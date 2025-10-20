Вратарь Матвей Сафонов готов покинуть ПСЖ зимой.
По данным французской прессы, россиянин уже сообщил своему ближайшему окружению о готовности уйти в другой клуб в январе.
При этом Сафонов продолжает профессионально проявлять себя на тренировках.
В текущем сезоне Сафонов не провел за парижан ни одного матча. Ранее сообщалось, что сам ПСЖ также открыт к расставанию с голкипером.
Я и по телевизору их не видел...
Надеюсь без обид, Джек?
Сафонов готов уйти из ПСЖ - 20 октября.
19 октября - день прошёл - уговорили?
Тем не менее, продолжает профессионально проявлять себя на тренировках.
Не пожалеют, когда уйдёт, такие профессионалы на дороге не валяются?
