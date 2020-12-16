В 1 Алиссон Голов пропущено: 1 Перехваты: 1 Спасений: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 94

З 66 Александер-Арнольд Трент Отборы: 1 Всего навесов: 5 Выносы: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 94

З 26 Робертсон Эндрю Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 11 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 103 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 94

З 46 Уилльямс Рис Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 78 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 94

П 5 Вейналдум Джорджиньо Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 77 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 94

П 17 Джонс Кертис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Пасы: 113 Точность пасов: 106 Минут сыграно: 94

З 3 Фабиньо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Выносы: 1 Пасы: 96 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 94

П 14 Хендерсон Джордан Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 5 Выносы: 1 Пасы: 120 Точность пасов: 102 Минут сыграно: 94

Н 10 Мане Садио Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 94

Н 11 Салах Мохамед Ударов всего: 4 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 51 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 94

Н 9 Фирмино Роберто Ударов всего: 4 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 62 Келлехер Куимхин

З 76 Уильямс Неко

З 47 Филлипс Натаниэль

П 8 Кейта Наби

П 15 Окслейд-Чемберлен Алекс

Н 18 Минамино Такуми