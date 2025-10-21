«Атлетико» подал жалобу в УЕФА на неработающий душ на стадионе «Арсенала»

Испанский «Атлетико» подал жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на английский «Арсенал», который, как заявили мадридцы, не предоставил горячую воду для игроков команды после тренировки. Об этом сообщает портал El Imparcial.
По информации источника, игроки «Атлетико» не смогли принять душ после тренировки на стадионе «Арсенала» из-за отсутствия горячей воды. Сообщается, что они были вынуждены поехать в свой отель в центре Лондона.
21 октября «Арсенал» примет «Атлетико» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 мск.
Отсюда вывод: Надо тренироваться по полной а не халтурить. Тогда и вода горячая будет )))
Боря Майоров ,один из братьев....!!! Вот это хроника,ну удружил, спасибо ! За Юмор - лайк,за Великую Эпоху-уважуха"""
Неужто в Лондонах-Мадридах нет ни одного бутика «Электробытприбор».....и горячая вода всегда с Вами.....
Если извинения были официальные, тогда да, испанцы повели себя как девочки, подав жалобу. А если неофициально, - по типу "джаст энд моумент, пацаны", тогда, пардон, англичане свиньи, достойны медийного гнёта/ порицания, равно как и формального наказания.
Вы более сведущий, поэтому огласите нюансы, если нетрудно.
Немного не в тему ( для поднятия настроения с утра...)
Игроки мадридского клуба вернулись в отель, чтобы принять душ, а Арсенал извинился за доставленные неудобства.
Проблему устранили в течение 40 минут после уведомления клуба ещё до окончания тренировки, но команда Симеоне завершила занятие раньше.....спрашивается, зачем нужно было создавать нытье на ровном месте?!?
Чтобы к матчу починили, а то придется с нагревателями приезжать.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
