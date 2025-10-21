Сафонов может продолжить карьеру в Испании или Португалии

1761032269

Российский вратарь может покинуть французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в январе и перейти в команду из Испании или Португалии. Об этом сообщает портал PSG Inside.

По информации портала, рассматривается вариант аренды Сафонова в португальский или испанский клуб. Портал отмечает, что российский голкипер сомневается в своем будущем в клубе. Ранее портал Foot Parisien писал, что спортивный директор ПСЖ Луис Кампос уже работает над возможным трансфером.