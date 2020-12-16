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Ливерпуль - Тоттенхэм
Лидс - Ньюкасл Юнайтед
Арсенал - Саутгемптон
Лестер Сити - Эвертон
Вест Хэм - Кристал Пэлас
Фулхэм - Брайтон энд Хоув Альбион

Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль против Тоттенхэм

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    26' (1:0) Салах Мохамед (11)
     
    90' (2:1) Фирмино Роберто (9) (Робертсон Эндрю (26))
     
    33' (1:1) Сон Хын-Мин (7) (Ло Чельсо Джовани (18))
     
    48' Ло Чельсо Джовани (18)
     
    54' Хейбьерг Пьер-Эмиль (5)
     
    58' Ло Чельсо Джовани (18) уходит с поля, Моура Лукас (27) вышел на поле
     
    76' Бергвейн Стевен (23) уходит с поля, Регилон (3) вышел на поле
     
    87' Сон Хын-Мин (7) уходит с поля, Алли Деле (20) вышел на поле
    Голы
    Салах Мохамед 1:0 26’
    33’ 1:1 Сон Хын-Мин
    ассистент Ло Чельсо Джовани
    Фирмино Роберто
    ассистент Робертсон Эндрю     		2:1 90’
    Наказания
    48’ Ло Чельсо Джовани
    54’ Хейбьерг Пьер-Эмиль
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    58’ Моура Лукас Ло Чельсо Джовани
    76’ Регилон Бергвейн Стевен
    87’ Алли Деле Сон Хын-Мин
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 8
    		11 Удары в створ 2
    		8 Фолы 9
    		7 Угловые 4
    		2 Офсайды 0
    		76% Владение мячом 24%
    		1 Cэйвы 9
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    вчера в 21:05
    Снова Салах с пенальти забил?! Сколько можно этого курчавого тащить за Яй.
    Надо провести расследование Ливерпуля и отправить их в ЧемпионШип.
    Лёня Мессионеров
    Лёня Мессионеров ответ Тага Дага (раскрыть)
    вчера в 17:00
    "Каток" клоппа развалился на вилла-парк)
    Agamaga
    Agamaga ответ Великий_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 11:58
      Тага Дага
      Тага Дага
      вчера в 10:19
      Мои поздравления лучшему клубу Англии. ...автобус переводчика попал под каток Клопа...
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 09:14
      Жаль...)
      DXTK
      DXTK
      вчера в 08:55
      Как был тоттхэм неудачником так им и останется, менталитет менталитет им привили, пели все, эту команду даже моуриньо не изменит. Даже ничью не смогли удержать, без Сона и кейна ттх вообще был бы рядом с арсеналом....... ну и х с этим поражением движемся дальше........
      Том Хеннинг Эвребе
      Том Хеннинг Эвребе ответ avici_liverpool (раскрыть)
      вчера в 08:25
      Без Клаттенбурга Уэбба будет мало.
      Марсело Бьелса
      Марсело Бьелса ответ Великий_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 08:22
      Мы сейчас видим на иностранных ветках абсолютно все те процессы, что в 2010-е годы были на российских. Понятно, что я вещаю со своей конской колокольни, но Тарасовка не брезговала подпевать ни Рубину, который в 2009 эпично лишил её титула не без помощи ЦСКА, ни Локомотиву, титулы которого закончили её эру, ни Анжи, который при Гусе их постоянно разматывал, ни даже Зениту, ну тут всё ясно. Так что держись, Княже, тебе предстоят все круги Джаханнама, которые я прошёл)
      Владимир Ушаков
      Владимир Ушаков
      вчера в 08:17
      Отскочил Ливерпуль. Да они были лучше в первом тайме, шпоры оборонялись. Но во втором Тоттенхэм и в частности Бергвейн упустил пару шикарных шансов забить, а в конце пропустили с углового. Ничья была бы более справедливым результатом и это сыграло на руку конкурентам, но увы.
      Марсело Бьелса
      Марсело Бьелса ответ Великий_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 08:15
      Точно так же многие армейцы пришвартовываются к тарасовке на фоне "успехов" ганчарэнки, на Соккере уже можно сказать, почти все. Но это уже "совсем другая история".
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      вчера в 08:07
      Очень хорошо выстроены контратаки у Моуриньо. Сон идеально подходит для этого. Но всё же, прижиматься весь матч к воротам, я этого не пойму.
      avici_liverpool
      avici_liverpool
      вчера в 07:26
        Klaus-S
        Klaus-S ответ IKER-RAUL (раскрыть)
        вчера в 06:53
        Если ещё учитывать то, сколько травмированных в команде, то Ливерпуль вдвойне молодцы.
        Остапчук 67
        Остапчук 67
        вчера в 02:13
        Победил сильнейший.
        Удел команд нынешнего Моуриньо - Лига Европы.
        МЮ, МС, "Челси" скоро займут свое место.
        ТТХ в Топ-4 не будет.
        IKER-RAUL
        IKER-RAUL
        вчера в 02:11
