«Атлетико» подал жалобу в УЕФА на неработающий душ на стадионе «Арсенала»

21 октября 2025, 01:04

Испанский «Атлетико» подал жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) на английский «Арсенал», который, как заявили мадридцы, не предоставил горячую воду для игроков команды после тренировки. Об этом сообщает портал El Imparcial.

По информации источника, игроки «Атлетико» не смогли принять душ после тренировки на стадионе «Арсенала» из-за отсутствия горячей воды. Сообщается, что они были вынуждены поехать в свой отель в центре Лондона.

21 октября «Арсенал» примет «Атлетико» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 мск.