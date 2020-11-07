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1 : 3
завершен
сегодня, 15:30
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Стадион Гудисон Парк
|Бернард
|1:0
|19’
|25’
|1:1
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Фернандеш Бруну
ассистент Шоу Люк
|32’
|1:2
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Фернандеш Бруну
ассистент Рэшфорд Маркус
|90+5’
|1:3
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Кавани Эдинсон
ассистент Фернандеш Бруну
|Холгейт Мэйсон
|34’
|Аллан
|45+4’
|50’
|Фернандеш Бруну
|83’
|Фред
|Тосун Дженк
|86’
|Дюкуре Абдулайе
|88’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ивоби Алекс
|Сигурдссон Гильфи
|66’
|67’
|Туанзебе Аксель
|Шоу Люк
|Тосун Дженк
|Родригес Хамес
|80’
|82’
|Погба Поль
|Мата Хуан Мануэль
|82’
|Кавани Эдинсон
|Марсьяль Антони
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|7
|Удары по воротам
|13
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|1
|Удары в створ
|5
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|12
|Фолы
|19
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|5
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|1
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|54%
|Владение мячом
|46%
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|2
|Cэйвы
|0
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|4
|Предупреждения
|2
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