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2 : 1
завершен
вчера, 20:30
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Стадион Гудисон Парк
|Холдинг Роб
|1:0(А)
|22’
|35’
|1:1(П)
|Пепе Николя
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Мина Йерри
ассистент Сигурдссон Гильфи
|2:1
|45’
|15’
|Эль-Нени Мохамед
|40’
|Тирни Киран
|90+1’
|Уиллок Джозеф
|Калверт-Льюин Доминик
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|64’
|Уиллок Джозеф
|Эль-Нени Мохамед
|71’
|Мартинелли Габриэл
|Пепе Николя
|76’
|Ляказетт Александр
|Нкетиа Эдвард
|Коулмен Шеймус
|Ивоби Алекс
|83’
|Кенни Джонджо
|Ришарлисон
|90+2’
|Тосун Дженк
|Калверт-Льюин Доминик
|90+3’
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|9
|Удары по воротам
|14
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|2
|Удары в створ
|2
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|9
|Фолы
|9
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|4
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|0
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|1
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|3
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При этом не сказать что Эвертон был шикарен, просто крепко сбитая команда с крутыми стандартами, но Артета просто не придумал как их взломать...
При этом не сказать что Эвертон был шикарен, просто крепко сбитая команда с крутыми стандартами, но Артета просто не придумал как их взломать...