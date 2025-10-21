 
 
 
Сафонов может продолжить карьеру в Испании или Португалии

21 октября 2025, 10:37

Российский вратарь Матвей Сафонов может покинуть французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в январе и перейти в команду из Испании или Португалии. Об этом сообщает портал PSG Inside.

По информации портала, рассматривается вариант аренды Сафонова в португальский или испанский клуб. Портал отмечает, что российский голкипер сомневается в своем будущем в клубе. Ранее портал Foot Parisien писал, что спортивный директор ПСЖ Луис Кампос уже работает над возможным трансфером.

Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с французским клубом россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка страны.

112910415
21 октября в 14:30
удачи парню !
Sergo81
21 октября в 13:36
А нужен будет только русский)
Vilar
21 октября в 13:04
В Испании и Португалии много диких об..., пардон, лиг и команд (Лалига: Примера, Сегунда; Лига Португал: Примейра, Сегунда) и ещё не известно в какую лигу и команду он попадёт.
AKH
21 октября в 12:10
Удачи ему, ну а ПСЖ вновь станет ПСЖ, а не ПСЖ Сафонова :) А то задолбало читать эту тупость..
upkgng5va753
21 октября в 11:58
Обладатель ЛЧ теперь будет на расхват
shur
21 октября в 11:51, ред.
....Куртуа,Лунёв,Сафонов .....!!! (Шутка!!!!) Только классного Клуба,для классного вратаря, парня,соотечественника,от души!!!!
sihafazatron
21 октября в 11:49, ред.
Все это пока вилами по воде....зимой вот и поглядим
lotsman
21 октября в 11:26
Можно иметь титул вообще не играя. Достаточно быть в команде.)
Ангел неБесГрешен
21 октября в 11:22
Только подучил французский, теперь придётся испанский или португальский изучать...
tkcxjj6rtpy9
21 октября в 11:11
Один из главных европейских титулов уже имеет, но мало играет.
3bp523xasd9d
21 октября в 11:04
Реалу Сосьедад не требуется вратарь?
CCCP1922
21 октября в 11:01
Сказал бы уже сам, что-нибудь внятное... А вообще-то, надо ждать официального сообщения от ПСЖ — у Матвея контракт с клубом, а не с порталом, который штампует противоречивые новости...
