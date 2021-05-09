ГлавнаяВсе матчи
Матчи Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Переходные матчи. 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-05-09
2020-08-21
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-28
2020-08-29
2020-08-30
2020-09-10
2020-09-11
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-15
2020-09-16
2020-09-17
2020-09-18
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-25
2020-09-26
2020-09-27
2020-10-02
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-16
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-20
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-25
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-16
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-23
2021-01-06
2021-01-09
2021-01-15
2021-01-16
2021-01-17
2021-01-20
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-27
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-03
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-17
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-24
2021-02-26
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-03
2021-03-10
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-03
2021-04-04
2021-04-09
2021-04-10
2021-04-11
2021-04-16
2021-04-17
2021-04-18
2021-04-23
2021-04-24
2021-04-25
2021-04-30
2021-05-01
2021-05-02
2021-05-07
2021-05-08
2021-05-09
2021-05-16
2021-05-23
Ренн - Пари Сен-Жермен
Сент-Этьен - Марсель
Анже - Дижон
Метц - Ним
Ницца - Брест
Страсбур - Монпелье
Реймс - Монако

Текстовая онлайн трансляция матча Ренн против Пари Сен-Жермен

Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    45+4' Агер Наиф (6)
     
    70' (1:1) Гуйрасси Сехру (9) (Буриго Бенжамен (14))
     
    78' Мауасса Крист (17) уходит с поля, Дальберт (5) вышел на поле
     
    79' Терье Мартен (7) уходит с поля, Диуф Энди (32) вышел на поле
     
    80' Диуф Энди (32)
     
    89' Дель Кастильо Ромен (22)
     
    3
    90+1' Тэ Флавьен (20)
    90+1' Гуйрасси Сехру (9) уходит с поля, Дель Кастильо Ромен (22) вышел на поле
    90+2' Траоре Амари (27) уходит с поля, Соппи Брэндон (34) вышел на поле
     
    45+5' (0:1) Неймар (10)
     
    55' Курзава Лайвен (20) уходит с поля, Диалло Абду (22) вышел на поле
     
    57' Эррера Андер (21)
     
    69' Ди Мария Анхель (11) уходит с поля, Рафинья (12) вышел на поле
     
    70' Эррера Андер (21) уходит с поля, Гейе Идрисса (27) вышел на поле
     
    2
    80' Дагба Колин (31) уходит с поля, Флоренци Алессандро (24) вышел на поле
    80' Дракслер Юлиан (23) уходит с поля, Икарди Мауро (9) вышел на поле
     
    87' Кимпембе Преснель (3)
    Голы
    45+5’ 0:1(П) Неймар
    Гуйрасси Сехру
    ассистент Буриго Бенжамен     		1:1 70’
    Наказания
    Агер Наиф 45+4’
    57’ Эррера Андер
    Диуф Энди 80’
    87’ Кимпембе Преснель
    Дель Кастильо Ромен 89’
    Тэ Флавьен 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    55’ Диалло Абду Курзава Лайвен
    69’ Рафинья Ди Мария Анхель
    70’ Гейе Идрисса Эррера Андер
    Дальберт Мауасса Крист 78’
    Диуф Энди Терье Мартен 79’
    80’ Флоренци Алессандро Дагба Колин
    80’ Икарди Мауро Дракслер Юлиан
    Дель Кастильо Ромен Гуйрасси Сехру 90+1’
    Соппи Брэндон Траоре Амари 90+2’
    Статистика
    		 19 Удары по воротам 12
    		10 Удары в створ 4
    		12 Фолы 11
    		9 Угловые 3
    		4 Офсайды 2
    		42% Владение мячом 58%
    		3 Cэйвы 9
    		4 Предупреждения 1
    		0 Удаления 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    berda2003
    berda2003
    10 мая в 10:26
      ermak6848
      ermak6848
      10 мая в 09:57
      Это говорит, Слабых команд Нет...
      Igo0rek
      Igo0rek
      10 мая в 08:51
        DXTK
        DXTK
        10 мая в 08:40, ред.
        Почет заразил ПСЖ синдромом Тоттенхэма.

