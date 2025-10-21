Посольство России готово посодействовать организации матча с Эфиопией

Российское посольство готово оказать все необходимое содействие для предметной проработки вопроса организации товарищеского футбольного матча между сборными России и Эфиопии. Об этом заявил в интервью посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин.
«Практическая реализация подобных проектов находится в компетенции национальных спортивных федераций. Посольство, со своей стороны, готово оказать все необходимое содействие в установлении контактов между Российским футбольным союзом и Федерацией футбола Эфиопии для предметной проработки этой привлекательной идеи», — сказал он, отвечая на вопрос, нет ли планов организовать товарищеский футбольный матч между сборными по футболу двух стран.
Как отметил посол, спортивная дипломатия является важным инструментом укрепления дружбы и взаимопонимания между народами. «Проведение товарищеского футбольного матча между национальными сборными России и Эфиопии, безусловно, достойная инициатива, которая, уверен, нашла бы живой отклик у миллионов болельщиков в обеих странах.
Такие мероприятия обладают большим символическим значением и полностью соответствуют духу наших отношений», — подчеркнул Терехин.
.webp
.webp
Представляю картинку Терёхин с утра - "Всё равно особо делать не чего пойду поищу где у них тут футбол , заодно по дороге пару лозунгов о достойной инициативе , дружбе и символизме сочиню..." )))
А чего наша Футбольная федерация с ними напрямую связаться не могут если уж так хотят сыграть с эфиопами ? Обязательно надо обозначить бурную деятельность, чуть ли не на уровне правительств ? Или наши спортивные чиновники сейчас все слишком заняты и ищут подходы и контакты к спортивным федерациям Гуама и Ангильи?...)))
Представляю картинку Терёхин с утра - "Всё равно особо делать не чего пойду поищу где у них тут футбол , заодно по дороге пару лозунгов о достойной инициативе , дружбе и символизме сочиню..." )))
А чего наша Футбольная федерация с ними напрямую связаться не могут если уж так хотят сыграть с эфиопами ? Обязательно надо обозначить бурную деятельность, чуть ли не на уровне правительств ? Или наши спортивные чиновники сейчас все слишком заняты и ищут подходы и контакты к спортивным федерациям Гуама и Ангильи?...)))
Ну а так что, новые братушки? .... хотя вообще-то всегда ими были. Главенствующая религия - православное христианство, ну а про Пушкина, чей прадед был эфиопом, наверное все знают.
Ну а так что, новые братушки? .... хотя вообще-то всегда ими были. Главенствующая религия - православное христианство, ну а про Пушкина, чей прадед был эфиопом, наверное все знают.