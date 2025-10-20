 
 
 
Шадыханов рассудит «Балтику» и «Локомотив» в Кубке России

20 октября 2025, 21:15

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

21 октября (вторник)

«Динамо» Махачкала – «Спартак»: судья – Инал Танашев

Помощники судьи – Андрей Болотенков, Хамид Талаев; резервный судья – Алексей Лапатухин; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Акрон»: судья – Сергей Цыганок

Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Александр Богданов; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Роман Галимов; АВАР – Сергей Карасёв; инспектор – Эдуард Малый.

22 октября (среда)

«Динамо» Москва – «Крылья Советов»: судья – Владислав Целовальников

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Максим Белокур; резервный судья – Игорь Захаров; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Юрий Баскаков.

«Рубин» – «Ахмат»: судья – Сергей Чебан

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Александр Туркин; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Артём Чистяков; инспектор – Владимир Казьменко.

«Зенит» – «Оренбург»: судья – Юрий Карпов

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Андрей Иванов.

«Ростов» – «Пари НН»: судья – Максим Перезва

Помощники судьи – Алексей Лунёв, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Алексей Резников.

23 октября (четверг)

«Краснодар» – «Сочи»: судья – Станислав Матвеев

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Маликов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Иван Сараев; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Балтика» – «Локомотив»: судья – Павел Шадыханов

Помощники судьи – Игорь Демешко, Екатерина Курочкина; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин

Варвар7
Варвар7
21 октября в 00:31
"Шадыханов рассудит «Балтику» и «Локомотив»" - а судья – Инал Танашев рассудит «Динамо» Махачкала – «Спартак» - Ну и что? - после игр узнаем как...
3ewzcrdt2sat
3ewzcrdt2sat ответ y26as54dhe4a (раскрыть)
20 октября в 23:32
«Балтика» – «Локомотив»: судья – Павел Шадыханов... инспектор – Сергей Лапочкин
К Шадыханову вопросов нет, но ко второму - у нас что, людей не хватает?
y26as54dhe4a
y26as54dhe4a
20 октября в 21:43
Без разницы, еще пока никто не замарался.
