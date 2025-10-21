 
 
 
ЦСКА и «Спартак» сегодня проведут игры в последнем туре Кубка России

21 октября 2025, 08:47

Программа заключительного, шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России по футболу стартует во вторник двумя матчами. В этот день состоятся игры «Динамо» (Махачкала) — «Спартак» и ЦСКА — «Акрон».

На «ВЭБ-Арене» в Москве ЦСКА примет тольяттинский «Акрон» в матче группы D, игра начнется в 20:30 мск. В прошлом туре армейцы гарантировали себе выход в плей-офф «пути РПЛ», команда с 10 очками располагается на первой строчке в таблице квартета. «Акрон» с 5 очками идет четвертым. 23 октября сыграют их соперники по группе — калининградская «Балтика» примет столичный «Локомотив». Железнодорожники с 10 очками идут вторыми, балтийцы — третьими (5). В случае победы ЦСКА займет первое место в группе.

В этом матче за армейцев может сыграть вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев. Он получил травму голеностопа в матче с московским «Спартаком» (3:2) 5 октября. Вместо него ворота в игре РПЛ со столичным «Локомотивом» (0:3) 18 октября защищал 21-летний Владислав Тороп. «Игорь Акинфеев, к счастью, закончил лечение и после игры с „Локомотивом“ уже приступит к тренировкам в общей группе», — сказал врач ЦСКА Эдуард Безуглов. В первом круге группового этапа Кубка России ЦСКА в гостях обыграл «Акрон» (1:1, 5:4 — по пенальти).

В группе С сыграют махачкалинское «Динамо» и «Спартак», встреча начнется в 18:00 мск. «Динамо» из Махачкалы лидирует в таблице квартета с 13 очками в 5 матчах, красно-белые с 10 очками располагаются на второй позиции. Обе команды гарантировали участие в плей-офф «пути РПЛ». Матч их соперников пройдет 22 октября, «Ростов» примет на своем поле «Пари Нижний Новгород». Пока ростовчане идут третьими с 4 очками, нижегородцы замыкают таблице с 3 очками. В 1/4 финала «пути РПЛ» победитель группы D, которым сейчас является ЦСКА, встретится со второй командой из квартета С, которой сейчас является «Спартак». Победитель группы С (на данный момент лидирует махачкалинское «Динамо») сыграет со второй командой квартета D («Локомотив»).

«Спартак» впервые за месяц и спустя пять матчей во всех турнирах проведет игру с главным тренером Деяном Станковичем на скамейке запасных. Ранее серба дисквалифицировали за оскорбления судей. За время его отсутствия «Спартак» во всех турнирах одержал три победы, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.

О других матчах тура

22 октября пройдут матчи «Рубин» — «Ахмат», «Зенит» — «Оренбург». 23 октября состотся игра «Краснодар» — «Сочи». Ранее места в плей-офф «пути РПЛ» также досрочно гарантировали петербургский «Зенит», «Оренбург» и «Краснодар».

Кубок России сохранил свой формат — с сезона-2022/23 турнир разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют по шесть матчей в два круга, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (9).

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 октября в 14:22
В принципе Спартаку все равно какое место в группе,ТК они однозначно проиграют и ЦСКА иЛоко.
nik9373
nik9373 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 октября в 13:46
Всегда так было.
Муравьед
Муравьед ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 октября в 13:23, ред.
Потому что большинство болельщиков по стране у Спартака и ЦСКА в сумме. А за Зенит болеют только в одном городе на Неве. Написали про тех кто играет сегодня, это логично. В тексте все есть и Акрон и Динамо Мх..
Например 23.10.25 будет играть Чемпион Краснодар с Сочи. И про них написали в статье. А заголовок огонь сразу привлекает болельщиков. Кому будет интересен заголовок Зенит- Оренбург.
Муравьед
Муравьед
21 октября в 11:55, ред.
Сегодня решится с кем дальше в кубке столкнется Спартак.
С ЦСКА или Локомотивом. Спартак гарантировал себе участие в плей-офф, но отстает от идущего первым Динамо Мх. на три очка. Чтобы занять первое место в группе Спартаку нужно победить в основное время. В Москве Динамо обыграло Спартак в серии пенальти.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 октября в 11:52
Заголовок огонь конечно....
Ну типа Акрон и Динамо Мх не проведут игры.....а ЦСКА и Спартак проведут....
Прям чисто московские презентации а не афиши...
"Абросимов рассудит «Локомотив» и ЦСКА"...а остальные 14 команд кто нибудь рассудит...но не в заглавии же ветки такие мелочи писать....

По-моему у нас есть 16 одинаково уважаемых команд....
Bad Listener
Bad Listener
21 октября в 11:20
Наверное объявят об увольнении Станковичу после игры
oFANATo
oFANATo
21 октября в 10:47, ред.
В прошлом туре армейцы гарантировали себе выход в плей-офф пути РПЛ, теперь можно дать практику Мойзесу.......из-за дисквалификации пропустившему предыдущий матч чемпионата...... Также напрашивается выход футболистов, которые мало играют либо не играет совсем..... Пополитов, Вильягра, Попович, Абдулкадыров, Руис, Шуманский , Верде.
25процентный клоун
25процентный клоун
21 октября в 10:34
Спартаку, абсолютно, без разницы какой будет жребий, мы обыграем любую команду рпл, если будет настрой, у нас всё для этого есть
ABir
ABir
21 октября в 10:33
Спартак после этой игры в Махачкале может оказаться как на втором, так и на первом месте, а соперниками на следующем станут или ЦСКА, или Локомотив. На сегодня даже не понятно, что лучше. Поэтому надо просто показать красивый футбол для зрителей.
lotsman
lotsman
21 октября в 09:50
Прочитал заголовок и удивился, неужели конец Кубку России, ЦСКА и Спартак играют в последнем туре Кубка. Оказывается нет, всё в порядке, это будет последний тур группового этапа. А игры на Кубок продолжаются.)
shlomo2
shlomo2
21 октября в 09:38
Интересно будет посмотреть какими составами они будут играть...
112910415
112910415
21 октября в 09:34
любопытно посмотреть !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 октября в 09:32
Могут начаться поддавки с целью попасть на соперника послабее. Лучше бы жеребились после окончатия матчей в группах...
cw2at9p2accv
cw2at9p2accv
21 октября в 09:32
Стоит пожелать Махачкале только удачи.
2fgag7zjg3fr
2fgag7zjg3fr
21 октября в 09:06
В Махачкале опять будет непросто
