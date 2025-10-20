 
 
 
«Ювентус» продлил контракт с защитником Ругани

20 октября 2025, 21:35

Туринский «Ювентус» продлил контракт с основным защитником Даниэле Ругани. Новый договор с игроком рассчитан до 2028 года.

В нынешнем составе «Юве» Ругани является самым опытным игроком — он провел за команду 90 матчей в Серии А и 111 во всех турнирах.

Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 октября в 11:38
Всё пылит ещё...на просторах Италии....
Звал же Зенит в своё время в помощь к Гараю и Ивановичу....
Не послушал умных людей....сейчас бы богатый и счастливый отдыхал себе на здоровье....
А теперь бегает на 4-м десятке в Юве...который за 6 последних матчей ни разу не выиграл...
STVA 1
STVA 1
21 октября в 00:16
31 год для ЦЗ это самое то! Да и в Юве любят продлять старичков)))
383f8mvnm5sa
383f8mvnm5sa
20 октября в 22:23
Решили не оставлять раздевалку без Ругани.
Гость
