыли сказать., что надо подождать.. 🤭🚿
Варвар7
Варвар7
21 октября в 08:40
"Какой там душ - нам бы отель найти !" )))


Немного не в тему ( для поднятия настроения с утра...)
A.S.A
A.S.A
21 октября в 08:21
Атлетико подал жалобу из-за отсутствия горячей воды в раздевалках стадиона Эмирейтс.
Игроки мадридского клуба вернулись в отель, чтобы принять душ, а Арсенал извинился за доставленные неудобства.
Проблему устранили в течение 40 минут после уведомления клуба ещё до окончания тренировки, но команда Симеоне завершила занятие раньше.....спрашивается, зачем нужно было создавать нытье на ровном месте?!?
Agamaga005
Agamaga005
21 октября в 08:20
Накажите Арсенал своей игрой - лучший ответ. Покажите силу холодной воды!
Варвар7
Варвар7
21 октября в 08:16
"«Атлетико» подал жалобу в УЕФА на неработающий душ на стадионе «Арсенала»" - сразу возник вопрос - Ну и кто из этих клубов - "ДУШнилы" ? )))
v56adjbks36t
v56adjbks36t
21 октября в 07:32
Получается грязные испанцы, завоняли весь отель, надо подать ответную жалобу
Colchoneros
Colchoneros
21 октября в 07:10
Вонючие англичане!
Bad Listener
Bad Listener
21 октября в 07:06
Интересно, а с представителями Арсенала они это пытались обсуждать или сразу к мамке побежали жаловаться?
AlanW 1
AlanW 1
21 октября в 06:52, ред.
А причём тут УЕФА ? Пусть в местное ЖКХ или УК заявку пишут 🤣
Чтобы к матчу починили, а то придется с нагревателями приезжать.
shlomo2
shlomo2
21 октября в 06:33
Ну все... теперь УЕФА есть чем заняться.... хотелось бы узнать какое решение примут.
ABir
ABir
21 октября в 03:45
Хорошо, что в отеле еще воду не отключили, в Англии последнее время в тренде меньше мыться и стирать пореже.
c3c8th2s5qza
c3c8th2s5qza
21 октября в 03:39
Просто лондонцы не хотят мочить мадридцев.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
21 октября в 02:30
Вот это точно..... А они наоборот на халяву решили споло
Capral
Capral
21 октября в 01:27
Дома надо мыться, а не в гостях!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 