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0 : 1
завершен
25 апреля 2021, 18:05
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 32.6 - 167.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.2 - 2
Средний возраст: 29.5 - 25.8
Средний рост: 184.7 - 182.4
Легионеров: 3 - 5
Схемы: 5-3-2 - 4-4-2
Серия побед: 0 - 6
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Стадион Раймон Копа (Анже)
|79’
|0:1
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Бен-Йеддер Виссам
ассистент Фофана Юссуф
|Мансо Венсан
|45+1’
|57’
|Тчуамени Орельен
|74’
|Бен-Йеддер Виссам
|Халед Зинедин
|74’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|18’
|Бен-Йеддер Виссам
|Йоветич Стеван
|Баокен Стефан
|Амаду Ибрагим
|28’
|59’
|Бадьяшиль Бенуа
|Агилар Рубен
|Халед Зинедин
|Диони Лои
|71’
|Тиуб Сада
|Мангани Тома
|71’
|79’
|Фабрегас Сеск
|Головин Александр
|79’
|Балло-Туре Фоде
|Дисаси Аксель
|Чо Мохамед-Али
|Перейра Лаге Матиас
|82’
|Кабо Джимми
|Павлович Матео
|82’
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|4
|Удары по воротам
|10
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|0
|Удары в створ
|3
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|18
|Фолы
|11
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|4
|Угловые
|1
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|2
|Офсайды
|2
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|40%
|Владение мячом
|60%
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|2
|Cэйвы
|0
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|2
|Предупреждения
|2
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