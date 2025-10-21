ЦСКА и «Спартак» сегодня проведут игры в последнем туре Кубка России

1761025665

21 октября 2025, 08:47

Программа заключительного, шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Кубка России по футболу стартует во вторник двумя матчами. В этот день состоятся игры «Динамо» (Махачкала) — «Спартак» и ЦСКА — «Акрон».

На « ВЭБ -Арене» в Москве ЦСКА примет тольяттинский «Акрон» в матче группы D, игра начнется в 20:30 мск. В прошлом туре армейцы гарантировали себе выход в плей-офф «пути РПЛ », команда с 10 очками располагается на первой строчке в таблице квартета. «Акрон» с 5 очками идет четвертым. 23 октября сыграют их соперники по группе — калининградская «Балтика» примет столичный «Локомотив». Железнодорожники с 10 очками идут вторыми, балтийцы — третьими (5). В случае победы ЦСКА займет первое место в группе.

В этом матче за армейцев может сыграть вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев. Он получил травму голеностопа в матче с московским «Спартаком» (3:2) 5 октября. Вместо него ворота в игре РПЛ со столичным «Локомотивом» (0:3) 18 октября защищал 21-летний Владислав Тороп. «Игорь Акинфеев, к счастью, закончил лечение и после игры с „Локомотивом“ уже приступит к тренировкам в общей группе», — сказал врач ЦСКА Эдуард Безуглов. В первом круге группового этапа Кубка России ЦСКА в гостях обыграл «Акрон» (1:1, 5:4 — по пенальти).

В группе С сыграют махачкалинское «Динамо» и «Спартак», встреча начнется в 18:00 мск. «Динамо» из Махачкалы лидирует в таблице квартета с 13 очками в 5 матчах, красно-белые с 10 очками располагаются на второй позиции. Обе команды гарантировали участие в плей-офф «пути РПЛ ». Матч их соперников пройдет 22 октября, «Ростов» примет на своем поле «Пари Нижний Новгород». Пока ростовчане идут третьими с 4 очками, нижегородцы замыкают таблице с 3 очками. В 1/4 финала «пути РПЛ » победитель группы D, которым сейчас является ЦСКА , встретится со второй командой из квартета С, которой сейчас является «Спартак». Победитель группы С (на данный момент лидирует махачкалинское «Динамо») сыграет со второй командой квартета D («Локомотив»).

«Спартак» впервые за месяц и спустя пять матчей во всех турнирах проведет игру с главным тренером Деяном Станковичем на скамейке запасных. Ранее серба дисквалифицировали за оскорбления судей. За время его отсутствия «Спартак» во всех турнирах одержал три победы, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.

О других матчах тура

22 октября пройдут матчи «Рубин» — «Ахмат», «Зенит» — «Оренбург». 23 октября состотся игра «Краснодар» — «Сочи». Ранее места в плей-офф «пути РПЛ » также досрочно гарантировали петербургский «Зенит», «Оренбург» и «Краснодар».

Кубок России сохранил свой формат — с сезона-2022/23 турнир разделен на «путь РПЛ » и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ » команды сыграют по шесть матчей в два круга, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ », третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов.