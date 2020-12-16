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2 : 1
завершен
16 декабря 2020, 23:00
среда
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Стадион Энфилд Роуд
|Салах Мохамед
|1:0
|26’
|33’
|1:1
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Сон Хын-Мин
ассистент Ло Чельсо Джовани
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Фирмино Роберто
ассистент Робертсон Эндрю
|2:1
|90’
|48’
|Ло Чельсо Джовани
|54’
|Хейбьерг Пьер-Эмиль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|58’
|Моура Лукас
|Ло Чельсо Джовани
|76’
|Регилон
|Бергвейн Стевен
|87’
|Алли Деле
|Сон Хын-Мин
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|17
|Удары по воротам
|8
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|11
|Удары в створ
|2
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|8
|Фолы
|9
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|7
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|0
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|76%
|Владение мячом
|24%
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|1
|Cэйвы
|9
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|0
|Предупреждения
|2
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По итогу - Ливерпулю нужно зимой покупать ЦЗ чтобы всерьёз бороться за чемпионство и ЛЧ. А Тоттенхему нужен план Б - с таким подбором игроков, команда может играть и в комбинационный футбол, а не только сидеть на своих воротах. Интрига в АПЛ всё ещё жива, так что будет интересно... =)
По итогу - Ливерпулю нужно зимой покупать ЦЗ чтобы всерьёз бороться за чемпионство и ЛЧ. А Тоттенхему нужен план Б - с таким подбором игроков, команда может играть и в комбинационный футбол, а не только сидеть на своих воротах. Интрига в АПЛ всё ещё жива, так что будет интересно... =)