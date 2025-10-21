 
 
 
Дайч возглавил «Ноттингем Форест»

21 октября 2025, 11:36

Английский «Ноттингем Форест» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Шон Дайч, известный по работе с «Бернли» и «Эвертоном».

Он сменил у руля «Форест» недавно уволенного Анге Постекоглу, под руководством которого команда проиграла 6 из 8 матчей и ни разу не победила.

Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ youtomee (раскрыть)
21 октября в 15:53, ред.
Конечно не надо было
Хотя в этом сезоне и при Нуну результаты уже не те были
youtomee
youtomee ответ Rafael Benitez (раскрыть)
21 октября в 15:51
Не надо было ломать, что работало.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ A.S.A (раскрыть)
21 октября в 15:50
Брать того кто есть
Не Зидана ведь им брать
Варвар7
Варвар7
21 октября в 13:45
Чехарда с тренерами , ещё не кому особой пользы не приносило - Шон работал в английских клубах такого же уровня - может хоть при нём "Лесникам" получится стабилизировать ситуацию ?
CCCP1922
CCCP1922
21 октября в 12:58
Хозяева надеются на Хоттабыча, как это сказал Петля, правда применительно к РПЛ. Но чудес не бывает, за исключением редких случаев. Что могу сказать про Дайча? Кроме того, что он не похож на волшебника, ничего. Ноттингем Форест нуждается не в тренере, ему нужны новые игроки — прежние мастера проданы, а достойной замены им нет. Так что, раскрывайте кошельки и айда на рынок, окно скоро откроется.
A.S.A
A.S.A
21 октября в 12:43
Вот этого Маринакиса штормит из стороны в сторону....сначала уволил Нуну за то, что при нем команда якобы играет в скучный футбол....назначает Пастекоглу, который за несколько матчей перестроил игру Ноттингема в более атакующую, но вот незадача, такой футбол не принёс "лесникам" побед, хотя, по некоторым матчам они явно очков не добрали...
Теперь вот назначают Дайча, который славится оборонительно-силовым футболом....что Маринакис творит с командой????!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
21 октября в 12:33
не знаю что сказать))
по работе в Эвертона Дайч ничего не показал...ровным счетом ничего, кроме скучного старомодного и примитивного футбола.
и все это не будет выглядеть так смешно, если это работает в Ноттингэме.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
21 октября в 12:11
Нынешние англичане - хреновые коучи. Лесникам бы стоило в сторону на немцев глядеть... или итальянцев.
