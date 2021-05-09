В 16 Гомис Альфред Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 32 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 6 Агер Наиф Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

З 3 Да Силва Дамьен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Выносы: 8 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

З 17 Мауасса Крист Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 4 Пасы: 37 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 78

З 27 Траоре Амари Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 89

П 14 Буриго Бенжамен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

П 20 Тэ Флавьен Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

П 33 Угочукву Чимуана Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 61

Н 9 Гуйрасси Сехру Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 89

П 18 Доку Жереми Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

Н 7 Терье Мартен Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 79

Запасные игроки

В 1 Салин Ромэйн

З 5 Дальберт Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 12

З 4 Ньамси Герзино

З 34 Соппи Брэндон Отборы: 1 Минут сыграно: 1

П 8 Гренье Клеман Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 29

П 32 Диуф Энди

П 12 Леа Силики Джеймс

Н 22 Дель Кастильо Ромен Офсайды: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1