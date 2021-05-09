|Ренн
|1:1
|Пари Сен-Жермен
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1 : 1
завершен
09 мая 2021, 22:00
воскресенье
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Стадион Роазон Парк
|45+5’
|0:1(П)
|Неймар
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Гуйрасси Сехру
ассистент Буриго Бенжамен
|1:1
|70’
|Агер Наиф
|45+4’
|57’
|Эррера Андер
|Диуф Энди
|80’
|87’
|Кимпембе Преснель
|Дель Кастильо Ромен
|89’
|Тэ Флавьен
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|55’
|Диалло Абду
|Курзава Лайвен
|69’
|Рафинья
|Ди Мария Анхель
|70’
|Гейе Идрисса
|Эррера Андер
|Дальберт
|Мауасса Крист
|78’
|Диуф Энди
|Терье Мартен
|79’
|80’
|Флоренци Алессандро
|Дагба Колин
|80’
|Икарди Мауро
|Дракслер Юлиан
|Дель Кастильо Ромен
|Гуйрасси Сехру
|90+1’
|Соппи Брэндон
|Траоре Амари
|90+2’
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|19
|Удары по воротам
|12
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|10
|Удары в створ
|4
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|12
|Фолы
|11
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|9
|Угловые
|3
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|4
|Офсайды
|2
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|3
|Cэйвы
|9
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|4
|Предупреждения
|1
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|0
|Удаления
|1
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PS Лилль это Лестер, а ПСЖ в роли Тоттенхэма........ не догнать.
PS Лилль это Лестер, а ПСЖ в роли Тоттенхэма........ не догнать.
Лилю нужна одна победа для чемпионства.
Лилю нужна одна победа для чемпионства.