        Фулхэм и Брайтон играют больше в Футбол, чем ТТХ , который сегодня вышел и выстроил двухэтажный автобус....у меня впечатление, что таким игрокам как Кейн, Сон и многим другим самим противно играть в такой трусливый антифутбол
        IKER-RAUL
        IKER-RAUL
        вчера в 02:08
        И ВСЁ-ТАКИ ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ ЕСТЬ! Было бы крайне не заслуженно и обидно, если бы Ливерпуль не выиграл этот матч! Блестящая игра красных, полный контроль, не хватало забитых голов, а так парни молодцы - полностью переиграли противника!!! Всех болел красных с Заслуженной Победой! Рад за Фирмино , который классно вколотил победный гол!! Все сыграли отлично, красавчики!!!!
        Agamaga
        Agamaga
        вчера в 01:38
        Барса выиграла, Ливерпуль выиграл, Интер выиграл.....ювентус не выиграл, Аха-ха))) нарцисс загубил липовый пенальти ахахах
        dimagas2
        dimagas2 ответ Великий_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 01:27
        1.Да
        2.Нет.
        3.С Лидсом брал англичанин где-то в начале 90-х.(не уверен была ли это уже АПЛ или еще не переименовали).
        vastudio
        vastudio ответ Великий_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 01:17
          allemz
          allemz ответ Великий_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
          вчера в 01:16
          Ливер скорее всего возьмет титул. МС главное избавиться от тренера, жду провальный сезон, ибо работать надо на будущее.
          allemz
          allemz ответ Великий_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
          вчера в 01:14
          Твои возражения не по теме, но считать хотспур главным претендентом на чемпионство - это..
          fanliverpoolfan22
          fanliverpoolfan22
          вчера в 01:13
          Спасибо Фирмино за гол а то все списали его
          dzvinka
          dzvinka ответ Великий_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
          вчера в 01:12
          ты прямо как совбез одной никем не признаной банановой республики, все пункты эфемерные выдвигаеш)))
          у нас же всего один вопрос:
          Сколько чемпиону СерииБ не хватило седня пенок, чтобы раскатать Аталанту?
          fanliverpoolfan22
          fanliverpoolfan22
          вчера в 01:12
          Всех с победой выходим на чистое первое место с полурезервом.
          allemz
          allemz ответ Великий_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
          вчера в 01:11
          Ахах, МС бы сейчас за топ-4 зацепиться))
          Martini_1987
          Martini_1987 ответ Zak11 (раскрыть)
          вчера в 01:09, ред.
            Martini_1987
            Martini_1987 ответ allemz (раскрыть)
            вчера в 01:06
              Steven Gerrard 008
              Steven Gerrard 008
              вчера в 01:05
              Жозе не сдержавшись, опять взялся за старое: припорковал у своих ворот двухэтажный автобус)
              Martini_1987
              Martini_1987
              вчера в 01:04
              Смотрю интервью этого обосцаного переводчика, даже не жаль его уже, одно и тоже, одно да потому, 8а
              заDOOMчивый
              заDOOMчивый
              вчера в 01:04
              этот матч настоящий Эльклассико,где играла Барса с контролем мяча и быстрыми перемещениями игроков и их открывания с Реалом,где игроки плотно стояли в защите,внимательно следили за каталонским круговоротом и при малейшем случае вылетали в контру,а там уже как получится. Только это было в АПЛе. Центральный матч тура,лидеры и претенденты на Чемпионство не дали скучать.как в манчестерском дерби. Тут каждое движение любого из игроков.придавало пикантности зрелищу. В принципе по большому счёту,шпоры наиграли на ничью и даже могли победить,но уж ничья всё таки была синицей в рукаве. Но всё же очень трудно играть на Энфилде и даже при минимальной аудиторией. Жозэ выжимает ВСЁ из этого состава,он его ломает,перестраивает и переучивает и это у него получается. Да это тот молодой Жозе,который хочет трофеев,который Спешнл Уан. Неужто за ум взялся этот португалец и ведь может,если сильно захочет. Ставка у него была на ничью и она практически сработала. Игроки пожалуй выполнили максимум,ну совсемь малость не хватило,но согласитесь выдержать такой натиск,да и ещё практически всю игру - это очень сложно,кроме дисциплины,надо что бы физика не подвела и было везение. Шпоры проиграли достойно,на мой взгляд. В этой игре у них практически всё получалось,до последней минуты. Гол назревал,как в одни,так и в другие ворота и дело касалось лишь госпожи Фортуны.
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