«Ювентус» продлил контракт с защитником Ругани

20 октября 2025, 21:35

Туринский «Ювентус» продлил контракт с основным защитником . Новый договор с игроком рассчитан до 2028 года.

В нынешнем составе «Юве» Ругани является самым опытным игроком — он провел за команду 90 матчей в Серии А и 111 во всех турнирах.