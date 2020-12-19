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Эвертон - Арсенал
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Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон против Арсенал

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    45' (2:1) Мина Йерри (13) (Сигурдссон Гильфи (10))
     
    83' Ивоби Алекс (17) уходит с поля, Коулмен Шеймус (23) вышел на поле
     
    3
    90+2' Ришарлисон (7) уходит с поля, Кенни Джонджо (2) вышел на поле
    90+3' Калверт-Льюин Доминик (9)
    90+3' Калверт-Льюин Доминик (9) уходит с поля, Тосун Дженк (14) вышел на поле
     
    15' Эль-Нени Мохамед (25)
     
    22' (1:0) Автогол Холдинг Роб (16)
     
    35' (1:1) Пепе Николя (19)
     
    40' Тирни Киран (3)
     
    64' Эль-Нени Мохамед (25) уходит с поля, Уиллок Джозеф (28) вышел на поле
     
    71' Пепе Николя (19) уходит с поля, Мартинелли Габриэл (35) вышел на поле
     
    76' Нкетиа Эдвард (30) уходит с поля, Ляказетт Александр (9) вышел на поле
     
    90+1' Уиллок Джозеф (28)
    Голы
    Холдинг Роб 1:0(А) 22’
    35’ 1:1(П) Пепе Николя
    Мина Йерри
    ассистент Сигурдссон Гильфи     		2:1 45’
    Наказания
    15’ Эль-Нени Мохамед
    40’ Тирни Киран
    90+1’ Уиллок Джозеф
    Калверт-Льюин Доминик 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    64’ Уиллок Джозеф Эль-Нени Мохамед
    71’ Мартинелли Габриэл Пепе Николя
    76’ Ляказетт Александр Нкетиа Эдвард
    Коулмен Шеймус Ивоби Алекс 83’
    Кенни Джонджо Ришарлисон 90+2’
    Тосун Дженк Калверт-Льюин Доминик 90+3’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 14
    		2 Удары в створ 2
    		9 Фолы 9
    		4 Угловые 3
    		1 Офсайды 0
    		42% Владение мячом 58%
    		1 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    goalaktika
    goalaktika
    сегодня в 02:13
    Эвертон стабильно показывает результаты. Браво папе Карло
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 00:31
    без какой либо иронии сочувствую болелам Арсенала...с такой игрой как бы не вылететь в чемпионшип..
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 00:24
    Пора Шавку в Арсенал отправлять на усиление !
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 00:23
    Маур знает не только португальский , но и в футболе стал спецом.
    Муслим90
    Муслим90
    сегодня в 00:03
    Жаль Арсенал , хоть и не болею за этот клуб. Не думал что увижу когда-нибудь такой беспомощный Арсенал.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    вчера в 23:24
    Проиграть Эвертону, который идет в верхней части таблицы это еще ничего, просто не удивлюсь, если Шефф Ютд добудет первую победу в этм сезоне в матче с Арсеналом, а если серьезно то слов нет, как играет некогда Великий клуб, который выигрывал АПЛ без единого поражения.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    вчера в 22:59
    Верните Венгера. Полуавтобусный Арсенал- это не Арсенал
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    вчера в 22:58, ред.
    Не устаю писать, лысый подготовил шарлатана прям свою копию. Но чую я что ученик переплюнет учителя лысый шарлатан хоть победами похвастать может но этот вообще пародия на тренера.
    Nazi
    Nazi
    вчера в 22:48
    Выгнать Венгера и взять емеришку, а потом еще артету :)))

    Такое мог сделать только кретин кронке :)

    Венгераутам отдельный привет :) Крепитесь дорогие, скоро будете всех рвать, как в ЛЕ, но только в Чемпионшипе :) Ждать осталось совсем немного..

    Насчет игры, которой не было, скажу одно, Эвертон это команда, которая знает что делать, но не может :) И все же это команда, хоть и нижесреднего ранга. Второй команды я не видел, бродили какие то тупые негритосы в некрасивых формах, а на бровке плакал какой то унылый чел, как говорят ученик великого гуардиолы..
    Марсело Бьелса
    Марсело Бьелса ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 22:46
    Дзюба и Кокорин под руководством Ганчаренко)
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 22:44, ред.
    Игра Арсенала в этом сезоне просто писец!!!
    Когда же закончится этот страшный сон???!!!
    Игру не только смотреть, даже комментировать противно.....
    LMI
    LMI
    вчера в 22:43
    Да. 15 место оказалось не таким у незыблемым. По ходу мы уже на 17. Но не все так плохо, до 18 места имеем таки запас очков
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 22:43, ред.
    Титулы вроде бы принёс! если честно,то смотря матчи против Ливерпуля,хоть Клопп и слегка дурачился, всё таки канониры играли и была самоотдача. Сейчас видать насмотрелись на Барсу и тоже пешеходы.неужели два англотрофея им голову вскружили и отправили к Месси в космос.
    Порой даже не пойму то ли Спартак играл против Эвертона, то ли ЦСКА.
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Марсело Бьелса (раскрыть)
    вчера в 22:42
    Не худший вариант.
    Стильный модный молодежный.
    Артета тот еще douche bag, хотя и молод
    Марсело Бьелса
    Марсело Бьелса
    вчера в 22:42
    Ничего страшного. Удержим строй! Задраить люки!

    Арсенал от матча к матчу набирает ход. Отсутствие таких ключевых игроков, как Джака и Беллерин, сделало своё дело, но мы отметим, что один из лидеров АПЛ дома не может обыграть Арсенал без левых пенальти! Видна чёткая тренерская рука Артеты.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Ruslan3132 (раскрыть)
    вчера в 22:39
    Венгер - Камбэк!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 22:37, ред.
    2 очка из 21 возможных за последние 7 матчей в АПЛ! Мой Нольтета настолько хочет принести клубу титулы и выиграть Чемпионшип, что дух захватывает!
    aNOOBis
    aNOOBis ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 22:36
    всё равно Агрохолдинг один из лучших защитников в Арсенале
    Тристан
    Тристан
    вчера в 22:36
    Про друзей даже не говорю, стало стыдно в глаза жене и детям смотреть после игр Арсенала, они то меня знают кто с рождения, кто с знакомства как истинного канонира..Как же все запущено, господа пушкари, это край..
    Марсело Бьелса
    Марсело Бьелса ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 22:36
    Тебя можно поздравить с этим результатом? Тедеско освобождается как раз, вот и место для бородатого)
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 22:35
    эту миссию решил выполнить Холдинг.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Gentleman.tdk (раскрыть)
    вчера в 22:33, ред.
    Он же Балерина. Он же Модник)
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Gentleman.tdk (раскрыть)
    вчера в 22:33
    Это для посвященных ;-)
    ARMENIAN
    ARMENIAN ответ shlifen (раскрыть)
    вчера в 22:32
    аминь
    Gentleman.tdk
    Gentleman.tdk ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 22:32
    Кто такой Веган? 🤣
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Ruslan3132 (раскрыть)
    вчера в 22:31
    НЕТ
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Robinson (раскрыть)
    вчера в 22:30
    При том что нет никакой возможности от него избавиться, он осознано хочет владеть клубом из Англии и всех конкурентов он скинул за борт
    Master Shake
    Master Shake
    вчера в 22:30
    я этого не вынесу...я реально могу с ума сойти!!!!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 22:29
    Хочу отметить, что Найлз просто выгрызал свой фланг, Ришарлисону вообще ничего не дал. Будь бы там веган - был бы разгром.
    particular
    particular
    вчера в 22:29
    Да... Арсенал уже давно не заряжает... Вот и "ириски" отжали своё...
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