|Саутгемптон
|2:0
|Эвертон
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2 : 0
завершен
сегодня, 17:00
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Стадион Сент-Мэри
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Уорд-Праус Джеймс
ассистент Ингс Дэнни
|1:0
|27’
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Че Адамс
ассистент Ингс Дэнни
|2:0
|35’
|Уокер-Питерс Кайл
|57’
|64’
|Бернард
|72’
|Динь Люка
|90+2’
|Калверт-Льюин Доминик
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Бернард
|Ивоби Алекс
|58’
|Гордон Энтони
|Дюкуре Абдулайе
|58’
|Делф Фабиан
|Сигурдссон Гильфи
|Диалло Ибраима
|Армстронг Стюарт
|86’
|Нлундулу Дэн
|Че Адамс
|89’
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|12
|Удары по воротам
|6
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|6
|Удары в створ
|2
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|11
|Фолы
|11
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|4
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|1
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|54%
|Владение мячом
|46%
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|2
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|2
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|0
|Удаления
|1
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Неплохой матч в котором в очередной раз все убедились что в АПЛ в этом сезоне доминации не будет - будет "борьба всех против всех", ну разве что Фулхэм оставляет гнетущее впечатление и явно готовится на вылет...
Неплохой матч в котором в очередной раз все убедились что в АПЛ в этом сезоне доминации не будет - будет "борьба всех против всех", ну разве что Фулхэм оставляет гнетущее впечатление и явно готовится на вылет...