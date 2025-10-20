 
 
 
Сафонов готов уйти из ПСЖ

20 октября 2025, 19:26

Вратарь Матвей Сафонов готов покинуть ПСЖ зимой.

По данным французской прессы, россиянин уже сообщил своему ближайшему окружению о готовности уйти в другой клуб в январе.

При этом Сафонов продолжает профессионально проявлять себя на тренировках.

В текущем сезоне Сафонов не провел за парижан ни одного матча. Ранее сообщалось, что сам ПСЖ также открыт к расставанию с голкипером.

youtomee
youtomee
21 октября в 21:57
Все правильно. Шевалье свой вратарь французский, моложе, перспективней. При этом Сафонов пока стоит денег, надо продать. Такого мариновать на лавке постоянно тоже неправильно для обеих сторон.
youtomee
youtomee ответ Sergo81 (раскрыть)
21 октября в 21:55, ред.
Чего? Логики ноль, тогда бы его вообще не покупали. Его же не 5 лет назад купили, а за год в политике ничего особо не изменилось.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Александр Апалько (раскрыть)
21 октября в 13:46
Шевалье основной вратарь сб. Франции. Были у него ошибки в последнем матче со Страсбуроом. Но уровень вратаря виден и по тренировкам. Видимо Мотя там не впечатляет. Тренер не враг себе, чтобы более сильного держать на лавке. По игре за сборную Мотя не впечатлил. Плохо играет ногами и слабоват при прострелах вдоль ворот. Это и раньше уу него было.
shur
shur ответ Александр Апалько (раскрыть)
21 октября в 11:48
...сам факт того ,что РУССКОГО заметили и пригласили и куда в "Дружескую Республику",говорит о уровне голкипера....!!! Твоя правда,Бро!
Александр Апалько
Александр Апалько ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
21 октября в 07:50
Я бы не сказал, что у Шевалье уровень выше, он в каждом матче привозит. А Сафонову не дали ни одного матча сыграть в этом сезоне. Так что здесь я бы поспорил. Матвей сильный вратарь, даже если рассматривать на международном уровне.
112910415
112910415
21 октября в 07:32
а ведь так красиво, уверенно сидел !
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
21 октября в 06:29
Алименты отработал по-быстрому. Трофеи получил. Евротур удался.
felix
felix
21 октября в 05:27
Каков Мотя - ни себе, ни людям, и Доннарумму подсидел и сам уходит...
амурец
амурец
21 октября в 03:03
Ну скажем не готов уйти, а это ему настоятельно рекомендует руководство клуба
rhu6p6rzafve
rhu6p6rzafve
20 октября в 23:36
Матчи за сборную показали, что засиделся Матвей. Потерял. Нужен тонус. Пора уходить.
valt134
valt134
20 октября в 22:14
Всё правильно. Надо уходить.Пусть не команда уровня ПСЖ, но лучше играть, чем на лавке сидеть.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
20 октября в 21:47
Готов уйти, или все же не представляет интерес для нынешнего клуба?
Sergo81
Sergo81 ответ Брулин (раскрыть)
20 октября в 21:26
Хотел играть. Да, Доннарума выше классом, там без вариантов. Но Шевалье не так стабилен, можно было бы потягаться, но тут дело в другом. Политика. Без политики сразу бы не стали экстренно покупать Шевалье, дали бы шанс на 3-5 матчей. Поэтому уже самим фактом покупки поставили точку. Помните, как макрон уговаривал Мбаппе остаться в псж? Он принимает участие в жизни клуба. А его отношение к публичным россиянам и России в целом всем известно. Думаю в этом причина.
ABir
ABir
20 октября в 21:25
Зря он туда поперся, не любят там теперь наших
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
20 октября в 21:07
Вот и правильно- ничего особенного там нет. Париж- шумный город, а в самом Лувре много копий.
bk62s7wr7gpw
bk62s7wr7gpw
20 октября в 21:06
Зачем он вообще туда пошел? Теперь только в Динамо Махачкала.
particular
particular
20 октября в 21:04
Обоюдное разочарование постепенно перерастает во взаимную неприязнь...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
20 октября в 21:03
А зачем? Профессиональный клуб не благотворительная контора. Здесь надо зубами выгрызать место на поле. А Мотя не потянул. Впрочем это было ясно с самого начала. Уровень не тот
Брулин
Брулин
20 октября в 21:00
А что сафонов хотел при переходе в ПСЖ? Там в то время был Доннарума, сейчас в лучшей форме Шевалье, конечно он будет получать мало времени на поле
Dauletbek
Dauletbek ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
20 октября в 20:57
Кубок Франции, хотя бы туда, на несколько матчей...
BDA81
BDA81
20 октября в 20:49
Сафонов уже после сборной раз пять на этом сайте готов уйти куда нибудь))))
CCCP1922
CCCP1922
20 октября в 20:44
По-моему это уже было? Долго ещё будет длиться история Сафронова в Париже? Интересно, Матвей успел побывать в Лувре?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
20 октября в 20:41
Зачем обманываете хороших людей??
Я и по телевизору их не видел...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
20 октября в 20:28
Прикольно слышать это от человека, который только по телевизору видел Лувр и Париж...)))
Надеюсь без обид, Джек?
Vilar
Vilar
20 октября в 20:21, ред.
ПСЖ решил продать Сафонова зимой - 18 октября.
Сафонов готов уйти из ПСЖ - 20 октября.
19 октября - день прошёл - уговорили?
Тем не менее, продолжает профессионально проявлять себя на тренировках.
Не пожалеют, когда уйдёт, такие профессионалы на дороге не валяются?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 октября в 20:17
Согласен.....Надо валить из города где даже в Лувре бардак...
STVA 1
STVA 1
20 октября в 20:06
Думаю после сезона уже надо было уходить! Тем более в Сарай была возможность вроде уйти!
Lobo77
Lobo77 ответ shur (раскрыть)
20 октября в 20:01
Меняем неглядя на Лунева и Лещука, один к двум считай!
shur
shur
20 октября в 19:55
...какой бы классный вратарь не был,сидя на попе мастерство только в убыток, факт! Возьмите Лунёва,путь в никуда...!!!
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
20 октября в 19:52
Ну это тоже надо уметь делать)))
