Тунисский футболист Гандри оценил значимость выхода сборной на ЧМ

1761032667

21 октября 2025, 10:44

Выход сборной Туниса на чемпионат мира 2026 года является большим событием для страны. Такое мнение высказал защитник сборной Туниса и грозненского «Ахмата» .

Сборная Туниса досрочно вышла в финальную часть чемпионата мира.

«Конечно, хорошо отобраться на чемпионат мира. Я во второй раз приму участие в мировом первенстве, — сказал Гандри. — Это ведь также хорошо и для Российской премьер-лиги, в ней выступают футболисты — участники чемпионата мира, чемпионат становится более конкурентным. В нашей стране это является большим событием, безусловно, мы очень счастливы. В третий раз подряд примем участие, но это результат усердной работы».