Тунисский футболист Гандри оценил значимость выхода сборной на ЧМ

21 октября 2025, 10:44

Выход сборной Туниса на чемпионат мира 2026 года является большим событием для страны. Такое мнение высказал защитник сборной Туниса и грозненского «Ахмата» Надер Гандри.

Сборная Туниса досрочно вышла в финальную часть чемпионата мира.

«Конечно, хорошо отобраться на чемпионат мира. Я во второй раз приму участие в мировом первенстве, — сказал Гандри. — Это ведь также хорошо и для Российской премьер-лиги, в ней выступают футболисты — участники чемпионата мира, чемпионат становится более конкурентным. В нашей стране это является большим событием, безусловно, мы очень счастливы. В третий раз подряд примем участие, но это результат усердной работы».

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных.

Варвар7
Варвар7
21 октября в 14:31
Поздравления!)
3swkaf9cvjjp
3swkaf9cvjjp
21 октября в 13:23
Участие в ЧМ сейчас обесценено.
STVA 1
STVA 1
21 октября в 11:26
Для Туниса - это не рядовое достижение поэтому это так значимо
sv_1969
sv_1969
21 октября в 11:25
Любой выход и любой страны на мировой форум является достижением
Alex_67
Alex_67
21 октября в 11:11, ред.
Выход на Чемпионат Мира по футболу событие для любой страны. Ещё бы, интерес к игре номер один повышается кратно. Особый интерес вызывают африканские сборные – уровень футбола на этом континенте постоянно растёт...
9vj2b9ef7t3d
9vj2b9ef7t3d
21 октября в 11:06
Скорее всего попадут в число 48-и.
