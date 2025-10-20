 
 
 
«Спартак» решил уволить Станковича

20 октября 2025, 21:32

«Спартак» принял решение уволить главного тренера Деяна Станковича. Спортивный директор Франсис Кахигао уже занимается поиском нового тренера.

По слухам, основным вариантом для «Спартака» является испанский тренер Луис Гарсия Пласа.

Станкович с 19 сентября не мог руководить «Спартаком» со скамейки запасных из-за длительной дисквалификации после удаления в матче с «Динамо».

derrik2000
derrik2000
21 октября в 15:19
Мне, болельщику НЕ "ООО "Футбольный клуб Спартак Москва" а футбольной команде Спартак Москва одноимённого добровольного спортивного общества (ДСО) почти с 60-летним стажем уже все эти игрища дефективных бездарей бензоколонки как-то побоку.
Пусть что хотят делают.
А я просто смотрю футбол в свободное время и НЕ переживаю.
Просто за САМУ ИГРУ, точнее, за её планомерное уничтожение в нашей стране, обидно.
Так, не мне одному...
А бабло пусть себе куют: "НАВЕРХУ" не в курсе...
Бот зануда
Бот зануда
21 октября в 15:16


В матчах можно выбрать альтернативный режим расстановки футболистов — на весь экран и с фото.


lotsman
lotsman
21 октября в 13:48
Неужели решили? Долго решались и наконец решили.)
Z. Kramer
Z. Kramer
21 октября в 11:52
Решение логичное отпустить Станковича, взять Лусия Гарсия Пласа - решение а-логичное. Проще и лучше было сделать главным Сакича.
AleS
AleS
21 октября в 11:24
Обидно за Спартак (
Муравьед
Муравьед
21 октября в 10:40
Поменять шило на мыло. Тренер, которого хочет Спартак, устраивал в Испании бурную истерику и получал удаления за споры с судьями
Испанский тренер Луис Гарсия неоднократно отличался эмоциональными выходками в Испании.
25процентный клоун
25процентный клоун
21 октября в 10:32
Спартак расстанется с тренером с обоюдным уважением, без скандала, как в других московских командах. Мы выше этого, мы Спартак Москва
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Сп62 (раскрыть)
21 октября в 09:46, ред.
Локомотив сейчас лучший клуб страны, где каждый игрок знает что делать. Нам у них учиться и на них с оглядкой, пока сильно не убежали от нас.
Кахигао зло, конечно же, но ктож его уберёт, только терпеть его махинации.
Гарсия приедет деньги зарабатывать, вместе с Кахигао и вот они уже весной могут вдвоём тогда уйти, и скорее всего уйдут
K_SY116
K_SY116
21 октября в 09:28
А вы друзья как ни садитесь...
25процентный клоун
25процентный клоун
21 октября в 08:58, ред.
Деян легенда футбола и он всегда будет уважаем, Мудрик нет
Сп62
Сп62
21 октября в 08:44
Начинать надо с Кахигао. Он главный продюссор всех спартаковских спектаклей. Поставить отечественного спортдиректора и всё наладится. Второе место за Локомотивом будет обеспечено. Для начала.
sir_Alex
sir_Alex
21 октября в 07:51
Давно пора. Ещё бы руководство клуба разогнать.
Kosmos58
Kosmos58 ответ Bad Listener (раскрыть)
21 октября в 07:29
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    21 октября в 06:26
    А как же Мостовой?
    Comentarios
    Comentarios
    21 октября в 05:45
    Зовите Алейничева
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    21 октября в 05:02
    5 сезонов....
    Немец...португалец...итальянец...испанец...серб...
    112910415
    112910415
    21 октября в 05:01
    Так бывает... Такова сё ля ви.)
    jjbwy8ckmxcu
    jjbwy8ckmxcu
    21 октября в 03:08
    Давно пора гнать истеричного серба
    ABir
    ABir
    21 октября в 01:20
    Если этот Гарсия такой продвинутый тренер и лучше Станковича, то почему он без работы и даже предложений кроме Спартака не имеет.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    21 октября в 01:02
    Семак издержался, ему срочно нужна пауза. Если Карпину дадут доработать сезон- он сделает команду...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    21 октября в 01:00
    Посыл мой в том, что Каждый что то да проваливает в РПЛ. Станок - весну; Карпин и Семак - нынешнюю осень..., у остальных всё впереди - вопрос времени. В чём принципиальное отличие ??!! Лишь в том, что вторые как работали, так и работают, а Станка пнули по *опе.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    21 октября в 00:56
    Да не рулит он лучше остальных. Он вчистую провалил весну, игроки у него не развиваются, а по футбольному- у него жлобский взгляд на игру...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    21 октября в 00:54
    Мне не нравится футбол Станка. Я лишь говорю о том, что когда он владеет собой, то рулит лучше многих из тех, кто на слуху.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    21 октября в 00:53
    Ну ты же сам говоришь, что тебе нравится футбол Станка, и зачем его увольнять. Или я чего-то не понял?
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    21 октября в 00:51, ред.
    ВИТЯ !!! А разве я тебе не про тоже самое толкую ?!
    Сплошные бездари либо самодуры..., но стой лишь разницей, что одних меняют как перчатки, а у других карт-бланш.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    21 октября в 00:48
    А у кого сейчас в России умный поставленный футбол из тобой перечисленных? Я таких не знаю. Все перечисленные тобой команды- предсказуемые, в том или ином смысле. И какая вообще мысль в игре Балтики? Да её ваще нет, сугубо силовой бездушный футбол... А какая мысль в игре Локо или ЦСКА? Мысль была в игре Зенита, лет пять назад, когда Семак заложил академичный, классический футбол. А сейчас в игре Зенита ничего нет из того что было. Спартак играет не за счет тренерской мысли, но исключительно за счет индивидуальностей, коих, в Спартаке немало, а это разные вещи. Футбол Станковича, такой же поверхностный и прогнозируемый как футбол Алонсо или Флика.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    21 октября в 00:39, ред.
    "А так про футбол не судят. "

