ГлавнаяВсе матчи
Матчи Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Переходные матчи. 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-04-25
2020-08-21
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-28
2020-08-29
2020-08-30
2020-09-10
2020-09-11
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-15
2020-09-16
2020-09-17
2020-09-18
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-25
2020-09-26
2020-09-27
2020-10-02
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-16
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-20
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-25
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-16
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-23
2021-01-06
2021-01-09
2021-01-15
2021-01-16
2021-01-17
2021-01-20
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-27
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-03
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-17
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-24
2021-02-26
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-03
2021-03-10
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-03
2021-04-04
2021-04-09
2021-04-10
2021-04-11
2021-04-16
2021-04-17
2021-04-18
2021-04-23
2021-04-24
2021-04-25
2021-04-30
2021-05-01
2021-05-02
2021-05-07
2021-05-08
2021-05-09
2021-05-16
2021-05-23
Анже - Монако
Ницца - Монпелье
Ланс - Ним
Лорьян - Бордо
Ренн - Дижон
Страсбур - Нант
Лион - Лилль

Текстовая онлайн трансляция матча Анже против Монако

Анже Логотип футбольный клуб Анже 0:1 Логотип футбольный клуб Монако Монако
Анже
0 : 1
завершен
25 апреля 2021, 18:05
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 32.6 - 167.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.2 - 2
Средний возраст: 29.5 - 25.8
Средний рост: 184.7 - 182.4
Легионеров: 3 - 5
Схемы: 5-3-2 - 4-4-2
Серия побед: 0 - 6
Смотреть трансляцию
Монако
Франция. Лига 1 2020/2021, 34 тур
Стадион Раймон Копа (Анже)
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    28' Амаду Ибрагим (18) уходит с поля, Баокен Стефан (19) вышел на поле
     
    45+1' Мансо Венсан (29)
     
    2
    71' Диони Лои (9) уходит с поля, Халед Зинедин (12) вышел на поле
    71' Мангани Тома (5) уходит с поля, Тиуб Сада (22) вышел на поле
     
    74' Халед Зинедин (12)
     
    2
    82' Перейра Лаге Матиас (27) уходит с поля, Чо Мохамед-Али (21) вышел на поле
    82' Павлович Матео (4) уходит с поля, Кабо Джимми (11) вышел на поле
     
    18' Йоветич Стеван (10) уходит с поля, Бен-Йеддер Виссам (9) вышел на поле
     
    57' Тчуамени Орельен (8)
     
    59' Агилар Рубен (26) уходит с поля, Бадьяшиль Бенуа (32) вышел на поле
     
    74' Бен-Йеддер Виссам (9)
     
    3
    79' (0:1) Бен-Йеддер Виссам (9) (Фофана Юссуф (22))
    79' Головин Александр (17) уходит с поля, Фабрегас Сеск (4) вышел на поле
    79' Дисаси Аксель (20) уходит с поля, Балло-Туре Фоде (2) вышел на поле
    Голы
    79’ 0:1 Бен-Йеддер Виссам
    ассистент Фофана Юссуф
    Наказания
    Мансо Венсан 45+1’
    57’ Тчуамени Орельен
    74’ Бен-Йеддер Виссам
    Халед Зинедин 74’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    18’ Бен-Йеддер Виссам Йоветич Стеван
    Баокен Стефан Амаду Ибрагим 28’
    59’ Бадьяшиль Бенуа Агилар Рубен
    Халед Зинедин Диони Лои 71’
    Тиуб Сада Мангани Тома 71’
    79’ Фабрегас Сеск Головин Александр
    79’ Балло-Туре Фоде Дисаси Аксель
    Чо Мохамед-Али Перейра Лаге Матиас 82’
    Кабо Джимми Павлович Матео 82’
    Статистика
    		 4 Удары по воротам 10
    		0 Удары в створ 3
    		18 Фолы 11
    		4 Угловые 1
    		2 Офсайды 2
    		40% Владение мячом 60%
    		2 Cэйвы 0
    		2 Предупреждения 2
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    galem72
    galem72 ответ 1_DEIVID (раскрыть)
    26 апреля в 10:22
    Только голова и тянет Монако! ))
    1_DEIVID
    1_DEIVID ответ протон1 (раскрыть)
    26 апреля в 07:23
    А элитные это кто? Такие как Роналду, Месси, Модрич?
    протон1
    протон1
    25 апреля в 21:42
    в монако элитные игроки воти побеждают. тут помню ктото говорил что я не прав... вот вам результаты
    Знатог
    Знатог ответ 1_DEIVID (раскрыть)
    25 апреля в 21:03
    Даже своим уходом помог команде.
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Александр Рябов (раскрыть)
    25 апреля в 20:42
    Там Головин мог сам забивать 2 раза, реально перекидывая вратаря взял бы на 10 см повыше
    Александр Рябов
    Александр Рябов
    25 апреля в 20:07
    Монако вышел на второе место, 1 очко от лидера ПСЖ!
    Александр Рябов
    Александр Рябов ответ 1_DEIVID (раскрыть)
    25 апреля в 20:05
    Кстати, это логично. Без Головина Анже не сразу поняли как играть нужно. Тактика прослеживалась явно на игру в Головина - как только он получал мяч на него тут-же трое вешались. Да, Анже в принципе автобусно играл, но ни один другой игрок Монако столько внимания не получил как Саня. Причём, поменял он три-четыре позиции за время игры и всё время было одно и тоже. Я в середине второго тайма сказал "Головин уйдёт, и Монако забьёт" Вот чё я на ставках не играю???!!! -))) Хотя врядли успел бы поставить.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    25 апреля в 20:03
    Французский чемпионат стал самым интересным из топ чемпионатов. По качеству игры нет. Но интрига есть. Вот здесь спортивная составляющая.
    1_DEIVID
    1_DEIVID
    25 апреля в 19:47
    Только Головин ушёл с поля, Монако тут же забил.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100