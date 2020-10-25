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Саутгемптон - Эвертон
Вулверхэмптон - Ньюкасл Юнайтед
Арсенал - Лестер Сити

Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон против Эвертон

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    Голы
    Уорд-Праус Джеймс
    ассистент Ингс Дэнни     		1:0 27’
    Че Адамс
    ассистент Ингс Дэнни     		2:0 35’
    Наказания
    Уокер-Питерс Кайл 57’
    64’ Бернард
    72’ Динь Люка
    90+2’ Калверт-Льюин Доминик
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Бернард Ивоби Алекс
    58’ Гордон Энтони Дюкуре Абдулайе
    58’ Делф Фабиан Сигурдссон Гильфи
    Диалло Ибраима Армстронг Стюарт 86’
    Нлундулу Дэн Че Адамс 89’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 6
    		6 Удары в створ 2
    		11 Фолы 11
    		4 Угловые 5
    		1 Офсайды 1
    		54% Владение мячом 46%
    		2 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 2
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    Государю бан по барабану
    Государю бан по барабану ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    сегодня в 20:05
    А мне то что? Мне апл по барабану, главное, что ливерпуль титул не защитит)
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 19:52
    Быстро сдулась команда с отмороженными игроками
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ Государю бан по барабану (раскрыть)
    сегодня в 19:44
    Получай от святош
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 19:25
    У Папы Карло трудности.
    Karkaz
    Karkaz
    сегодня в 19:19
    В этом сезоне наверное опять какой нибудь "лестер" чемпионом станет, как тогда, когда все фавориты буксовали
    Анпилкин
    Анпилкин
    сегодня в 19:10
    Красная сыграла роковую роль
    Государю бан по барабану
    Государю бан по барабану
    сегодня в 19:04
    Да, Анчи, это тебе ни с ливерпулем дурачка валять)
    raulmadrid_007
    raulmadrid_007
    сегодня в 19:02
    Все, теперь череда невнятных матчей и 7-8 место по итогу сезона.
    Такие команды быстро сдуваются - как только терпят первую неудачу.
    shlifen
    shlifen
    сегодня в 18:59
    Прозвучит странно, но Эвертон сегодня практически ничего так и не показал (а ведь это вроде как лидер Чемпионата). Саутгемптон в первом тайме просто разорвал ирисок на контр-атаках, счёт мог оказаться и крупнее. Во втором игра приобрела более спокойный характер (Эвертон не мог, а Саут не очень-то и хотел). Динь вполне справедливо ушёл отдыхать и после этого шансов отыграть у Эвертона уже не было...
    Неплохой матч в котором в очередной раз все убедились что в АПЛ в этом сезоне доминации не будет - будет "борьба всех против всех", ну разве что Фулхэм оставляет гнетущее впечатление и явно готовится на вылет...
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 18:58
    Вот и сказочке конец.Оливер молодец.
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 18:53
    если честно не ожидал, что Эвертон так быстро сдуется, а Саутгемптон в этом туре меня порадует победой, думал ириски наберут три бала, но видно как и вилла накушались и скоро в серединку вернуться.......
    shlifen
    shlifen
    сегодня в 18:35, ред.
    Вот вообще не понял Люка Диня, парень бьёт по ноге, противник не падает - Динь догоняет и откровенно шипами прыгает на ахилл сопернику. Получает вполне заслуженную красную (кстати без повтора и в динамике мне сперва казалось что это жёлтая) - после чего долго возмущается причиной удаления и лупит двери в подтрибунке... Я не знаю в чём дело, но Эвертон грязновато играет уже не первый матч сезона =(((
    aNOOBis
    aNOOBis
    сегодня в 18:31
    Как-то реакция Диня непонятна, очевидно же переборщил в отборе, вполне на красную
    aNOOBis
    aNOOBis
    сегодня в 18:01
    О! Узнаю АПЛ, никакого уважения к лидерам таблицы! Каждый может обыграть каждого!
    lobsterdam
    lobsterdam
    сегодня в 17:58
    святые жгут, ириски скисли...
    sergsudak
    sergsudak ответ shlifen (раскрыть)
    сегодня в 17:53
    Часто замечаю что этот "мистер топ-блогер" славен тем, что текста в его высказываниях много, сути- ноль!
    sergsudak
    sergsudak
    сегодня в 17:51
    Тээкс..., господа "кто угодно только не "Ливерпуль", кто у нас теперь- Саутгемптон, главный претендент на чемпионство в режиме онлайн???
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    сегодня в 17:48
    Оливера нет и Эвертон летит
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 17:47
    кончилась ирисовая сказка старого шарманщика Карло
    Martini_1987
    Martini_1987
    сегодня в 17:46
      Klaus-S
      Klaus-S
      сегодня в 17:43
      Поплыл Эвертон. Карма в действии.
      shlifen
      shlifen
      сегодня в 17:43
      Эвертон пока что вообще ничего не может сделать со святыми. А Саутгемптон пока просто рвёт и мечет в контр-атаках...
      P. S. Где DXTK? Надеюсь он смотрит матч любимой команды... Или "главный топ-блоггер" соккера появляется лишь когда нужно "троллить" топ-клубы??
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      сегодня в 15:16
      Оливер подарил эвертону очко против Ливерпуля,без Оливера они болтались бы в низу таблицы
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      сегодня в 10:10, ред.
      Святые должны выйграть
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 07:34
      Победа ирисок или ничья... Хотя у Эвертона потери в составе...
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