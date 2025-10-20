«Спартак» решил уволить Станковича

«Спартак» принял решение уволить главного тренера Деяна Станковича. Спортивный директор Франсис Кахигао уже занимается поиском нового тренера.
По слухам, основным вариантом для «Спартака» является испанский тренер Луис Гарсия Пласа.
Станкович с 19 сентября не мог руководить «Спартаком» со скамейки запасных из-за длительной дисквалификации после удаления в матче с «Динамо».
Очень надеюсь, что Величайший советский Клуб, в конце концов, найдет Достойного наставника!!!!!!! Удачи Спартаку!!!!!!!
Очень надеюсь, что Величайший советский Клуб, в конце концов, найдет Достойного наставника!!!!!!! Удачи Спартаку!!!!!!!