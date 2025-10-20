Туринский «Ювентус» продлил контракт с основным защитником Даниэле Ругани. Новый договор с игроком рассчитан до 2028 года.
В нынешнем составе «Юве» Ругани является самым опытным игроком — он провел за команду 90 матчей в Серии А и 111 во всех турнирах.
Звал же Зенит в своё время в помощь к Гараю и Ивановичу....
Не послушал умных людей....сейчас бы богатый и счастливый отдыхал себе на здоровье....
А теперь бегает на 4-м десятке в Юве...который за 6 последних матчей ни разу не выиграл...
