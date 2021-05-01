|Пари Сен-Жермен
|2:1
|Ланс
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2 : 1
завершен
01 мая 2021, 18:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 409 - 57.2
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 1.5
Средний возраст: 27.8 - 25.2
Средний рост: 180.5 - 179.6
Легионеров: 8 - 4
Схемы: 4-2-3-1 - 5-3-2
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Парк де Пренс
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Неймар
ассистент Дракслер Юлиан
|1:0
|33’
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Маркиньос
ассистент Неймар
|2:0
|59’
|61’
|2:1
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Ганаго Игнатиус
ассистент Муинга Арно
|66’
|Медина Факундо
|76’
|Сотока Флориан
|Эррера Андер
|78’
|Керер Тило
|89’
|Маркиньос
|90+1’
|Верратти Марко
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Керер Тило
|Дагба Колин
|19’
|Верратти Марко
|Гейе Идрисса
|60’
|Эррера Андер
|Сарабия Пабло
|60’
|69’
|Сотока Флориан
|Ганаго Игнатиус
|69’
|Какута Гаэль
|Каюзак Янник
|69’
|Банза Саймон Бокоте
|Муинга Арно
|77’
|Маурисио Тони
|Дукуре Шейк Оумар
|81’
|Жан Корентен
|Мишлен Клеман
|Рафинья
|Неймар
|90+1’
|Кин Моизе
|Дракслер Юлиан
|90+1’
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|14
|Удары по воротам
|15
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|6
|Удары в створ
|3
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|14
|Фолы
|16
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|6
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|2
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|59%
|Владение мячом
|41%
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|2
|Cэйвы
|4
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|4
|Предупреждения
|2
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