        PS Лилль это Лестер, а ПСЖ в роли Тоттенхэма........ не догнать.
        Elliada
        Elliada
        10 мая в 07:58
        Теперь только в Испании интрига осталась
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        10 мая в 07:43
        Реал, ПСЖ, Ювентус - все в суперлигу
        Октябрь 1917
        Октябрь 1917
        10 мая в 02:22
        Ерундовина прямо какая-то
        League1
        League1
        10 мая в 01:44
        Жаль, что Почетина не смог быстро наладить игру ПСЖ.
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        10 мая в 01:18
        Отлично!!! Спасибо Ренну!!! Надеюсь, что Лилль сможет удержать первое место по итогам сезона!!! Пусть Бурак Йылмаза выберут лучшим игроком сезона в Лиге 1!!!
        Oplot
        Oplot
        10 мая в 00:45
        Лиллю нужна одна победа в 2 последних матчах,так как в случае равенства с псж они впереди по личным.Но даже это не отменяет того что псж может обо..ться в концовке и пропустить за собой команду Головина!Лилль просто крутейшие,обставили этот мешок с Неймаром💪💪💪
        УЕСКА
        УЕСКА
        10 мая в 00:45
        Лилль с чемпионством!
        ОРЛОВЕЦ
        ОРЛОВЕЦ
        10 мая в 00:30
        Нет у псж чемпионского духа, как что-то идёт не так - начинают истерить и ломать чужих игроков.
        протон1
        протон1
        10 мая в 00:29
        а неймар конраткт. а псж даже и рен не
        h_a_k_k_e_r
        h_a_k_k_e_r
        10 мая в 00:18
        Спасибо за ответы всем. Ну, надеюсь, Лилль не отдаст чемпионство мешку. Удачи команде.
        Тео Джонс
        Тео Джонс
        10 мая в 00:12
          Dauletbek
          Dauletbek ответ Oyeeeee (комментарий удален) (раскрыть)
          10 мая в 00:12
          ПСЖ может выиграть оставшие 2 матча и 6 очков набрать
          Dauletbek
          Dauletbek
          10 мая в 00:11
          Удачи Лилль
          Barcelona-BЕSТ
          Barcelona-BЕSТ ответ Oyeeeee (комментарий удален) (раскрыть)
          10 мая в 00:10
          Нет, 2 ничьи не достаточно для чемпионства. Нужна одна победа
          Barcelona-BЕSТ
          Barcelona-BЕSТ ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
          10 мая в 00:10
          Уже не важно что сделает ПСЖ.
          Лилю нужна одна победа для чемпионства.
          Dauletbek
          Dauletbek
          10 мая в 00:09
          Лиль нужна победа + ничья, и они чемпионы
          da da da
          da da da
          10 мая в 00:08
          знатно ПСЖ надурили с Почетиной,браво,из ПСЖ сделал ТТХ)))хаха
          vastudio
          vastudio ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
          10 мая в 00:07
          Да, причём матчи проходные)
          vastudio
          vastudio
          10 мая в 00:07
          Лилль чемпион!)))))
          h_a_k_k_e_r
          h_a_k_k_e_r
          10 мая в 00:02
          Не слижу за чемпионатом Франции особо. Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю: если ПСЖ играет ничейку либо проигрывает, то Лиллю нужно набрать 3 очка в 2 матчах для чемпионства?
          Beka_byaka
          Beka_byaka
          09 мая в 23:56
          Неуж все центральные матчи этого тура закончатся ничейным счётом?
          Bom Bom
          Bom Bom
          09 мая в 23:55
          Очередное удаление у ПСЖ) Лилль чемпион ;)
          1_DEIVID
          1_DEIVID
          09 мая в 21:48
          Состав то го...ще у Парижа. Не факт, что выиграют.
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100