Обладатель Кубка России — 2018 «Тосно» вернется в профессиональный футбол

21 октября 2025, 14:43

Обладатель Кубка России по футболу 2018 года «Тосно» из Ленинградской области выступит в чемпионате Второй лиги следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба «Тосно».

«Тосно» одержал победу в чемпионате МРО «Северо-Запад» Третьей лиги. Отмечается, что на общем собрании руководства клуба было единогласно принято решение об участии в чемпионате Второй лиги (дивизион Б, группа 2).

Клуб «Тосно» был основан в 2013 году. По итогам сезона-2016/17 команда завоевала право выступить в Российской премьер-лиге. По итогам сезона «Тосно» завоевал Кубок России, но вылетел в Первую лигу и не смог заявиться туда из-за долгов. Вскоре команда была расформирована, а в 2023 году возрождена.