Тунисский футболист «Ахмата» Гандри назвал особенности работы с Черчесовым

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов является великолепным специалистом с огромным опытом, он хорошо работает с футболистами над психологией. Об этом рассказал тунисский защитник «Ахмата» Надер Гандри.
Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа. Под его руководством команда одержала четыре победы, четырежды сыграла вничью и потерпела одно поражение в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Станислав Черчесов — это великолепный специалист с огромным опытом, — сказал Гандри. — Когда он пришел в „Ахмат“, то очень много работал над психологией футболистов, потому что до него мы проиграли много матчей, что было тяжело для нас. Мы очень хорошо и усердно работаем с ним в клубе. Сейчас начало чемпионата, не конец. Я уверен, что мы завершим сезон в топ-6. Я бы сказал, что Черчесов точно входит в топ-3 моих тренеров в карьере, это очень хороший и великолепный тренер».
«Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. В следующем туре грозненская команда 27 октября дома сыграет с «Сочи».
не получится в топ-6 )
но если в зимой будут точечные усиления, посмотрим.
