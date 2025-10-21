 
 
 
Обладатель Кубка России — 2018 «Тосно» вернется в профессиональный футбол

21 октября 2025, 14:43

Обладатель Кубка России по футболу 2018 года «Тосно» из Ленинградской области выступит в чемпионате Второй лиги следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба «Тосно».

«Тосно» одержал победу в чемпионате МРО «Северо-Запад» Третьей лиги. Отмечается, что на общем собрании руководства клуба было единогласно принято решение об участии в чемпионате Второй лиги (дивизион Б, группа 2).

Клуб «Тосно» был основан в 2013 году. По итогам сезона-2016/17 команда завоевала право выступить в Российской премьер-лиге. По итогам сезона «Тосно» завоевал Кубок России, но вылетел в Первую лигу и не смог заявиться туда из-за долгов. Вскоре команда была расформирована, а в 2023 году возрождена.

Тосно
Брулин
Брулин
21 октября в 17:32
В АПЛ последнее время есть клубы-лифты, которые кочуют между Чемпионшипом и АПЛ. У нас же будут клубы зомби, которые доползают до РПЛ и после этого умирают, чтобы потом опять воскреснуть
shur
shur
21 октября в 17:03
...а вот и Шведские новости покоя не дают! Как то тепло звучит, из Ленинградской области и сколько то населения,модная инфа нынче,
а 2 059 479 человек....!!! Вперёд!
nubom
nubom
21 октября в 17:02
"Мы, жители тосненского района, в связи появлением ФК Тосно, просим восстановить автобусные маршруты из поселков и деревень в г.Тосно для посещения матчей вышеназванного клуба"
wuuu2j79czt8
wuuu2j79czt8
21 октября в 16:40
Спартаку стоит начать бояться, клуб без истории уже наказывал так называемый клуб с историей.
lotsman
lotsman ответ shlomo2 (раскрыть)
21 октября в 16:14
Они ещё не вернулись, а только решают. Всё зависит от финансов. Решат спонсорский вопрос, то и вернуться не долго, и, обанкротившись, удалиться тоже не долго.)
sv_1969
sv_1969
21 октября в 16:12
Вернулись думаю хорошо для болел! Но вот надолго ли?
stanichnik
stanichnik
21 октября в 15:52, ред.
Тосно наверняка финансово снова будет зависеть от областного бюджета, надо ли это области, когда есть горячо любимый всеми ленинградцами клуб, который всецело принадлежит Газпрому. Кто-то может возразить, а почему Москве можно иметь четыре клуба в РПЛ, а Питеру нет, и они будут правы. Но не стоит забывать, что московские Спартак. Динамо, Локомотив и ЦСКА это бренды с многолетней историей, спортивными достижениями и миллионами болельщиков по всей стране, а Тосно, хоть и выиграл разок Кубок страны, но это всё, что есть у него, а количество поклонников разместится на одной трибуне любого из московских клубов.
Болейте за своих, а не против чужих!
CCCP1922
CCCP1922
21 октября в 15:25
А зачем Ленинградской области эта головная боль? Впрочем, если Тосно станет частным клубом, почему бы и нет? Только хлопотно это, владеть в России 🇷🇺 собственным футбольным клубом. Галицкий знает не понаслышке. Помочь мало кто поможет, а вот помешать желающих много будет..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 октября в 15:15
На мой взгляд, очень самобытная команда была...
shlomo2
shlomo2
21 октября в 15:10
Интересно и надолго они вернулись.... или так на пол сезона...
sihafazatron
sihafazatron
21 октября в 14:52
