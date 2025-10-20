Шадыханов рассудит «Балтику» и «Локомотив» в Кубке России

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
21 октября (вторник)
«Динамо» Махачкала – «Спартак»: судья – Инал Танашев
Помощники судьи – Андрей Болотенков, Хамид Талаев; резервный судья – Алексей Лапатухин; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Александр Гончар.
ЦСКА – «Акрон»: судья – Сергей Цыганок
Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Александр Богданов; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Роман Галимов; АВАР – Сергей Карасёв; инспектор – Эдуард Малый.
22 октября (среда)
«Динамо» Москва – «Крылья Советов»: судья – Владислав Целовальников
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Максим Белокур; резервный судья – Игорь Захаров; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Юрий Баскаков.
«Рубин» – «Ахмат»: судья – Сергей Чебан
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Александр Туркин; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Артём Чистяков; инспектор – Владимир Казьменко.
«Зенит» – «Оренбург»: судья – Юрий Карпов
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Андрей Иванов.
«Ростов» – «Пари НН»: судья – Максим Перезва
Помощники судьи – Алексей Лунёв, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Алексей Резников.
23 октября (четверг)
«Краснодар» – «Сочи»: судья – Станислав Матвеев
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Маликов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Иван Сараев; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Балтика» – «Локомотив»: судья – Павел Шадыханов
Помощники судьи – Игорь Демешко, Екатерина Курочкина; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин
