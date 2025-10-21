 
 
 
Soccer.ru
Посольство России готово посодействовать организации матча с Эфиопией

21 октября 2025, 09:00

Российское посольство готово оказать все необходимое содействие для предметной проработки вопроса организации товарищеского футбольного матча между сборными России и Эфиопии. Об этом заявил в интервью посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин.

«Практическая реализация подобных проектов находится в компетенции национальных спортивных федераций. Посольство, со своей стороны, готово оказать все необходимое содействие в установлении контактов между Российским футбольным союзом и Федерацией футбола Эфиопии для предметной проработки этой привлекательной идеи», — сказал он, отвечая на вопрос, нет ли планов организовать товарищеский футбольный матч между сборными по футболу двух стран.

Как отметил посол, спортивная дипломатия является важным инструментом укрепления дружбы и взаимопонимания между народами. «Проведение товарищеского футбольного матча между национальными сборными России и Эфиопии, безусловно, достойная инициатива, которая, уверен, нашла бы живой отклик у миллионов болельщиков в обеих странах.

Такие мероприятия обладают большим символическим значением и полностью соответствуют духу наших отношений», — подчеркнул Терехин.

nv2ba4tccut8
nv2ba4tccut8
21 октября в 11:07
Надо Гриху Сиятвинду попросить, он-то со своими по-любому договорится безо всякого посольства
tkbx83bejtbq
tkbx83bejtbq
21 октября в 10:52
Ну наконец, давно ведь не играли с соперниками такого уровня.
Варвар7
Варвар7
21 октября в 10:11
"Посольство России готово посодействовать" - в смысле посодействовать - помочь отыскать где базируется сборная в Эфиопии .
Представляю картинку Терёхин с утра - "Всё равно особо делать не чего пойду поищу где у них тут футбол , заодно по дороге пару лозунгов о достойной инициативе , дружбе и символизме сочиню..." )))
А чего наша Футбольная федерация с ними напрямую связаться не могут если уж так хотят сыграть с эфиопами ? Обязательно надо обозначить бурную деятельность, чуть ли не на уровне правительств ? Или наши спортивные чиновники сейчас все слишком заняты и ищут подходы и контакты к спортивным федерациям Гуама и Ангильи?...)))
Vilar
Vilar
21 октября в 10:00
Вот сыграть бы сразу с двумя сборными: с молодёжной, всё-таки чемпионы мира, и со взрослой. Думаю, получилось бы полезно и поучительно для обеих команд.
8wz5kway5cx4
8wz5kway5cx4
21 октября в 09:49
СЭфиопией думаю договориться проблем не будет
shlomo
shlomo
21 октября в 09:36
Вот это да! Да не может быть... С самой Эфиопией....

Ну а так что, новые братушки? .... хотя вообще-то всегда ими были. Главенствующая религия - православное христианство, ну а про Пушкина, чей прадед был эфиопом, наверное все знают.
5sw4sn6yakwy
5sw4sn6yakwy
21 октября в 09:31
Победа над Эфиопией повысит рейтинг нашей команды.
STVA 1
STVA 1
21 октября в 09:22
Эфиопия так Эфиопия.... За не имение других так сказать
sv_1969
sv_1969
21 октября в 09:20, ред.
Посмотрим что они насодействуют
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 октября в 09:03
Лишь бы смогли победить и очки в копилку капнули...
Гость