    А я про футбол и не сужу, Вить. Нет у нас в России футбола. Поэтому и сужу про гадюшник. И если ты хочешь меня убедить в том, что в этом гадюшнике есть чудо-тренеры способные на футбольные трали-вали, о которых ты тут расписал, то ты зря стараешься. Нет их тут. Есть временные стрелки, взращенные фортуной и судейским беспределом..., есть те, которые между ё**ных..., есть клоуны, вроде Станка и Карпина..., есть те, у кого постоянная прописка в клубе, невзирая на результат (Семак)... Но с фундаментом, о котором ты тут мне рассказываешь..., ну ты понял.

    По теме...
    Все игры лидеров я смотрел. Спартак смотрел практически всегда и могу тебе со всей ответственностью заявить, что КБшники щас по мысли в игре не хуже Зенита, Балтики и ЦСКА. Локо - единственные, кто сильней КБшников сегодня. Только они и может быть ещё Краснодар. Остальные - нихрена подобного. Сам Станок, как я и писал ранее, - чудо в перьях, но на мостике, когда у него приступ благоразумия, он поумней и Карпина и Семака.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    21 октября в 00:26
    Это потому, Макс, что ты не смотришь регулярно российский футбол- называя его гадючником, а только изредка заглядываешь в таблицу.))) А так про футбол не судят. Я же почти всё, популярно изложил, почти всё, потому что многое еще можно добавить, но главное в работе любого тренера- это фундамент, стержень, опора- это именно то, чего нет в футболе Станковича. Его футбол- чисто стихийный, поверхностный, в котором нет постоянства в хорошем смысле этого слова. Футбол Станковича- это футбол в потёмках, это неумение выстраивать грамотно линию защиты, это футбол без игровой дисциплины и многое другое... А если судить только по таблице, то и Балтику можно похвалить- она среди лидеров.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    21 октября в 00:13, ред.
    Не знаю чему тут спартачи рады... Какой то дурак с похмела после выходных в Лукойле ё...нул кулаком по столу и фальцетом пролепетал: "До коли ?!"

    Смотрел таблицу - разница у КБ с лидерами в 6 очков. Это тьфу, а не гандикап. Весь чемп. впереди!
    Да и по игре Спартака в последних матчах я не видел пропасти в классе и игре в сравнении с лидерами... В плане самоорганизации и несдержанности, да, Станок клоун ещё тот..., но менять коней на переправе - ещё большая дикость (имхо) Вон Карпин с Семаком обо**лись покруче Станка, и ничего, - рулят клубами и в хрен не дуют.
    galeevae
    galeevae
    20 октября в 23:40
    Погодите вы радоваться. Это же не официальная информация, а "инсайд" рожденный спорт-экспрессом. Вот когда объявят официально, тогда я поверю, что голова в "Лукойле" хоть у кого-то, хоть немного болит о моей любимой команде...
