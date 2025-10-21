Дайч возглавил «Ноттингем Форест»

Английский «Ноттингем Форест» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Шон Дайч, известный по работе с «Бернли» и «Эвертоном».
Он сменил у руля «Форест» недавно уволенного Анге Постекоглу, под руководством которого команда проиграла 6 из 8 матчей и ни разу не победила.
Теперь вот назначают Дайча, который славится оборонительно-силовым футболом....что Маринакис творит с командой????!!!
