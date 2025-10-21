Тунисский футболист «Ахмата» Гандри назвал особенности работы с Черчесовым

1761028230

21 октября 2025, 09:30

Главный тренер грозненского «Ахмата» является великолепным специалистом с огромным опытом, он хорошо работает с футболистами над психологией. Об этом рассказал тунисский защитник «Ахмата» .

Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа. Под его руководством команда одержала четыре победы, четырежды сыграла вничью и потерпела одно поражение в Российской премьер-лиге ( РПЛ ).

«Станислав Черчесов — это великолепный специалист с огромным опытом, — сказал Гандри. — Когда он пришел в „Ахмат“, то очень много работал над психологией футболистов, потому что до него мы проиграли много матчей, что было тяжело для нас. Мы очень хорошо и усердно работаем с ним в клубе. Сейчас начало чемпионата, не конец. Я уверен, что мы завершим сезон в топ-6. Я бы сказал, что Черчесов точно входит в топ-3 моих тренеров в карьере, это очень хороший и великолепный тренер».